【Red Bull BC One World Final 2023】：パリの "ローラン・ギャロス" で開催！

Red Bull BC One World Final 『Red Bull BC One World Final』が、ヒップホップ・ブレイキンの聖地「ニューヨーク」で開催決定!!世界中から各国内大会のチャンピオンたちが集結し、1 on 1形式の直接対決を繰り広げる。世界最高レベルのスキルを持つ猛者たちを制し、ブレイキンの歴史に名を刻む真の王者に輝くのは一体誰だ!?