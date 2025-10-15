T1 esports team member gears up for intense competition at Red Bull Home Ground 2024 in Berlin, Germany, shown celebrating a team play with a fist bump.
eスポーツ

【Red Bull Home Ground】：歴史に残る名勝負＆名プレイ ベスト5

毎年開催されているレッドブル主催の『VALORANT』オフシーズントーナメントで記録されてきた激戦の中からベストマッチをピックアップ！
Written by Jon Partridge
読み終わるまで：7分Published on

【Red Bull Home Ground】6回目の開催が目前に迫っているが、ニューヨークシティで開催されるこの『VALORANT』のハイレベルなトーナメントには、注目すべき理由がいくつもある。レギュラーシーズンでは実現しないトップチーム同士の対戦、歴史に残るクラッチや意表をついた作戦など、【Red Bull Home Ground 2025】は魅力満載だ。
このポストシーズン最大のイベントを未体験の人たちのために、過去イベントの中からハイライトをピックアップして紹介しよう！
01

G2 Esports vs. Team Liquid（2021年）

記念すべき第1回目の【Red Bull Home Ground】は2021年1月にオンラインで開催され、Oscar “mixwell” CañellasPatryk “paTiTek” FabrowskiAlexander “zeek” Zygmuntなどを擁するG2 Esportsをはじめ、Team LiquidSUMN FC（Fnaticがのちに吸収）、Ninjas in PyjamasGuild Esportsなどのトップチームが参加した。
ファイナルではG2 EsportsとTeam Liquidが激突し、最後は3-2でG2が勝利したが、ゲーム1終盤でAdil “ScreaM” Benrlitomが決めたエースや、ゲーム3でDom “soulcas” Sulcasが決めたトリプルキルなど、見どころが満載の対戦となった。
02

Team Liquid vs. Acend（2021年）

【Red Bull Home Ground】がロンドンのRed Bull Gaming Sphereで開催された2021年11月まで時間を巻き戻してみよう。【Red Bull Home Ground】史上初のオフライン開催となった第2回は、当然ながら素晴らしい瞬間がいくつも生まれ、Team LiquidとAcendのファイナルで締め括られた。
soulcasやScreaMを擁するTeam LiquidはMasters Reykjavíkでベスト4に入り、VALORANT Champions Tour Stage 3 Challengers 2で優勝するなど絶好調だった。一方、最終的にMVPを獲得するMehmet “cNed” ipekを中心とするAcendも好調で、この年のVALORANT Championsを制していた。この2チームの対戦は、このイベントのハイライトのひとつとなった。
この対戦は絶妙なフラグと圧巻のエイム、そして考え抜かれた作戦に満ちており、数年が経過した今でも視聴する価値がある。
03

100 Thieves vs. Cloud 9（2022年）

3回目の【Red Bull Home Ground】のファイナルは北米チーム同士の対戦となり、100 ThievesCloud 9英国・マンチェスターの会場、Victoria Warehouseで素晴らしい対戦を披露した。
Peter “Asuna” MazurykSean “bang” Bezerraがプレッシャーをかけ続けた結果、100 Thievesが3-0で勝利し、Cloud9は最終マップではわずか3ラウンドを取るだけに留まった。
しかし、完敗だったわけではなく、最初の2マップではCloud9が活躍するシーンもあったが、この日は100 Thievesが好調だった。ファイナルを通じて60キルを記録した彼らは、全プレイヤーが優秀なK/Dレシオを誇った。100 Thievesの圧倒的な強さは最終マップで顕著だ。
04

Fnatic vs. Cloud9（2023年）

トロフィーを掲げるFnatic

トロフィーを掲げるFnatic

© Stephanie Lindgren/Red Bull Content Pool

クリックしてフルリプレイをYouTubeでチェック！
2023年、【Red Bull Home Ground】は東へ向かい、日本・東京の両国国技館で開催された。
相撲の会場として知られているこの会場に世界を代表する『VALORANT』プロプレイヤーたちが集結したこの年、100 Thievesの連覇は敵わなかった一方、雪辱を果たしたいCloud9はファイナルまで進出した。しかし、ここで彼らの夢を打ち砕いたのがFnaticで、彼らは3-2で東京でのファイナルを制した。
最初のマップは、Fnaticがピストルラウンドを制して先制に成功したあと、ハーフまでは一進一退の展開となった。しかし、ここからFnaticが一段ギアを上げると、Cloud9が後れを取り、そのまま1-0でFnaticが先勝した。しかし、【Breeze】での2マップ目ではCloud9が盛り返し、Francis “OXY” Hoangがジェットで素晴らしいプレイを披露。続く【Ascent】もCloud9が取って逆転での王手に成功した。
あとがなくなったFnaticは次の【Lotus】でタイトなプレイを見せてスコアをイーブンに戻すと、最終マップの【Haven】でも序盤からマップをコントロール。Cloud9は打つ手がなくなるとそのまま13-5で落として、Fnaticにタイトルを譲った。
【Red Bull Home Ground 2023】を通じて素晴らしいプレイを披露したのがFnaticのLeo “Leo” Jannessonで、【Red Bull Home Ground】史に残るソーヴァでの素晴らしいプレイでキルとアシストを積み上げていった彼は世界最強プレイヤーのひとりであることを証明した。また、Cloud9のOXYも、自分が北米で最も注目を集めているプレイヤーのひとりである理由を世界中のファンに示した。
05

Cloud9 vs. T1（2024年）

ファイナルを前に円陣を組むT1とCloud9

ファイナルを前に円陣を組むT1とCloud9

© Stephanie Lindgren/Red Bull Content Pool

クリックしてフルリプレイをYouTubeでチェック！
ドイツ・ベルリンで開催された【Red Bull Home Ground 2024】でもCloud9はファイナル進出に成功し、三度目の正直になる可能性は十分にあった。しかし、韓国のT1との対戦となったそのファイナルでは、T1が圧倒的な強さを見せて3-1で勝利し、またもCloud9は涙をのんだ。
ファイナルのCloud9は全力でプレイし、最初のマップではOXYが4キルをマークするなど素晴らしい瞬間をいくつも作り出した。しかし、T1がすぐに修正し、接戦を制して先勝する。
その後、Cloud9のOXYとVictor “v1c” Truongが2マップ目の【Pearl】で盛り返し、13-8でこのマップを制してスコアを1-1に戻すことに成功。しかし、そのあとはT1が強さを発揮して、またもリードを奪うと、そのまま勝ちきった。
誰よりも抜きんで射ていたのがT1のYu “BuZz” Byung-chulだった。【Red Bull Home Ground 2024】を通じての彼のプレイはまるで詩編のように美しく、Cloud9とは完全に違うレベルにあった。
【Red Bull Home Ground 2025】は11月13日から16日まで開催される。TwitchまたはYouTubeでライブ配信予定！　詳細はこちら>>
