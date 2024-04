Red Bull Lords of the Floor ブレイキンの歴史にその名を残す象徴的なダンスバトルイベント - Red Bull Lords Of The Floor - が23年越しにシアトルで復活。2対2の激戦が4月6日ワム・シアターにて開催!

Red Bull Lords Of The Floorの歴史

のコンビがファイナルで激突。最後は、現代のブレイキンシーンで最もイノベーティブなスタイルとムーブを備えていると評価されるMennoとStripesが【Red Bull Lords Of The Floor 2024】のチャンピオンとなった。

「【Red Bull Lords Of The Floor】の第1回に出場していた憧れのブレイカーたちに会うことができました。これは最もアイコニックなバトルイベントのひとつですので、僕の中では 他のバトルイベントと少し意味合いが違います 。 ステージに立てただけで幸せ でした」

また、Stripesも次のようにコメントした。「【Red Bull Lords Of The Floor】は僕が初めて見たブレイキンイベントのひとつでした。学校のコンピューターで動画を見たのを覚えています。そのイベントが 復活しただけでも十分 でした。出場していなくても、嬉しく思っていたでしょう」

【Red Bull Lords Of The Floor …

オランダ出身の彼は【Red Bull BC One】のワールドチャンピオンに3回輝いている他、ほぼすべてのソロタイトルも手にしている。2001年にブレイキンを始めたMennoは、その流れるようなトランジションが世界中からリスペクトされており、現在はHustle Kidz、Def Dogz、Red Bull BC One All Starsに所属している。

【Red Bull Lords Of The Floor】は

【Red Bull Lords Of The Floor】は ブレイキンのルーツと未来を称えるために立ち上げられたイベント で、 20年以上のブランク を経て2024年に復活した。

【Red Bull Lords Of The Floor】は2001年に初開催されるとアンダーグラウンドなアートフォームだったブレイキンを世界的な一大現象へ変え、ブレイキンイベントの歴史における大きな