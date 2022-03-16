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ナイトライフ

【レッドブル・エナジードリンクでモクテル！】春夏秋冬楽しめるおすすめレシピ 16選

作り方が簡単に分かる動画付き！　季節を問わず自宅で楽しめるレッドブル・エナジードリンクを使ったモクテルレシピを紹介！
Written by Rohit Singh
読み終わるまで：5分公開日：

コンテンツ

  1. 1
    ブリーズ
  2. 2
    フラワー・パワー
  3. 3
    ビター&スウィート
  4. 4
    ツイスト
  5. 5
    ベリー・クーラー
  6. 6
    ストーム
  7. 7
    ジンジャー・アップ
  8. 8
    パッション・サワー
  9. 9
    デザート・ローズ
  10. 10
    オレンジ・カルダモン・モヒート
  11. 11
    ツイスト（レッドブル・シュガーフリー）
  12. 12
    スパイス（レッドブル・シュガーフリー）
  13. 13
    ツイスト（レッドブル・イエローエディション）
  14. 14
    スパイス（レッドブル・イエローエディション）
  15. 15
    トロピカル・ブル・モヒート
  16. 16
    トロピカル・サングリア
夏の暑さを凌ぐためのサマードリンク、食事のあとのリフレッシュドリンクを問わず、モクテルなら自分が求めているドリンクが必ず見つかる。
モクテルを最も簡単に楽しむ方法はレストランやバーに出向くことかもしれないが、自宅でくつろぎながら楽しみたいなら “自作” に限る。
そこで今回は「自作と言われてもレシピもよく知らないし…」という人のために、レッドブル・エナジードリンク / レッドブル・シュガーフリー / レッドブル・イエローエディションといくつかの材料を用意するだけで簡単に作れる美味しいモクテルのレシピを16種類紹介しよう。
※：一部の動画に間違いがあります。本記事で表記されている材料が正しい材料となります。ご了承ください。
01

ブリーズ

【材料】
  • 氷（適量）
  • ブルーキュラソーシロップ（10ml）
  • オレンジ（1/2個・絞る）
  • レッドブル・エナジードリンク缶（250ml 1本）
  • オレンジの皮（飾り用）

1分

ブリーズ / Breeze

02

フラワー・パワー

【材料】
  • 氷（適量）
  • エルダーフラワーシロップ（10ml）
  • グレープフルーツジュース（30ml）
  • レッドブル・エナジードリンク缶（250ml 1本）
  • グレープフルーツ（半月切り 1個：飾り用）

1分

フラワー・パワー / Flower Power

03

ビター&スウィート

【材料】
  • 氷（適量）
  • ビターシロップ（10ml）
  • バニラシロップ（10ml）オレンジジュース（10ml）
  • オレンジジュース（10ml）
  • レッドブル・エナジードリンク缶（250ml 1本）
  • オレンジ（半月切り 1個：飾り用）

1分

ビター＆スウィート / Bitter & Sweet

04

ツイスト

【材料】
  • レモン（1/2個：絞る）
  • ミント（数枚）
  • 氷（適量）
  • 青リンゴ（スライス 数個）
  • 炭酸水（100ml）
  • レッドブル・エナジードリンク缶（250ml 1本）

1分

ツイスト / Twist

05

ベリー・クーラー

【材料】
  • 氷（適量）
  • ラズベリーシロップ（10ml）
  • レモン（1/2個：絞る）
  • レッドブル・エナジードリンク缶（250ml 1本）
  • レモンの皮（飾り用）

1分

ベリー・クーラー / Berry Cooler

06

ストーム

【材料】
  • 氷（適量）
  • レモン（1/2個：絞る）
  • ブラックベリーシロップ（10ml）
  • レッドブル・エナジードリンク缶（250ml 1本）
  • レモン（半月切り 数個：飾り用）

1分

ストーム / Storm

07

ジンジャー・アップ

【材料】
  • 氷（適量）
  • ジンジャーシロップ（10ml）
  • レモン（1/2個：絞る）
  • レッドブル・エナジードリンク缶（250ml 1本）
  • ショウガ（スライス 数個：飾り用）

1分

ジンジャー・アップ / Ginger Up

08

パッション・サワー

【材料】
  • 氷（適量）
  • パッションフルーツシロップ（10ml）
  • レモン（1/2個：絞る）
  • レッドブル・エナジードリンク缶（250ml 1本）
  • レモン（スライス 数個：飾り用）

1分

パッション・サワー / Passion Sour

09

デザート・ローズ

【材料】
  • 氷（適量）
  • ドライハイビスカス（4〜5枚）
  • ローズウォーター（10ml）
  • レモン（1/2個：絞る）
  • レモン（半月切り 数個）
  • レッドブル・シュガーフリー缶（250ml 1本）

1分

デザート・ローズ / Desert Rose

10

オレンジ・カルダモン・モヒート

【材料】
  • 氷（適量）
  • ミント（数枚）
  • ミントシロップ（10ml）
  • オレンジ（1/2個：絞る）
  • カルダモン（ホール 2〜4個）
  • レッドブル・シュガーフリー缶（250ml 1本）
  • オレンジ（半月切り 1個：飾り用）

1分

オレンジ・カルダモン・モヒート / Orange Cardamom Mojito

11

ツイスト（レッドブル・シュガーフリー）

【材料】
  • 氷（適量）
  • ショウガ（スライス 数枚）
  • ミント（数枚）
  • レモン（くし切りまたはスライス 数個）
  • 炭酸水（100ml）
  • レッドブル・シュガーフリー缶（250ml 1本）

1分

ツイスト / Twist（レッドブル・シュガーフリー）

12

スパイス（レッドブル・シュガーフリー）

【材料】
  • 岩塩（少々）
  • 氷（適量）
  • レモンジュース（20ml）
  • レッドブル・シュガーフリー缶（250ml 1本）
  • 青唐辛子（1本）
  • レモン（輪切り 1個：飾り用）

1分

スパイス / Spice（レッドブル・シュガーフリー）

13

ツイスト（レッドブル・イエローエディション）

【材料】
  • 氷（適量）パイナップル（スライス 数個）
  • パイナップル（スライス 数個）
  • ミント（数枚）
  • 炭酸水（100ml）
  • レッドブル・イエローエディション（250ml 1本）

1分

ツイスト / Twist（レッドブル・イエローエディション）

14

スパイス（レッドブル・イエローエディション）

【材料】
  • 岩塩（少々）
  • 氷（適量）
  • レモンジュース（20ml）
  • レッドブル・イエローエディション（250ml 1本）
  • 青唐辛子（1本）
  • レモン（輪切り 1個：飾り用）

1分

スパイス / Spice（レッドブル・イエローエディション）

15

トロピカル・ブル・モヒート

【材料】
  • レモンジュース（20ml）
  • シュガーシロップ（10ml）
  • ミント（数枚）
  • 氷（適量）
  • レッドブル・イエローエディション（250ml 1本）
  • レモン（輪切り 数個：飾り用）

1分

トロピカル・ブル・モヒート / Tropical Bull Mojito

16

トロピカル・サングリア

【材料】
  • シナモンスティック（1本）
  • 氷（適量）
  • オレンジ（スライス 数個）
  • リンゴ（乱切り 数個）
  • レッドブル・イエローエディション（250ml 1本）

1分

トロピカル・サングリア / Tropical Sangria

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