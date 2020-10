【Red Bull Basement x Red Bull Gaming】ビデオゲームのアクセシビリティについて考える

Titan One

また、私はお気に入りのコントローラーを任意のコンソールで使えるようにする変換器 Titan One も使用しています。この変換器はスクリプトを編集して自分に合ったアクセシビリティ機能を追加できるので、ボタンの配置やアナログスティックの入力方向を変えることができます。私の場合は、左アナログスティックを押し込むのではなく奥に倒せばダッシュできるようにしています。

また、私はお気に入りのコントローラーを任意のコンソールで使えるようにする変換器 Titan One も使用しています。この変換器はスクリプトを編集して自分に合ったアクセシビリティ機能を追加できるので、ボタンの配置やアナログスティックの入力方向を変えることができます。私の場合は、左アナログスティックを押し込むのではなく奥に倒せばダッシュできるようにしています。

Xbox Adaptive Controllerには通常のコントローラーの各ボタンに対応する19のスイッチポートと2つのアナログスティック用ポートがあります。Xbox One X用純正コントローラーにいくつかのスイッチを足して使用したり、複数のサードパーティ製ジョイスティックを組み合わせた完全に異なる操作方法を生み出したりすることができます。

Xbox Adaptive Controllerには通常のコントローラーの各ボタンに対応する19のスイッチポートと2つのアナログスティック用ポートがあります。Xbox One X用純正コントローラーにいくつかのスイッチを足して使用したり、複数のサードパーティ製ジョイスティックを組み合わせた完全に異なる操作方法を生み出したりすることができます。

Xbox Adaptive Controllerには通常のコントローラーの各ボタンに対応する19のスイッチポートと2つのアナログスティック用ポートがあります。Xbox One X用純正コントローラーにいくつかのスイッチを足して使用したり、複数のサードパーティ製ジョイスティックを組み合わせた完全に異なる操作方法を生み出したりすることができます。

アクセシビリティ機能が充実している『The Last of Us Part II』