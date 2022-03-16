【レッドブル・エナジードリンクでモクテル！】春夏秋冬楽しめるおすすめレシピ 16選

夏の暑さを凌ぐためのサマードリンク、食事のあとのリフレッシュドリンクを問わず、モクテルなら自分が求めているドリンクが必ず見つかる。
モクテルを最も簡単に楽しむ方法はレストランやバーに出向くことかもしれないが、自宅でくつろぎながら楽しみたいなら “自作” に限る。
そこで今回は「自作と言われてもレシピもよく知らないし…」という人のために、レッドブル・エナジードリンク / レッドブル・シュガーフリー / レッドブル・イエローエディションといくつかの材料を用意するだけで簡単に作れる美味しいモクテルのレシピを16種類紹介しよう。
※：一部の動画に間違いがあります。本記事で表記されている材料が正しい材料となります。ご了承ください。
01
ブリーズ
【材料】
- 氷（適量）
- ブルーキュラソーシロップ（10ml）
- オレンジ（1/2個・絞る）
- レッドブル・エナジードリンク缶（250ml 1本）
- オレンジの皮（飾り用）
1分
ブリーズ / Breeze
02
フラワー・パワー
【材料】
- 氷（適量）
- エルダーフラワーシロップ（10ml）
- グレープフルーツジュース（30ml）
- レッドブル・エナジードリンク缶（250ml 1本）
- グレープフルーツ（半月切り 1個：飾り用）
1分
フラワー・パワー / Flower Power
03
ビター&スウィート
【材料】
- 氷（適量）
- ビターシロップ（10ml）
- バニラシロップ（10ml）オレンジジュース（10ml）
- オレンジジュース（10ml）
- レッドブル・エナジードリンク缶（250ml 1本）
- オレンジ（半月切り 1個：飾り用）
1分
ビター＆スウィート / Bitter & Sweet
04
ツイスト
【材料】
- レモン（1/2個：絞る）
- ミント（数枚）
- 氷（適量）
- 青リンゴ（スライス 数個）
- 炭酸水（100ml）
- レッドブル・エナジードリンク缶（250ml 1本）
1分
ツイスト / Twist
05
ベリー・クーラー
【材料】
- 氷（適量）
- ラズベリーシロップ（10ml）
- レモン（1/2個：絞る）
- レッドブル・エナジードリンク缶（250ml 1本）
- レモンの皮（飾り用）
1分
ベリー・クーラー / Berry Cooler
06
ストーム
【材料】
- 氷（適量）
- レモン（1/2個：絞る）
- ブラックベリーシロップ（10ml）
- レッドブル・エナジードリンク缶（250ml 1本）
- レモン（半月切り 数個：飾り用）
1分
ストーム / Storm
07
ジンジャー・アップ
【材料】
- 氷（適量）
- ジンジャーシロップ（10ml）
- レモン（1/2個：絞る）
- レッドブル・エナジードリンク缶（250ml 1本）
- ショウガ（スライス 数個：飾り用）
1分
ジンジャー・アップ / Ginger Up
08
パッション・サワー
【材料】
- 氷（適量）
- パッションフルーツシロップ（10ml）
- レモン（1/2個：絞る）
- レッドブル・エナジードリンク缶（250ml 1本）
- レモン（スライス 数個：飾り用）
1分
パッション・サワー / Passion Sour
09
デザート・ローズ
【材料】
- 氷（適量）
- ドライハイビスカス（4〜5枚）
- ローズウォーター（10ml）
- レモン（1/2個：絞る）
- レモン（半月切り 数個）
- レッドブル・シュガーフリー缶（250ml 1本）
1分
デザート・ローズ / Desert Rose
10
オレンジ・カルダモン・モヒート
【材料】
- 氷（適量）
- ミント（数枚）
- ミントシロップ（10ml）
- オレンジ（1/2個：絞る）
- カルダモン（ホール 2〜4個）
- レッドブル・シュガーフリー缶（250ml 1本）
- オレンジ（半月切り 1個：飾り用）
1分
オレンジ・カルダモン・モヒート / Orange Cardamom Mojito
11
ツイスト（レッドブル・シュガーフリー）
【材料】
- 氷（適量）
- ショウガ（スライス 数枚）
- ミント（数枚）
- レモン（くし切りまたはスライス 数個）
- 炭酸水（100ml）
- レッドブル・シュガーフリー缶（250ml 1本）
1分
ツイスト / Twist（レッドブル・シュガーフリー）
12
スパイス（レッドブル・シュガーフリー）
【材料】
- 岩塩（少々）
- 氷（適量）
- レモンジュース（20ml）
- レッドブル・シュガーフリー缶（250ml 1本）
- 青唐辛子（1本）
- レモン（輪切り 1個：飾り用）
1分
スパイス / Spice（レッドブル・シュガーフリー）
13
ツイスト（レッドブル・イエローエディション）
【材料】
- 氷（適量）パイナップル（スライス 数個）
- パイナップル（スライス 数個）
- ミント（数枚）
- 炭酸水（100ml）
- レッドブル・イエローエディション（250ml 1本）
1分
ツイスト / Twist（レッドブル・イエローエディション）
14
スパイス（レッドブル・イエローエディション）
【材料】
- 岩塩（少々）
- 氷（適量）
- レモンジュース（20ml）
- レッドブル・イエローエディション（250ml 1本）
- 青唐辛子（1本）
- レモン（輪切り 1個：飾り用）
1分
スパイス / Spice（レッドブル・イエローエディション）
15
トロピカル・ブル・モヒート
【材料】
- レモンジュース（20ml）
- シュガーシロップ（10ml）
- ミント（数枚）
- 氷（適量）
- レッドブル・イエローエディション（250ml 1本）
- レモン（輪切り 数個：飾り用）
1分
トロピカル・ブル・モヒート / Tropical Bull Mojito
16
トロピカル・サングリア
【材料】
- シナモンスティック（1本）
- 氷（適量）
- オレンジ（スライス 数個）
- リンゴ（乱切り 数個）
- レッドブル・イエローエディション（250ml 1本）
1分
トロピカル・サングリア / Tropical Sangria
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