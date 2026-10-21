【Red Bull Dance Your Style World Final 2026】：ワイルドカード紹介！

【Red Bull Dance Your Style World Final 2026】は2日間開催され、2日目のファイナルからは、招待枠の ワイルドカード たちが出場する。本記事では、鋭いリズム感、ユニークなスタイル、そして卓越した存在感が評価されて招待された ワイルドカード8名のプロフィール を紹介しよう！

01 Candyman

ヒップホップとロッキングを得意とするフリースタイラーCandyman © Little Shao/Red Bull Content Pool

パリに拠点を置く ヒップホップ / ロッキングアーティスト のCandymanは、コンゴ民主主義共和国に生まれた。天性のショーマンである彼は、幼少時にプレイグラウンドでコンサートを開催し、いとこと母親と一緒にルンバを踊ったこともある。

オリジナル缶 レッドブル エナジードリンク もっと見る

そして12歳でフランスへ移住すると、Candymanは学校で賭けに負けてダンスをすることになった。しかし、それはこのとき限りのものではなかった。1年間ダンスレッスンを受け続けたことで、バトルとロッキングへの情熱が芽生えたCandymanは、Juste Deboutのロッキング2v2とスピードを競う1v1 “Who’s The Fastest” で優勝した。

その後、 Badness Crew に籍を置き、自身で監督と振り付けを担当したショートダンスフィルムを制作し、さらにはダンスバトル番組 『Street Dance of China』 に出演したCandymanだが、普段は優秀な会計士として働いていた。尚、彼のステージネームは、エナジーを得るためにスイーツを常に持ち歩いていることから取られた。

2人の子どもに恵まれたあと、Candymanはバトルに出場する側からダンスを教える側へ方向転換したが、最終的にはダンスにすべてを注ぐようになった。 現在の彼はフリースタイルイベントでロッキングを広めながら、新世代のダンサーたちの育成に力を注いでいる。

02 Stalamuerte

Stalamuerteはスイス代表として出場 © Little Shao/Red Bull Content Pool

スイスで活動する Stalamuerte はサッカーからダンスへ転向したあと、パートナーであり同じくRed Bull All Starの Jean-Michel Cruel と Juste Deboutのファイナルに3年連続で進出 し、2019年に 初優勝 を手にした。

Stalamuerteは 7歳 でブレイキンを始めたあと、クランプや他のストリートスタイルを自分のダンスに取り入れていった。そして 14歳 で友人とストリートショーでパフォーマンスデビューを飾り、観客がクレイジーに盛り上がる様子を目の当たりにした彼は人生の転機を迎え、ダンスの夢を本気で追求するようになった。

その後、StalamuerteとJean-Michel Cruelはファッションブランドを立ち上げると同時に、次世代のダンサーたちの個々のスタイルを重視するグローバルダンスコレクティブ、 Los Diablos de la Muerte を創設。これまでに世界各地のワークショップでのレッスンやミュージックビデオとキャンペーンへの出演、さらには Hasta la Muerte のためのシネマティックなダンス映画の制作などを展開してきた。

現在、Stalamuerteはスイス初のヒップホップ施設を創設し、ダンス、ビートメイク、執筆、ビジュアルアートをひとつ屋根の下にまとめようとしている。

03 Capjay

米国の新世代ダンサーCapjay © Marina Oya

3歳で子ども向けのテレビ番組 『Hip Hop Harry』 でダンスデビューを飾ったCapjayは、その後も母親のレコードコレクションに合わせてリビングルームでムーブを磨いていった。そしてこの独学のヒップホップフリースタイラーはティーンの頃にブレイキンから他のストリートスタイルへと自分のスタイルを変化させていった。

自称 “ダンス依存症” のCapjayはヒップホップを土台に巧みなワードプレイやポッピング、複雑なフットワーク、そして重力を否定するようなパワームーブを組み合わせている。ダンスフロアから離れているときはCapbeatsとして音楽制作に取り組んでいる彼は、ダンスシーンでは古着屋で購入したハットのコレクションと、ツアーの記念品を集めて作ったキーホルダーでよく知られている。

2025年、Capjayはフロリダ州タンパで開催された 【Red Bull Dance Your Style South USA Qualifier】 で 優勝 。2026年にはイタリアを代表するダンスイベント Give It Up の2v2ヒップホップバトルに The D SoraKi と組んで出場して優勝した。

最近はバトルやワークショップを自主開催したり、世界各地のイベントでジャッジを担当したりしている彼は、米国人初の【Red Bull Dance Your Style】チャンピオンになることを目指している。

04 Locker Zee

韓国出身のロッカーLocker Zee © Edmund Lau

Locker Zeeは、ストリートダンスシーンが存在しない 韓国・瑞山市郊外 で生まれ育ったワールドクラスのロッカー / ヒップホップダンサーだ。独学で学んだブレイキンでアート系高校へ進学した彼女は、課外授業でロッキングと出会った。

その後、オランダ最大のダンスイベントのひとつ、 Summer Dance Forever でアジア人初優勝を飾ったLocker Zeeは自分の中で何かが弾けるのを感じ取ると、 2025 Choreo Awards で 年間最優秀女性ダンサー賞 を受賞し、世界から引く手あまたな存在となった。また、彼女は Non Stop Crew と Deep N Dap のメンバーとしても活動している。

ステージ上のLocker Zeeはパワフルでカリスマ性に溢れており、そのユニークなファッションスタイルも有名だがオフでは真逆で、自身を「外見は力強いですが、内面は感情的です」と表現している。

読書と静かな環境を愛し、歌うことと菓子作りにも興味がある彼女は、いつの日か自叙伝を書くことと、ダンスビデオの撮影・監督を担当し、韓国の次世代ダンサーたちに道を切り拓いていくことを目標に定めている。

05 Limpopo Boy

Limpopo Boyは南アフリカのスブジュワをビッグステージで披露する © Mpumelelo Macu/Red Bull Content Pool

Limpopo Boyは南アフリカのタウンシップ、 バトクワ で育った。ダンサーの母親を持つ彼は、プレトリアのSouth African State Theatre周辺のストリートでダンスをしながら、母親と同じ道を辿っていった。

南アフリカ特有のストリートダンススタイル “スブジュワ” で名を馳せていったLimpopo Boyは、やがて国内最多フォロワーを誇るダンサーのひとりとなると、そのフリースタイルの動画が人気DJの DJ Cleo の目に留まり、彼のミュージックビデオで才能を披露するチャンスに恵まれた。

アマピアノ、サバイバーダンス、そして南アフリカのストリートスタイルを組み合わせたLimpopo Boyのユニークなスタイルは Makhadzi とのツアーや、 Beyoncé 、 Jay-Z 、 Usher 、 Wizkid との共演などに繋がっている。

2020年、Limpopo BoyはDJと音楽制作も始め、レコンポを前面に押し出しながら自分の活動領域をさらに広げていった。

現在リンポポに自分のダンススタジオを開設する準備を進めているLimpopo Boyは、 自分の露出を自分のようなチャンスに恵まれなかったダンサーたちに対する責任 として捉えており、ビッグステージに立てない母国のダンサーたちの眠れる魂を呼び起こすためにダンスイベントへの出演を続けている。

06 Xelyna

スペインの新世代ヒップホップをスイスへ持ち込むXelyna © Xelyna

Xelynaは 赤道ギニア に生まれた。この国ではダンスはただのスキルではなく、文化に深く根ざしている共通言語として扱われている。彼女の家族は、本人曰く「ダンスアカデミー」のようで、ダンスを楽しむ8人の姉妹と叔母たちに囲まれて育ったXelynaは、彼女たちに “バレリーナ” と呼ばれていた。

Xelynaは、アフリカのダンスから踊り始めたあと、映画から影響を受けてストリートダンスムーブの真似をするようになったが、バトルの存在を知ったのは、ソーシャルメディアで見知らぬ他人からメッセージを受け取った 2018年 だった。その人物は彼女の動画を見て、彼女には スペイン・マドリード のストリートダンスシーンで活躍できる才能が備わっていることを確信したのだった。

これをきっかけにXelynaは マドリードへ移住 し、1年をかけてダンスを仕事にできるかどうかを確かめていった。トレーニングを重ねた彼女は、すぐにCMやミュージックビデオに出演できるようになり、さらには Romeo Santos 、 Burna Boy 、 Will & Jaden Smith を含むワールドクラスのアーティストたちのバックダンサーを務めるようになった。また、ナイキやメイベリン、ラコステ、ベルシュカなどのキャンペーンにも出演した。

最近のXelynaは、スペインの新世代ヒップホップシーンをリードする存在となっており、そのフロウと高精度のフットワーク、音楽性、そして新旧を組み合わせたスタイルで知られている。 Gkonceptz 、 Illicitz 、 Los Diablos de la Muerte のメンバーでもある彼女は、マドリードでダンスレッスンも開いている。

Xelynaが世界から注目を集めるきっかけとなったのは、ワイルドカートとして出場したドイツ・フランクフルトでの【 Red Bull Dance Your Style World Final 2023】 だった。

07 SonYa

パリで活動するSonYaはワッキングとポッピングを得意とする © SonYa

SonYaはフランスとチュニジアをルーツに持つストリートダンサー / 振付師 / ビジュアルアーティスト / フォトグラファーで、パリにおけるワッキングのパイオニア、またはトップレベルのポッパーとして特に有名だ。14歳のときに映画 『ユー・ガッド・サーブド』 を視聴した影響でポッピングを始めた彼女は、その後、YouTubeの動画を参考にして独学でワッキングを学んでいった。

SonYaは様々なダンスカンパニーとともに世界各地の劇場でパフォーマンスを披露しており、そのダンスは観客から多くの支持を集めている。 Street Star 、 Hot Mess 、 Waacking Summer Sharing での優勝経験を持つ彼女は、 Juste Deboutのセミファイナルに2回進出 した経験も持つ。また、彼女は Collectif Ma Dame Paris クルーの共同創設者でもある。

ダンスフロアを離れているときのSonYaは、ファインアートのフォトグラファーとして人物とその動きを作品にしている他、ダンスをテーマにした短編映画も制作している。ユニークなスキルを備えている彼女は2026年、【Red Bull Dance Your Style World Final】デビューを飾る。

08 Chaa

Tight Eyex Fam初の日本人メンバーChaa © Chaa

Chaaはわずか10歳のときにクランプのレジェンド Tight Eyez を感服させて彼からPrincess TightEyexと名付けられた。そしてこれが彼女のダンススタイルとキャリアを決定づける瞬間となり、Tight Eyezが創設したクルー、 Tight Eyex Fam初の日本人メンバー にもなった。

その後、クランプシーンで活躍するようになったChaaは、フランスの ILLEST 、日本の KING OF BUCK 、そしてドイツの European Buck Session を含む世界のイベントで結果を残すようになり、それぞれ2018年、2018年、2019年の タイトルを獲得 した。また、日本の D.LEAGUE の2024-25シーズンでも結果を残している。

Chaaはダンスフロアで強烈な存在感を放つダンサーとして知られており、小柄な体格と負けん気の強さが好対照をなしている。【Red Bull Dance Your Style World Final 2026】への出場が決定する前からこのイベントでの優勝を目標のひとつに掲げていた彼女は、ダンスキャリア最大の夢を照準に捉えている。