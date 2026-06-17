オラクル・レッドブル・レーシング：F1とeスポーツの融合

オラクル・レッドブル・シム・レーシング は世界最速のシミュレーションレーシングチームだ。 F1 Sim Racing World Championship 防衛に成功し、4度目の同タイトルを獲得している同チームには、ワールドチャンピオンの ヤルノ・オプメール （Jarno Opmeer）と フレデリック・ラスムセン （Frederick Rasumussen）、そしてiRacingワールドチャンピオンの セバスチャン・ジョブ （Sebastian Job）が所属している。

では、オラクル・レッドブル・レーシングは、このシミュレーションレーシングシーンでの成功を現実世界のF1にどのように活かしているのだろうか？

ヤルノ・オプメールとフレデリック・ラスムセン © Tom Platinum Morley/Red Bull Content Pool

01 世界最強のシミュレーションレーシングチーム

オラクル・レッドブル・レーシング はF1 Sim Racing World Championship創設時からeスポーツシーンで先頭に立ちながら、新しいファンをF1へ引き込んできた。

オラクル・レッドブル・シム・レーシングは英国・ミルトンキーンズにある レッドブル・レーシング・ファクトリー内の専用eスポーツアリーナ を拠点にレース活動を展開している。

オリジナル缶 レッドブル エナジードリンク もっと見る

「F1チームがシミュレーションレーシングを始めた頃から、レッドブルはパイオニアであり続けてきました。レッドブルは最高のドライバーを揃えて勝利を目指しています。立ち上げ当初から素晴らしいチームを用意していたレッドブルは、常にシーンをリードしてきました」とジョブは説明している。

オラクル・レッドブル・シム・レーシングの施設はF1 Sim Racing World Championshipの会場としても使用される © Tom Platinum Morley/Red Bull Content Pool

02 F1の方法論をeスポーツに活用

オラクル・レッドブル・レーシングはF1で採用しているテクノロジーと戦略アプローチをeスポーツにも持ち込んでいるため、オラクル・レッドブル・シム・レーシングはオラクルの クラウドベースのコンピューティングインフラ 、 リアルタイムデータダッシュボード 、 ラップ分析 を使用して、ドライバーたちのパフォーマンスを向上させることができている。

「オラクル・レッドブル・シム・レーシングのために開発したすべてのツールは、F1で得た知見を活用したものです」とオラクル・レッドブル・レーシングのテクニカル・パートナーシップ・エグゼクティブの ダン・スミス （Dan Smith）は説明している。

マックス・フェルスタッペン © Rob Smalley/Red Bull Content Pool

「シミュレーションレーシングでの私は現実と同じドライビングをしています。シミュレーションレーシングでは、ステアリング、ブレーキング、スロットルの入力データを見て、改善・修正できる点を確認できるので、それらをレース戦略に活かしていきます。 シミュレーションレーシングは現実世界と同じ なのです」

「ですので、オフシーズンの自宅でもドライビングを続けることができます。シミュレーションレーシングではGPマシンやプロトタイプマシンを選ぶときもありますが、ドライビングから得られる感覚や興奮は同じです。ここが気に入っていますね」

オラクル・レッドブル・シム・レーシングに対して肯定的なフェルスタッペンは、自分で Verstappen Sim Racing も運営している。Verstappen Sim Racingもトーナメントに参戦している世界トップレベルのシミュレーションレーシングチームで、フェルスタッペンのF1での経験を活かしながらドライバーとチームを育成している。

Quotation モーションプラットフォームを採用しているので足元でマシンが動いている感覚が得られます。現実世界のマシンと同じように、臀部から様々な情報が伝わってくるのです セバスチャン・ジョブ

03 シミュレーターとシミュレーション

レッドブル・レーシングはシミュレーションレーシングで得たスキルと経験をサーキットでのパフォーマンス向上に活かしている。オラクル・レッドブル・シム・レーシングのドライバーたちは F1チームでも重要な役割 を担っているのだ。

Verstappen Sim Racingのドライバーとしても活動しているジョブは「レッドブル・レーシングは、自分たちの シミュレーションレーシングドライバーたちをF1チームのシミュレータードライバーとしても起用 しようとしています。このような取り組みをしているF1チームは他にいません」と説明している。

ファクトリー内に置かれている最新シミュレーターは、どのF1チームにとってもサーキットでの成功に不可欠な要素となっており、その正確なフィードバックが現実世界のレーシングに応用されている。ジョブが続ける。

「私たちが現在使用しているシミュレーターは素晴らしいですよ。本物をドライブする感覚をこれよりリアルに得ることはできません。 本当にドライブしているよう です。 唯一不足しているのはGフォース ですね。モーションプラットフォームを採用しているので足元でマシンが動いている感覚が得られます。現実世界のマシンと同じように、 臀部から様々な情報が伝わってくる のです」

セバスチャン・ジョブ © Andy Parsons/Red Bull Content Pool

04 AIとシムドライバーから得られる効果

F1チームのストラテジストたちは、 Oracle Cloud Infrastructure（OCI） 上で数十億回のAIレース戦略シミュレーションを実行し、ドライバーのフェルスタッペンと アイザック・ハジャー が勝利できるチャンスを創出している。

AIは 人間の労働量を大幅に削減 している。「これまではドライバーたちが何時間もシミュレーションに取り組み、最善のセットアップを見出していました」と語るのはオラクル・レッドブル・シム・レーシングのeスポーツリードを担う ジョー・ソルティシック （Joe Soltysik）だ。

「AIはF1ドライバーのために短時間で数百回のシミュレーションを行えます。ドライバーたちのドライビングスタイルを考慮して、対象サーキットにおけるベストセットアップをはじき出しているのです。 ドライバーを何人も用意して同時にサーキットを走らせているようなもの です。AIによって何百時間も節約できています」

シミュレーションレーシングを楽しむ角田裕毅 © Ian Witlen/Red Bull Content Pool

F1チームのストラテジストたちは、レッドブル・シム・レーシングがテストするプログラムを選択しているが、このときにもシミュレーションドライバーたちは重要な役割を与えられており、 レース戦略通りのドライビング をしたり、チームのリザーブドライバーを務める 角田裕毅 のためにシミュレーターをセットアップ したりしている。

さらに、シムレーションドライバーたちを エンジニア が支えており、OCIを活用して ストラテジスト、ドライバー、ピットウォールとフィードバックを共有 している。

つまり、 F1マシンがガレージから出てサーキットへ向かう前の段階で、レッドブル・シム・レーシングが無数のセットアップやレース戦略、コンディションを試しているため、F1チームは最適なセットアップを見出すまでの時間を大幅に節約できているのだ。

これはレースウィークエンドを通じて行われており、レッドブル・シム・レーシングはトラックサイドに陣取って予選までのプラクティスセッションを通じてテストを繰り返している。

レッドイブル・リンクでのセバスチャン・ジョブ © Getty Images/Red Bull Content Pool

05 レッドブル・ジュニアチームとの連携

フェルスタッペンはかねてからシミュレーションレーシングのファンで、自宅のシミュレーションギアを活用してドライビングスキルを磨いている。

フェルスタッペンの存在は、 F1のグリッドにおける世代の移り変わり を表している： ルイス・ハミルトン が子どもだった頃、シミュレーションレーシングは存在していなかった（自分の世代を圧倒したハミルトンは、ラジコンカーで2度のチャンピオンに輝いた）。

しかし、現在は 若手ドライバー全員がシミュレーションレーシングをトレーニングルーティンに取り入れている。 彼らはシミュレーションレーシングをレースクラフトの微調整とF1サーキットの習熟に活用している。

F1ではサーキット走行とテストの時間が限られているため、ファクトリーのシミュレーターは、 ニコラ・ツォロフ のような若手ドライバーたちにとってF1マシンとレースに慣れるためのパーフェクトな選択肢となっている。シミュレーターの大きなアドバンテージは、 自分やマシンをリスクに晒すことなくリアルな環境で限界をプッシュできる ところにある。

ここでもシミュレーションドライバーたちは重要な役割を担っており、 ジュニアチームのドライバーたちがファクトリー到着後すぐにシミュレーターを使用できるようにセットアップを担当 している。

グッドウッド・フェスティバル・オブ・スピードでRB8をドライブするセバスチャン・ジョブ © Getty Images/Red Bull Content Pool

06 フェアな競争を創出

カートレースの1シーズンにかかる費用は一般家庭の予算を大幅に上回る。 親は大金と時間を子のために費やす必要がある のだ。しかも、その子がブレイクしたり、スポンサーから興味を持たれたりする保証はまったくない。さらに言えば、スキルを高めるために必要なカートレース施設やハイレベルな競争が自宅付近にない子も少なくない。

しかし今は、 シミュレーションレーシングが若い世代がトップへ到達できるルートを提供 している。彼らは自分たちのスキルを磨き、ポテンシャルを発揮できる場所を得られているのだ。ジョブが説明する。

「私たちにはカートのトップレベルへ到達するために必要な資金がありません。そのため、 コストがかからないシミュレーションレーシング へ進みました。ここで 活躍すれば現実世界のモータースポーツに何かしらの形で関われるようになる かもしれないと思ったのです」

その選択は正しく、ジョブは フェルナンド・アロンソ のシミュレーションレーシングチームと契約して活動を始めたあとレッドブル・レーシングへ移った。

レッドブル・レーシングはジョブとビジョンを共有しており、現実世界のレーシングマシンのコックピットにも彼を座らせた。 ポルシェGT3 からスタートした彼は、最終的には セバスチャン・ベッテル を優勝させた RB8 でレッドブル・リンクの周回も経験している。

フェルスタッペンは、スポーツとしてのシミュレーションレーシングの成長にひと役買っているが、彼はシミュレーションレーサーたちをサーキットへ連れ出すことも興味を示している。

「実現は難しいですが、私が今後手がけたいプロジェクトのひとつは、シミュレーションレーシングのドライバーたちにGTマシンか耐久レース用マシンをドライブしてもらうことです。これが実現すればいくつもの可能性の扉を開くことになるでしょう」