【Red Bull SoundClash 2021】ユニークな音楽バトルイベントの記録

言うまでもなく、このイベントは大成功に終わり、翌年には同国の首都 アムステルダム で2回開催された(Lefties Soul Connection vs. C-Mon & Kypski / Pete Philly & Perquisite vs. Beef)あと、 ロシア・モスクワ でも開催された(Noize MC vs. G.D.R.)。その後、このイベントの人気はさらに高まり、 シドニー(オーストラリア) 、 東京(日本) 、 ロサンゼルス(米国) 、 リマ(ペルー) でも開催された。