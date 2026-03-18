レッドブル＝ボーラ＝ハンスグローエ：クラシック好調を支えるサッカークラブ的一体感

レッドブル＝ボーラ＝ハンスグローエが開幕週を終え、他のどのチームよりも多くのポイントを獲得したあと公開されたインタビューで、レッドブル＝ボーラ＝ハンスグローエのチーフ・オブ・スポーツを担う ザック・デンプスター が、 プロサッカークラブからインスピレーションを得たチームカルチャーの変化 が “個人の集まり” を “戦う集団” に変えたことを明かした。

01 チームの力

オムロープ・ヘット・ニウスブラットで3位に入ったティム・ファン・ダイク © Twila Federica Muzzi/Red Bull Content Pool

チーム内の変化は、新スポーツディレクターの スヴェン・ファントーレンハウト と シェーン・アーチボルド の到着と共に始まった。2人は所属ライダーたちが別個にトレーニングをする代わりに、 チームとしてのトレーニング にフォーカス。デンプスターは、 全ライダー共用のフィジオルーム などの「サッカークラブに触発された小さな変化」が大きな変化に繋がったと指摘する。

「今はライダーたちが一緒にマッサージを受けたり、レースのリプレイを視聴したり、冗談を言い合ったり、のんびりしたりしています。これが昨年とは違う雰囲気をチーム内に生み出しています。 一体感が生まれている のです。このような環境は非常に重要です」

02 マインドセットの変化

チームとしてまとまりが出てきたレッドブル＝ボーラ＝ハンスグローエ © Twila Federica Muzzi/Red Bull Content Pool

オムロープ・ヘット・ニウスブラットでのティム・ファン・ダイクの表彰台フィニッシュ や ヨルディ・メーウスのル・サミン優勝 を含む今年のクラシックでの好成績は、 チームのマインドセットの変化が生み出した結果 とも言えると、デンプスターは分析している。

デンプスターは、クラシックにはテクニック的にもメンタル的にも非常にタフなレースが揃っているため、 チームの一体感や連携力がボーナスではなく必須条件になる とし、「最大の変化はマインドセットです。ひとりよりも一丸となったチームの一員になる方が強くなれます」と語っている。

03 新時代へ

全ライダーが “ロッカールーム” カルチャーの恩恵を得ている © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

チーム内の変化は 2025シーズンからの決別 も意味しているとデンプスターは続ける。所属ライダーの ローレンス・ピティ の分析によると、昨年までのチームは “同じジャージを着たライダーたちが同じレースに出場していたような感じ” だった。

しかし、ライダーたちが一緒にレースを分析したり、リラックスしたりする “ロッカールーム” カルチャー を構築することで、レッドブル＝ボーラ＝ハンスグローエは 「個人の野望」 を 「チームの目標」 に置き換えようとしており、今もクラシック後半に向けてチーム力を高めている。