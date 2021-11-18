【Red Bull Kumite Las Vegas】全結果＆リプレイ動画

Gaming
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1日目＆2日目リプレイ動画
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【Red Bull Kumite Las Vegas】1日目
【Red Bull Kumite Las Vegas】：1日目
【Red Bull Kumite Las Vegas】：2日目
【Red Bull Kumite Las Vegas】：2日目
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『GUILTY GEAR -STRIVE-』
【Red Bull Kumite Las Vegas】は『GUILTY GEAR -STRIVE-』のトーナメントで幕を開けたが、このトーナメントは、長い歴史を誇るこの格闘ゲームシリーズの最新作のインターナショナルトーナメントシーンを定義するものになるとして大きな注目を集めた。
実際のトーナメントは番狂わせなどが数多く見られる熱い展開となり、最後は日本人プレイヤーの御傍が初出場・初優勝を記録。ゴールドルイス＝ディッキンソン選択時の不敵な笑みと優勝インタビュー時の「This is Behemoth」は週末のミームとなった。
【Red Bull Kumite Las Vegas】『GUILTY GEAR -STRIVE-』トップ8結果
|順位
|プレイヤー（プール順位）
|出身国
|優勝
|御傍（A組1位）
|日本
|準優勝
|Diaphone（LCQ通過：B組1位）
|米国
|3位
|Uriel Legion（B組2位）
|スペイン
|3位
|ApologyMan（A組2位）
|米国
|5位
|SkyII（A組3位）
|フランス
|5位
|Daru（B組3位）
|韓国
|7位
|バンババン（A組4位）
|日本
|7位
|SonicFox（B組4位）
|米国
03
『鉄拳7』
『鉄拳7』オフライントーナメントの復活となった【Red Bull Kumite Las Vegas】には、ファンから大きな期待が寄せられていた。また、KNEE、Anakin、Cuddle_Core、弦などワールドクラスのプレイヤーだけではなく、レジェンドプレイヤーJDCRと若き才能InfestedがLCQを勝ち上がってメイントーナメント出場権を獲得していたことがトーナメントをさらに盛り上げることになった。
トップ8は新旧トッププレイヤーたちの真剣勝負となり、数々の名勝負が生まれたが、最後は日本人プレイヤーの弦が韓国出身のレジェンドプレイヤーKNEEを下して初出場・初優勝を記録した。
【Red Bull Kumite Las Vegas】『鉄拳7』トップ8結果
|順位
|プレイヤー（プール順位）
|出身国
|優勝
|弦（A組2位）
|日本
|準優勝
|KNEE（A組1位）
|韓国
|3位
|JDCR（LCQ通過・B組2位）
|韓国
|3位
|Super Akouma（B組1位）
|フランス
|5位
|Anakin（A組3位）
|米国
|5位
|Infested（B組3位）
|韓国
|7位
|BOOK（A組4位）
|7位
|Cuddle_Core（B組4位）
|米国
04
『ストリートファイターV』
【Red Bull Kumite Las Vegas】は、【Red Bull Kumite】が米国デビューを飾った記念すべきイベントとなったが、その大トリを担ったのが『ストリートファイターV 』だった。その大役に相応しい才能溢れるニューフェイスとベテランたちが集まったこのトーナメントは、LCQから大きな盛り上がりを見せた。
【Red Bull Kumite Las Vegas】『ストリートファイターV』トップ16結果
|順位
|プレイヤー（プール順位）
|出身国
|優勝
|Problem X（C組1位）
|英国
|準優勝
|NL（A組1位）
|韓国
|3位
|ChrisCCH（LCQ通過：D組1位）
|米国
|3位
|iDom（B組1位）
|米国
|5位
|MenaRD（B組2位）
|ドミニカ共和国
|5位
|Brian_F（C組2位）
|米国
|7位
|よっさん（Ａ組2位）
|日本
|7位
|Punk（D組2位）
|米国
|9位
|RonaldinhoBRR（A組3位）
|ブラジル
|9位
|Big Bird（B組3位）
|UAE
|9位
|Mono（C組3位）
|プエルトリコ
|9位
|Oil King（D組3位）
|台湾
|13位
|うずら（A組4位）
|日本
|13位
|JB（LCQ通過：B組4位）
|米国
|13位
|GO1（C組4位）
|日本
|13位
|AngryBird（D組4位）
|UAE
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