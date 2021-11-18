【Red Bull Kumite Las Vegas】を制した "I'm The Boss" Problem X
© Li Xiu Hoang / Red Bull Content Pool
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【Red Bull Kumite Las Vegas】全結果＆リプレイ動画

ラスベガスで開催された『ストリートファイターV』『鉄拳7』『GUILTY GEAR -STRIVE-』の招待制　格ゲートーナメントでそれぞれの頂点に立ったのは？　結果とフルリプレイ動画をチェック！
Written by Red Bull Japan
読み終わるまで：4分公開日：

コンテンツ

  1. 1
    1日目＆2日目リプレイ動画
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    『GUILTY GEAR -STRIVE-』
  3. 3
    『鉄拳7』
  4. 4
    『ストリートファイターV』
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1日目＆2日目リプレイ動画

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【Red Bull Kumite Las Vegas】1日目
ゲーム
【Red Bull Kumite Las Vegas】：1日目
【Red Bull Kumite Las Vegas】：2日目
ゲーム
【Red Bull Kumite Las Vegas】：2日目
02

『GUILTY GEAR -STRIVE-』

【Red Bull Kumite Las Vegas】は『GUILTY GEAR -STRIVE-』のトーナメントで幕を開けたが、このトーナメントは、長い歴史を誇るこの格闘ゲームシリーズの最新作のインターナショナルトーナメントシーンを定義するものになるとして大きな注目を集めた。
実際のトーナメントは番狂わせなどが数多く見られる熱い展開となり、最後は日本人プレイヤーの御傍初出場初優勝を記録。ゴールドルイス＝ディッキンソン選択時の不敵な笑みと優勝インタビュー時の「This is Behemoth」は週末のミームとなった。
【Red Bull Kumite Las Vegas 2021】『GUILTY GEAR -STRIVE-』優勝は御傍！
【Red Bull Kumite Las Vegas 2021】『GUILTY GEAR -STRIVE-』優勝は御傍！
© Li Hoang / Red Bull Content Pool
【Red Bull Kumite Las Vegas】『GUILTY GEAR -STRIVE-』トップ8結果
順位プレイヤー（プール順位）出身国
優勝御傍（A組1位）日本
準優勝Diaphone（LCQ通過：B組1位）米国
3位Uriel Legion（B組2位）スペイン
3位ApologyMan（A組2位）米国
5位SkyII（A組3位）フランス
5位Daru（B組3位）韓国
7位バンババン（A組4位）日本
7位SonicFox（B組4位）米国
【Red Bull Kumite Las Vegas 2021】『GUILTY GEAR -STRIVE-』 を制した御傍
【Red Bull Kumite Las Vegas 2021】『GUILTY GEAR -STRIVE-』 を制した御傍
© Marv Watson / Red Bull Content Pool
ApologyMan vs. 御傍
ApologyMan vs. 御傍
© Marv Watson / Red Bull Content Pool
【Red Bull Kumite】と言えばこのケージ
【Red Bull Kumite】と言えばこのケージ
© Marv Watson / Red Bull Content Pool
不敵な笑顔でインターナショナルブレイクを果たした御傍
不敵な笑顔でインターナショナルブレイクを果たした御傍
© Marv Watson / Red Bull Content Pool
この笑顔である！
© Marv Watson / Red Bull Content Pool
03

『鉄拳7』

『鉄拳7』オフライントーナメントの復活となった【Red Bull Kumite Las Vegas】には、ファンから大きな期待が寄せられていた。また、KNEEAnakinCuddle_Coreなどワールドクラスのプレイヤーだけではなく、レジェンドプレイヤーJDCRと若き才能InfestedがLCQを勝ち上がってメイントーナメント出場権を獲得していたことがトーナメントをさらに盛り上げることになった。
トップ8は新旧トッププレイヤーたちの真剣勝負となり、数々の名勝負が生まれたが、最後は日本人プレイヤーの弦が韓国出身のレジェンドプレイヤーKNEEを下して初出場初優勝を記録した。
『鉄拳7』で優勝した弦
『鉄拳7』で優勝した弦
© Marv Watson / Red Bull Content Pool
【Red Bull Kumite Las Vegas】『鉄拳7』トップ8結果
順位プレイヤー（プール順位）出身国
優勝弦（A組2位）日本
準優勝KNEE（A組1位）韓国
3位JDCR（LCQ通過・B組2位）韓国
3位Super Akouma（B組1位）フランス
5位Anakin（A組3位）米国
5位Infested（B組3位）韓国
7位BOOK（A組4位）
7位Cuddle_Core（B組4位）米国
コメンテーターとして現地を盛り上げたTasty Steve
コメンテーターとして現地を盛り上げたTasty Steve
© Marv Watson / Red Bull Content Pool
【Red Bull Kumite】史上初の女性ファイナリストとなったCuddle_Core
【Red Bull Kumite】史上初の女性ファイナリストとなったCuddle_Core
© Marv Watson / Red Bull Content Pool
敗者としてボクシンググローブをケージにかけるSuper Akouma
敗者としてボクシンググローブをケージにかけるSuper Akouma
© Marv Watson / Red Bull Content Pool
グランドファイナルで対戦した弦とKNEE
グランドファイナルで対戦した弦とKNEE
© Marv Watson / Red Bull Content Pool
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『ストリートファイターV』

【Red Bull Kumite Las Vegas】は、【Red Bull Kumite】が米国デビューを飾った記念すべきイベントとなったが、その大トリを担ったのが『ストリートファイターV 』だった。その大役に相応しい才能溢れるニューフェイスとベテランたちが集まったこのトーナメントは、LCQから大きな盛り上がりを見せた。
そのLCQを突破した2人にiDomProblem XMenaRDOil KingGO1などのトッププレイヤー14人を加えて開催されたトップ16は激戦の連続となったが、最後は “I’m The Boss” のキャップを被ってプレイしていたProblem Xが優勝した。
実力に相応しい優勝を手にしたProblem X
実力に相応しい優勝を手にしたProblem X
© Li Xiu Hoang / Red Bull Content Pool
【Red Bull Kumite Las Vegas】『ストリートファイターV』トップ16結果
順位プレイヤー（プール順位）出身国
優勝Problem X（C組1位）英国
準優勝NL（A組1位）韓国
3位ChrisCCH（LCQ通過：D組1位）米国
3位iDom（B組1位）米国
5位MenaRD（B組2位）ドミニカ共和国
5位Brian_F（C組2位）米国
7位よっさん（Ａ組2位）日本
7位Punk（D組2位）米国
9位RonaldinhoBRR（A組3位）ブラジル
9位Big Bird（B組3位）UAE
9位Mono（C組3位）プエルトリコ
9位Oil King（D組3位）台湾
13位うずら（A組4位）日本
13位JB（LCQ通過：B組4位）米国
13位GO1（C組4位）日本
13位AngryBird（D組4位）UAE
惜しくも準優勝に終わったが大きな存在感を放ったNL
惜しくも準優勝に終わったが大きな存在感を放ったNL
© Marv Watson / Red Bull Content Pool
“I’m The Boss” のメッセージ通り優勝したProblem X
“I’m The Boss” のメッセージ通り優勝したProblem X
© Marv Watson / Red Bull Content Pool
エモーショナルなプレイでイベントを盛り上げたChrisCCH
エモーショナルなプレイでイベントを盛り上げたChrisCCH
© Marv Watson / Red Bull Content Pool
『ストリートファイターV』トップ８
『ストリートファイターV』トップ８
© Marv Watson / Red Bull Content Pool
Brian_F戦で喜びを爆発させるChrisCCH
© Li Xiu Hoang / Red Bull Content Pool
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