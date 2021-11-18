【Red Bull Kumite Las Vegas】全結果＆リプレイ動画

オフライントーナメントの復活となった【Red Bull Kumite Las Vegas】には、ファンから大きな期待が寄せられていた。また、

KNEE

、

、

、

弦

などワールドクラスのプレイヤーだけではなく、レジェンドプレイヤー

JDCR

と若き才能

Infested

がLCQを勝ち上がってメイントーナメント出場権を獲得していたことがトーナメントをさらに盛り上げることになった。