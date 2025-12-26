【Red Bull 砂山走】　砂に呑まれるか、砂を制すか

しんど過ぎて、笑った

しんど過ぎて笑顔になる © Keisuke Kato

◆ 体験者プロフィール ◆

※ヘルメット着用は大会の参加には必要ありません。なお諸々の都合によりGoProの映像は出てきませんので悪しからず。 © Red Bull Japan

トウゴウ マシュウ 出身地：横浜では無く神奈川

24歳。社会人1年目にして転職を経験済みという、早くも人生迷走コースを突っ走る。こんなどうしようもない自分を変えるために、何か新しいことに挑戦だ！！思い立ったが吉日である。当イベントをネットで調べあげて、すぐに羽田から博多までの航空券を手配。「いざ出陣ばい！」なんて、ドラマの主人公を気取って慣れない博多弁を吐いてみる。福岡県民では無いバレバレなのは承知の上。 エセ全開の「見せちゃろうや」を胸に、ここ「ももち浜」で一丁暴れてくるとしますか。

イベント紹介

コースマップ © Red Bull Japan

砂浜の不安定な路面で11の障害物を越え、記録を争う福岡のももち浜で開催される新感覚フィットネス

- スタートラインにて -

緊張度： 💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗

スタートライン前にエナジーチャージ！！ © Red Bull Japan

同じグループには運動好きそうな男性4人が並び、負けん気を刺激される。話を聞くと、ついこの前に結婚式を挙げたばかりの新郎まで参加しており、その熱量に驚きつつ皆で祝福した。和やかな空気の中で談笑していると、スタート40秒前のアナウンスが流れる。次の瞬間、参加者たちの表情は一変し、場には一切の私語が消え、冷静で張り詰めた闘志だけが漂い始めた。

- 300メートル砂浜ダッシュ -

難易度： ★★★★★

鬼の300メートル砂浜ダッシュ © Red Bull Japan

砂浜を約 300メートル（100m を 1.5 往復）走るシンプルなダッシュ。これが、挑戦者に襲いかかった最初の、そして最も残酷な洗礼であった。

しかし、この洗礼を浴びて私は悟りました。普段のトレーニングで満足していた自分のMな部分が、Red Bull砂山走という名の最高の舞台で、今、鮮やかに開花したのだと。

「しんどい、、、、もっと、もっと刺激をくれ！！」

300メートルダッシュ © Keisuke Kato 参加者の様子 © Keisuke Kato 参加者の様子 © Keisuke Kato

- タイヤプル 10メートル -

難易度：★★★★☆

がんばれMashu！ © Red Bull Japan

ロープで繋がれたタイヤを、腕の力のみで5メートル×2回引っ張る。

最初のダッシュで太ももが鉛と化した直後に、次は上半身の限界を試される。砂の抵抗で重量が増したタイヤを引くのは、想像以上の重労働。「なぜ今、腕なんだ！？」という理不尽さ、これこそがたまらない。

タイヤプル © Keisuke Kato 参加者の様子 © Keisuke Kato 参加者の様子 © Keisuke Kato 参加者の様子 © Keisuke Kato

- スロープスプリント１個目 -

難易度：★★☆☆☆

乗り越えるんだ！ © Red Bull Japan

砂丘に作られた、短いアップダウン

私は、「砂壁」級の更なる絶望を求めていたが、ミニスロープは一気にクリア。刺激不足を感じた。。。

「あれ？これだけ？、、、もっとちょうだいよ！」

既に規格外の「サンドペイン」を浴びた身体にとって、この程度ではウォーミングアップにも満たない。贅沢な嘆きだが、砂山走は私を完全にM体質に変えてしまった......

1個目のスロープスプリント © Keisuke Kato 参加者の様子 © Keisuke Kato 参加者の様子 © Keisuke Kato

- ボックスボール(メディシン・ボールスクワット) -

難易度：★★★★★

誰よりも大きな声でカウントしよう！！１、２、３、４、、、、 © Red Bull Japan

8kg（女性は6kg）のメディシンボールを持って走り、スクワット10回後にボックスへ入れる。

今度は筋トレの基本を叩き込まれる。ボールを持って走ることで体幹がブレ、スクワット10回で太ももは爆発。しかも最後は持ち上げてボックスに入れるという、全身運動のトドメつき。

「まだ限界じゃないだろ？」 という声が聞こえた気がした。

ボックスボール © Keisuke Kato 参加者の様子 © Keisuke Kato 参加者の様子 © Keisuke Kato

- フェンスウォーキング -

難易度：★★★☆☆

集中！集中！集中！ © Red Bull Japan

一本道を駆け抜けろ！途中の切り目はジャンプ！！

「ただの足場なのに難易度MAX！疲労が創り出す『体幹崩壊の美味しい罠』」

突如”繊細さと集中力”という、私に最も不足している要素が求められた。

足が砂慣れして感覚が麻痺している中で、この細い台の上を「駆け抜けろ」と要求されるのは、まさに主催者からの最高の嫌がらせであった。バランスを崩せば台の下の砂に落ちるだけだが、その情けない姿を晒すのは嫌だ、、、、

「でも必死な俺を見てくれ！！！」

特に一本道の切れ目をジャンプする瞬間は、集中力が切れることへの恐怖と、極限状態で成功させる快感が入り混じる。

フェンスウォーキング © Keisuke Kato 参加者の様子 © Keisuke Kato 参加者の様子 © Keisuke Kato

- スロープスプリント２個目 -

難易度：★★★☆☆

はい、ももあげて！ © Red Bull Japan

再び現れた、短いアップダウン

「あんなに簡単だったはずが、やばい、しんどい」

憎い設計です。ダッシュ、タイヤプル、スロープ、そしてスクワット。全身の耐久度が底を尽きた終盤に、「物足りない」と豪語したはずのミニスロープが再登場、、、、、、、

このとき初めて、砂山走の完璧なコースデザインに心から感服致しました。

2個目のスロープスプリント © Keisuke Kato 参加者の様子 © Keisuke Kato 参加者の様子 © Keisuke Kato

- ほふく前進ネット -

難易度：★★★☆☆

ほいっ、１、２、１、２っと © Red Bull Japan

這いつくばった姿勢で、砂の上を腕と足を使って進む。

「砂、砂、砂、もう汚れなんてどうでもいい！！」

「立ち上がって走る」という選択肢はない！腕と腹筋、そして大腿部を使って砂を掻き分けなければならない。砂の抵抗は、低い姿勢になることでさらに増しているように感じた。

ほふく前進ネット © Keisuke Kato 参加者の様子 © Keisuke Kato 参加者の様子 © Keisuke Kato 参加者の様子 © Keisuke Kato

- ビッグスロープスプリント -

難易度：★★★☆☆

でっかいスロープも乗り越えろ！！ © Red Bull Japan

以前あった二つのスロープを上回るアップダウン！！

「全身の力を、完全に吸い取られる快感」

既に足は動かず、心肺はボロボロ。しかし、ここで立ち止まることは、これまでの苦痛を裏切ることになる。歯を食いしばって一歩一歩踏みしめる。この登りは、残された体力の全てを搾り取るための、主催者からの愛のムチだ。

ビッグスロープスプリント © Keisuke Kato 参加者の様子 © Keisuke Kato 参加者の様子 © Keisuke Kato

- 砂バケツキャリー -

難易度：★★★★★

バケツ持って走って © Keisuke Kato

砂で満たされた重いバケツを持って、一定区間を走る。

「全ての筋肉が歓喜する、天国の筋トレラン」

砂で満たされたバケツは想像以上に重く、持ち上げた瞬間、全身に強烈な負荷がかかる。足は沈み、バケツの重さで姿勢は崩れ、背中から太もも、腕の全てが同時に限界に達する。これは、「まだ使える筋肉があるんじゃないの？」と、全身をくまなくチェックされているような、逃げ場のない究極の複合負荷だ。

でもこの圧倒的な理不尽さが、脳筋的には最高のご褒美でした。

砂バケツキャリー © Keisuke Kato 参加者の様子 © Keisuke Kato 参加者の様子 © Keisuke Kato

- 最後のスロープスプリント -

難易度：★★★★★

最後のスロープの向こうに見えるのは、、、、 © Red Bull Japan

フィニッシュライン直前にある、決して優しくない、最後の登り坂。

「優しくない坂に、むしろ燃えるM心の炎」」

また来たか！！俺はな、キツければキツいほどに燃えるようになっちまってんだよ！！そうしたのはあんただろうが！！よっしゃ簡単に登ってみせるぜ！

- 最後のスプリント、そしてゴール -

難易度：☆☆☆☆☆

最後まで走り抜けろ © Red Bull Japan

「応援をエネルギーに変える『ドーピング・ラン』」

フィニッシュラインへ続く、最後の一直線のランニングゾーン。

最後のスロープを登り切った瞬間、ゴールで待つ人々の熱狂が見える。この熱狂の応援は、疲労で動かないはずの体に最高のドーピングだった。限界・難易度？？そんなものは応援が吹き飛ばす。この究極のハイテンションの中で、ゴールまでの一直線を駆け抜けた。

ゴールゲート © Keisuke Kato 最後の一直線 © Keisuke Kato 参加者の様子 © Keisuke Kato

この最高の悦びを、あなたは体験しないの？

「ありがとう、もう何も残ってない、、、」

「しんどすぎて笑った」体験は、私たちに強烈な中毒性を残した。あの熱狂、あの痛み、あの感動をもう一度味わいたい。

タイムや順位は二の次でいい。 大切なのは、砂の抵抗、疲労、そして「もうやめたい」という全てに打ち勝ち、フィニッシュラインを踏み抜くという事実である。

君も参加しよう！ © Red Bull Japan

また来年、砂浜で会いましょう

さあ、次はあなたの番です。逃げることは許されません。

来年、この熱狂の渦の中心で、全身筋肉痛という名の勲章を携え、共にゴールテープを叩き割りましょう！

『いいか、臆病風に吹かれるな！ 逃げ道は、どこにもない！！』

その覚悟は、エントリーで示せ！

エナジーチャージスポット！！ © Keisuke Kato レッドブル持ってみんなで乾杯！！ © Keisuke Kato レッドブル飲んでエナジーチャージ！！ © Keisuke Kato Are You Ready For 砂山走?? © Keisuke Kato エナジー全開で行こう！ © Keisuke Kato 準備体操も忘れずに © Red Bull Japan 来年はここにあなたがいる © Keisuke Kato / Red Bull Content Pool