Red Bull Symphonicセブン‐イレブン応募抽選キャンペーン 応募規約

本キャンペーンへの参加を以て、応募者はこの参加規約（以下「本規約」といいます。）に定める、 (i) 本キャンペーンの詳細、 (ii) 一般規約及びその他該当するポリシー（ハウスルール、サードパーティープラットフォーム規約、ルールブック等)に規定されている参加資格その他の遵守事項を満たしていることを保証し、本規約に法的に拘束されることに同意したものとします。 本キャンペーンは本規約及び適用されるすべての法令に則って実施されます。

本キャンペーン規約に関するご質問またはご意見は、下記までお寄せください。

Red Bull Symphonicセブン‐イレブン応募抽選キャンペーン事務局

オリジナル缶 レッドブル エナジードリンク もっと見る

電話番号：0120-286-517

受付時間：土日祝日を除く 平日10時から17時まで

事務局開設期間：2026年9月29日(火)から2027年1月29日(金)まで（2026年12月29日(火)～2027年1月4日(月))を除く）

お問い合わせをいただいた場合、レッドブル及びレッドブルから委託を受けた事務局が、メール、電話、その他の方法で連絡することがあります。

本キャンペーンの詳細

1. 本キャンペーン

1.1 本キャンペーンの名称は「Red Bull Symphonic セブン‐イレブン応募抽選キャンペーン」です。

1.2 本キャンペーンの実施期間は、2026 年 9 月 29 日(火)午前 0 時 00 分から 2026 年 10 月 12 日(月)23 時 59 分までです。

1.3 本キャンペーンの応募期間は、2026 年 9 月 29 日(火)午前 0 時 00 分から 2026 年 10 月 14 日(水)23 時 59 分までです。

2. 主催者

2.1 本キャンペーンは 、東京都港区六本木七丁目７番７号に登記上の本店を有するレッドブル・ジャパン株式会社（以下 「主催者」又は「レッドブル」といいます。）が、主催者の企業パートナー、代理店及びサービスプロバイダーと共に実施するものです。

3. 参加資格

3.1 本キャンペーンに応募し賞品獲得の資格を得るため、応募者は、以下の参加資格を満たす必要があります。

a. 応募者は本キャンペーンへの応募時点で 18 歳以上の自然人であることが必要です。

b. 本キャンペーンには、【日本】 の居住者のみ参加することができます。

c. 主催者、その親会社、及びその各自の関連会社、子会社、代理店、本キャンペーンの開発又は制作に関与するすべての企業、専門家アドバイザー、第三者サービスプロバイダー、本キャンペーンに関与する広告及び本キャンペーン代理店それぞれの取締役、役員、従業員、並びにその家族及び同居人（法的に親族関係にあるかどうかを問いません。）は本キャンペーンへの参加資格を有しません。

4. 参加ルール、選考プロセス及び賞品

4.1 本キャンペーンに参加するためには、まず LINE 株式会社の提供するコミュニケーションアプリ「LINE」（以下、単に「LINE」といいます。）にて応募者のアカウント（以下「応募者アカウント」といいます。）から、レッドブル・ジャパンの LINE 公式アカウント（以下「公式アカウント」といいます。）を友だち追加します。公式アカウントの友だち追加は本キャンペーン応募必須条件となります。応募者は、応募者アカウントで、公式アカウントからのメッセージを受け取れるよう設定しておく必要があります。

本キャンペーンは、一段階で構成されています。（ステージ１）

4.2 ステージ 1 では、次のことが求められます。

4.2.1 対象商品（レッドブル・エナジードリンク 250ml、レッドブル・エナジードリンク 355ml、レッドブル・エナジードリンク 473ml、レッドブル・エナジードリンク 330ml アルミボトル、レッドブル・シュガーフリー250ml、レッドブル・すだちエディション 250ml のいずれか。以下「本製品」という）をセブン‐イレブンの店舗で購入し、レシートに印刷されたコード（「シリアルナンバー」）を応募ページに入力してください。応募者が購入する本製品１点につき１つのシリアルナンバーが提供されます。（したがって、１枚のレシートに複数のシリアルナンバーが印刷されていることもあります。）

4.2.2 店舗・地域によって一部取扱いのない商品がございます。

4.3 シリアルナンバーを入力すると、応募ページはそのシリアルナンバーが本キャンペーンのポイント対象であるかどうかを確認します。対象となる場合、1 つのシリアルナンバーにつき 1 ポイントが付与されます。ポイントを獲得するためには、各商品を購入するごとにシリアルナンバーを入力する必要があります。エントリーの回数に制限はありませんが、シリアルナンバーの入力は１つにつき1 回のみとし、応募ページはそれが有効なシリアルナンバーであるかどうかも確認します。

4.4 ポイントを貯めるには、応募ページに「マイページ」を開設するための LINE ログインを行う必要があります。マイページの設定が完了したら、各賞品に必要なポイント数に応じて、ご希望の賞品に応募することができます。すべての賞品は抽選により引き当てられます。

4.5 応募者は賞品の当落結果は、賞品を獲得するとすぐに応募ぺージに反映されます。また 1 つのマイページアカウントにつき、各賞品への応募及び当選はそれぞれ 1 回までとします。

4.6 当選して賞品の獲得に成功した方には、賞品をお届けするのに必要な、さらなる個人情報を応募ぺージに提供いただくことになります。当選者の画面に賞品送付先入力フォームへのリンクが表示されるので、そこに氏名、住所、電話番号、その他主催者が求める情報（以下「当選者情報」といいます）を入力していただきます。

4.7 応募の締め切りは、2026 年 10 月 14 日(水) 23 時 59 分（以下「締め日」）です。この日を過ぎてからの応募は認められません。

4.8 ポイント申請、賞品の応募に要する通信料その他の必要経費は、応募者が負担します。

4.9 用意されている賞品は以下のとおりです。

4.9.1 A 賞：Red Bull Symphonic 横浜公演ご招待 20 組 40 名様（10 ポイントで応募）

4.9.2 B 賞：Red Bull Symphonic 限定 T シャツ・ビーニーセット 400 名様（7 ポイントで応募）

4.10 賞品の詳細

4.10.1 A 賞の当選人数は 20 組 40 名様です。

・Red Bull Symphonic 横浜公演 概要

日程：2026 年 11 月 27 日(金)

会場：神奈川・横浜みなとみらいホール

・ペアチケット（当選者様と同伴者様の 2 名様分）となります。同伴者様も含め、来場意思がある方のみ応募ください。

・イベント会場までの往復交通費および宿泊費は賞品には含まれません。交通機関および宿泊先の手配ならびに費用は、当選者ご自身でご負担ください。

・イベントの詳細およびスケジュールは、当選者様のみにご連絡いたします。また当選者様には参加に関する参加同意書を送付いたします。必ずすべての内容にご同意の上でご参加ください。

・18 歳未満の方は本イベントにはご参加いただけません。18 歳未満の方が当選された場合は、当選を無効とさせていただきます。

・イベント当日は、当選者様のご本人確認を行わせていただきます。また、受付時に身分証明書と参加同意書をご提出いただきます。ご本人様確認ができない場合または身分証明書ならびに参加同意書をお忘れの場合は、ご参加いただけませんのでご了承ください。

・既に「Red Bull Symphonic 横浜公演」のチケットをお持ちの方が当選した場合、チケットの返金対応はいたしません。

4.10.2 B 賞の当選人数は 400 名様です。

・賞品の発送：2026 年 11 月中旬～12 月下旬頃に発送予定ですが、前後する可能性がありますので予めご了承ください。

4.11 主催者は、4.10 に定める特典に加え、先着特典を提供します。先着特典は、2026 年 9 月 29 日(火) 午前 10 時から、対象店舗にて対象商品を 2 本お買い上げいただいた方に、先着で提供する「レッドブル・シンフォニック限定コンテンツ付き オリジナルステッカー（全 4 種）」です。この先着特典は、なくなり次第終了となります。

4.12 当選者の画面上には、A 賞「当選者情報入力フォーム」及び B 賞「賞品配送先入力フォーム」へのリンクが表示されます。当選者は、事務局が指定する期限までに、氏名、住所、電話番号その他事務局が指定する必要な情報を入力してください。期限内に必要な情報をすべて入力しなかった場合、当選者は賞品を受け取る権利を失うものとします。また、入力した情報に誤りがあり、賞品をお届けできない場合も同様とします。

一般条項

1. 連絡先とエントリー

1.1 本キャンペーンに応募する際に開示された連絡先情報は、本キャンペーンに関連して応募者と連絡を取るためと応募者が受け取ることができる賞品を通知するために使用されます。また当選者は必ず正確な情報（電子メールアドレスや電話番号など）をご提供の上、情報に変更があった場合は、主催者に連絡してください。

1.2 資格要件が満たされているか否かについては、主催者が単独で判断します。主催者は、応募者が提供した情報を確認する権利を留保します。さらに、主催者は、その裁量でいつでも、応募者に対して年齢、身分及び／又はその他の提供された情報を証明できるものを提出するよう要求する権利を留保します。

1.3 すべてのエントリーは、「本キャンペーンの詳細」で定義された期限までに主催者に受理されなければなりません。締切日後に受領されたエントリーはすべて自動的に失格となります。

1.4 さらに、主催者は、以下のようなエントリーは受け付けず、失格とします。(a)コンピューターによって自動的に生成され、又は影響を受けたもの、(b)チームとして参加する必要がない場合に、第三者が応募者のためにエントリーしたもの、(c)不完全なもの、判読できないもの、汚損されたもの、改ざんされたもの、復元されたもの、破損したもの、偽造されたもの、又は操作されたもの、(d)複数のアカウントを使用して作成されたもの、又は(e)本キャンペーンへの参加から除外されている国の居住者によって提出されたもの。

1.5 主催者は、紛失されたエントリーに責任を負いません。また、送信証明は受領証明としては認められません。

2. 無料のエントリー方法

「本キャンペーンの詳細」に、本キャンペーンに参加するための条件としてキャンペーン製品及び／又はサービスの購入が定められている場合、法律で義務付けられているときは、主催者が無料でエントリーする方法を追加で提供します。なお、製品の購入によって当選の可能性が高まることはありません。

3. 通知、賞品の請求、その他賞品に関する規定

3.1 主催者は、当選者に電子メール及び／又は電話で通知します。さらに、ウェブサイト及び／又は第三者のプラットフォームで発表する場合があります。応募者は、主催者が応募者の情報（姓名、ニックネーム、写真、応募者が本キャンペーンに参加して賞品を受け取ったこと等）を開示することに同意するものとします。

3.2 通知時に、当選者には、賞品を請求する方法と期限について詳細が提供されます。当選者が、理由の如何を問わず、（a）連絡不能、（b）対応不能状態にある、（c）期限までに賞品を請求できない、若しくは請求しなかった、又は（d）個人的な理由で賞品を受領できなかった場合、主催者は選考プロセスに従って選出された次の資格のある応募者に賞品を提供することができます。

3.3 当選者は、賞品に関して本規約に明示されている以外のいかなる権利も請求権も有しません。本キャンペーンに参加するための旅費その他の費用は、本キャンペーンの詳細に明示的に記載されているものを除き、払い戻しされませんので、ご注意ください。セキュリティ・チェック、チップ、手荷物料金、軽食、飲み物、付随的な料金など、賞品に関連するその他の付随的な費用又は経費は、賞品を受領する方の負担となります。

3.4 賞品に旅行が含まれる場合：各当選者は、出発前に有効な渡航書類（有効なパスポート又はその他の政府発行の身分証明書など）及び必要なビザを所持し、提示しなければなりません。賞品の各受領者は、適用される旅行要件、特に予防接種、検疫要件などを遵守する個人的な責任を負います。疑義を避けるため付言すると、主催者はそのような追加の要件について責任を負いません。旅行保険及び小遣いは、賞品を受ける人の個別の責任です。航空券が発行された後の変更は認められません。主催者は、独自の裁量で、航空会社、空港、フライトの旅程、及び宿泊施設を決定します。賞品金受領者が目的地の近くに居住している場合、航空での移動の代わりに地上での移動が提供される場合がありますが、価値の差に対して補償又は代替は提供されません。旅行や宿泊に関する制限、条件、及び制約が適用される場合があります。主催者は、航空券や旅行券の紛失、破損、盗難があっても、これを交換しません。主催者は旅行先の安全性に関していかなる保証も行いません。法律で認められている範囲内で、主催者は前述のいかなる責任も負わないものとします。

3.5 本キャンペーンの過程で提供されるすべての賞品及び製品/サービス（ギフトやその他の無料製品など）は、現状有姿で授与され、明示又は黙示を問わず、いかなる種類の保証（満足できる品質や特定目的への適合性に関する黙示保証を含みますが、これに限定されません）も行われません。賞品は個人的なものであり、譲渡することはできず、応募者（受賞者）の代わりに第三者が請求することもできません。レッドブルは、独自の裁量で、現金以外の賞品（製品やサービス等）に代えて現金を提供することができます（ただし、その義務はありません）。

3.6 主催者は、法律で認められる範囲において、一部又は全部の賞品を、同等かそれ以上の価値のある賞品に置き換えることができます。

3.7 選定された当選者が参加資格をもたないことが判明した場合、適用法に違反する場合、又は本規約の他の規定に違反する場合、主催者は、選定プロセスに従って代替の当選者を選定します。そのとき、違反した当選者に既に賞品が提供されている場合は、賞品の返却又は賞品代価の返済を要求することができるものとします。

3.8 当選者が賞品を請求する時点で居住国の成人年齢に達しておらず、賞品受領について後見人の承認が得られない場合、主催者は次点の当選者を決定する権利を有します。

3.9 賞品に旅行が含まれる場合：当選者が、賞品を請求する時点で居住国の成人年齢に達しておらず、保護者の同伴が法的に義務付けられている場合、主催者は、そのような場合の保護者の妥当な旅費についてあらかじめキャンペーンの詳細に記載されていれば、保護者の旅費を負担する場合があります。なお、本規約（特に旅行および賠償責任に関する条項）は、未成年の当選者に同伴する保護者にも適用されます。

3.10 当選者は、支払われる賞金に関して管轄の税務当局に支払うべきすべての税金（利息及び罰金を含む）について、責任を負うものとします。関連する所轄の税務当局が、事前の源泉徴収に関して主催者（又はその全部もしくは一部の譲受人、又はその関連会社）を拘束する規則を有するか又は施行した場合、受領者は、本規約で言及されている金額から当該規則に基づいて要求される金額が控除された金額のみを受け取る権利があることに同意するものとします。関連する所轄税務当局が、主催者又はその関連会社に対して、本規約に基づき支払うべき金額を参照して算出される税金を支払うよう、税務査定、請求、又は要求を行う場合、主催者は、受領者に対して、かかる請求の全額を払い戻すよう要求できるものとします。

3.11 主催者は、当選者に賞金を支払う第三者機関を指名する権利を有します。

3.12 現地の強行法規が現金の賞品を禁止している場合、主催者は現金の賞品の支払いを控えます。これには以下の国が含まれますが、これらに限定されません：アイスランド、イタリア、クロアチア、チェコ共和国、ハンガリー、モンテネグロ、ポルトガル、セルビア、コロンビア、ブラジル、香港、トルコ、ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦及びスルプスカ共和国、アラブ首長国連邦。主催者は、現金の賞品を、適用法で認められた現金以外の賞品に置き換えますが、これはもともとの現金の価値と必ずしも一致するとは限りません。さらに、賞品の価値が強行法規が認める最高額を超える場合、主催者はもともとの賞品よりも価値の低い代替賞品と交換する権利を留保します。

3.13 第 5 項に記載された不可抗力により賞品を提供できない、及び／又は賞品が目的に合わなくなった場合、主催者は、適用される法律で認められる代替賞品と交換します。当選者は、提供された代替賞品に関していかなる権利も請求権も有しません。

4. 主催者の規約変更権

適用される法律及び／又は適用される規制当局の承認に従い、主催者は、日付、開始時間、場所、形式などの本キャンペーンの詳細を変更する権利を有します。そのような変更は、本ウェブサイトで公開され、直ちに応募者に適用されます。応募者は、アップロードされた日から適用される変更を見落とさないよう、本ウェブサイトを定期的に確認する必要があります。

5. 不可抗力

5.1 法律で認められている範囲内で、かつ応募者の法的権利に影響を及ぼすことなく、本キャンペーンが主催者の制御範囲を超えた出来事（戦争、ストライキ、暴動、犯罪、伝染病、パンデミック、蔓延する疾病、突然の法改正、異常気象、政府命令、旅行制限などを含むが、これらに限定されない）によって危険にさらされたと主催者が判断した場合、また、そのような出来事がその時点で知られていたか、又は予見可能であったかどうかにかかわらず、主催者はいつでも、本キャンペーン及び／又は本規約を変更、終了、修正、中断、延期、中止、又は延長することができるものとし、それによって生じるいかなる金額、種類の損失又は損害に対しても（直接又は間接を問わず）責任又は義務を負うものではありません。主催者が本キャンペーンを計画通りに実施できないと判断した場合、又はウイルス、バグ、改ざん、不正介入、技術的な障害、その他主催者の制御を超えるその他の原因により本キャンペーンの運営、安全性、公正性、完全性、又は正常な機能が損なわれた場合も同様とします。主催者は、本キャンペーンの変更についてウェブサイト上で通知するよう相応の努力を払うものとしますが、応募者は、主催者が応募者に通知又はその他の方法で通知することなくかかる変更を行う場合があることを認め、これに同意するものとします。

6. 失格

6.1 本キャンペーンの期間中いつでも、主催者は、(a)応募者が本規約を遵守しなかった場合（参加資格基準又は応募素材に適用される前提条件に違反した場合など）、又は(b)主催者が、応募者が不正行為又はその他の違法、不正又は不適切な行為に関与していると疑うに足る根拠を有する場合、独自の裁量で応募者を失格とする権利を留保します。このような行為には、ボットやその他の技術を使用して本キャンペーンを妨害したり、応募者の行動をシミュレートしたり、本キャンペーンのソフトウェアの通常の動作を変更したり、応募者に意図しない利益をもたらす行為や、不快な言葉（例：不適切なニックネーム、下品、差別的又は暴力的な発言）を含みますが、これらに限定されません。主催者が当選者を失格とした場合、主催者は選考プロセスに従って適切な次点者を指名します。

6.2 主催者の決定は最終的なものであり、決定が下された後は、いかなる問い合わせにも応じられません。

7. 第三者プラットフォーム

本キャンペーンが 1 つ又は複数の第三者プラットフォームを経由して実施される場合、本キャンペーンの詳細で特に明記されていない限り、本キャンペーンは、第三者プラットフォームとは無関係であり、第三者プラットフォームによって企画、承認、運営されるものでも、第三者プラットフォームと何らかの関連があるものでもありません。第三者プラットフォームを通じて応募が必要なキャンペーンの場合、応募者はインターネットにアクセスでき、かつ第三者プラットフォームの有効なアカウントが必要です。そのようなアカウントをお持ちでない場合は、応募するためにアカウントを作成する必要があります。第三者プラットフォームでの利用には、当該サイトに記載されている利用規約が適用されます。さらに、ソーシャルサインイン（LINE、Facebook、X、Instagram、TikTok など）を通じて本キャンペーンに登録する場合、追加情報（年齢や居住地など）が主催者に提供される場合があります。主催者は、応募者が第三者のプラットフォームの利用規約に従わなかった場合、いかなる責任も負いません。

8. 応募素材 及び追加素材

8.1 応募者は、本キャンペーンに関連して、本キャンペーン開始前、本キャンペーン中、又は本キャンペーン終了後に作成された資料（以下、総称して「応募素材」）をアップロード、提出、投稿、又はその他の方法で公開することができます。主催者は、本キャンペーン開始前及び本キャンペーン中に、応募者を撮影する場合があります（以下、「追加素材」、応募素材及び追加素材を総称して「本素材」）。本素材には、応募者（又は他の応募者）の声、画像、写真、発言、経歴情報、パフォーマンス、氏名、肖像、及びその他の応募者が作成した素材が含まれる場合があります。

8.2 応募素材のサイズ及び／又は長さは、該当するプラットフォームに記載されているサイズ及び／又は長さを超えてはなりません。応募者は、応募素材の著作権を有していなければなりません。応募素材は、応募者自身の作品でなければならず、次のことに該当してはなりません。(a)コピーされたもの、(b)第三者の素材を含むもの、(c)使用許可を得ていない素材を含むもの（例：商用利用が許可されていない音楽）、(d)攻撃的、不快、中傷的、危険、わいせつ、不適切なもの、(e)第三者の権利を侵害するもの（例：応募素材に登場する個人を特定できるもの）、(f)政治的主張を反映するもの、及び／又は(g)本規約に違反するもの、又は適用法に違反するもの。

8.3 応募者は、応募素材に、プライバシー権、パブリシティ権又は知的財産権を含むがこれに限定されない、他者の権利を侵害する素材、又は政治的主張を反映する素材が含まれていないこと、本キャンペーンの目的のみに使用できる主催者のブランド名又は商標以外のブランド名又は商標を含まないこと、応募者が使用するために必要な権利、同意及び許可を有するものを除き、応募者が作成したものではない著作権で保護された素材が含まれていないこと、攻撃的、不快、不愉快、危険、不適切、下品、わいせつ、憎悪、不法行為、中傷、誹謗、又は名誉毀損に該当する素材が含まれていないこと、応募素材が作成された法域の法律又は規制に違反する違法な素材が含まれていないこと、を保証します。本キャンペーンが 1 つ又は複数の第三者プラットフォームを通じて実施される場合、応募者は、応募素材が第三者プラットフォームの規約を侵害していないことを保証し、表明するものとします。

9. 権利付与

9.1 応募者が本キャンペーンに参加し賞品を獲得する機会を得る対価として、応募者は、あらゆる媒体（現在知られているか、又は今後考案されるもの）における本素材に関するすべての権利（日本の著作権法第 27 条及び第 28 条に規定される権利を含むがこれに限定されない）を永久に（又は適用される法律で認められる最も長い期間において）主催者に譲渡し（以下「譲渡された権利」）、権利譲渡のために必要とされる可能性のあるすべての公的又は私的な実務を執行するものとします。

9.2 権利を譲渡できないものに関しては、応募者は主催者に対し、あらゆる媒体（現在知られているか、今後考案されるものかを問わない）で本素材を使用するための世界中における、無制限で、取消不能な、独占的で、ロイヤリティフリーの、譲渡可能で、サブライセンス可能なライセンス（以下「許諾された権利」）を付与するものとします。

9.3 譲渡された権利及び／又は許諾された権利は、主催者、その関連会社、又は主催者が承認した第三者によるものであるかを問わず、法律で認められる範囲で、現在知られている、又は後に見出されるすべての使用を対象とします。放送権、公衆送信権、オンデマンド権、翻案・ダビング権、劇場・非劇場権、広告・宣伝権、商品化権、印刷出版権、オーディオブック権及び舞台権などがありますが、これらに限定されません。さらに、主催者、その関連会社、及び承認された第三者は、独自の裁量で本素材を編集、変更、ダビング、カット、又はいかなる形でも変更することができるものとします。主催者は、応募素材に関していかなる秘密保持も保証しません。本規約に基づいて主催者に許諾された権利が付与される場合、応募者が本ウェブサイトにアップロード、保存、送信、提出、交換、又は利用可能にするあらゆる応募素材は、応募者が単独で創作、所有、管理するものであり、主催者が生成、所有、管理するものとはなりません。応募者が応募素材において有しうる知的財産権を監視及び保護する責任は、応募者のみが負うものとし、主催者は一切負わないものとします。応募者は、応募者及び応募素材に登場する人物が、マーケティング素材としての応募素材の使用を拒否する権利を有することを明示的に認めるものとします。

9.4 応募者は、応募素材又はこれに関連する権利、サービスもしくは施設に関わる実演家、プレゼンター、寄与者、その他の者から、必要なすべての権利、許可、同意及び著作者人格権の放棄（適用法で認められる最も広い範囲において）を正規にかつ有効に取得したことを表明し保証するものとします。また、応募者は、適用される法令で認められる範囲内で、これを放棄するものとします。

9.5 適用法令で認められる範囲で、主催者は、賞品の各受領者にキャンペーン活動に参加するよう要請することができるものとし、当選者が同意する範囲でその氏名、住所、写真、音声及び／又は映像の録音をキャンペーン資料に使用することができる権利を留保します。主催者は、必要に応じて当選者の同意を求めます。適用法で義務付けられている場合、応募者は、応募者及び応募素材に登場する人物が、応募素材をマーケティング資料に使用されることを拒否する権利を有することを明示的に認識しています。

10. 個人情報の収集及び保護

主催者による、本キャンペーン等における応募者の個人情報の収集、処理及び保管については、プライバシーポリシーをご覧ください。

11. 賠償責任

11.1 本キャンペーンには、注意力と常識をもって参加してください。応募者自身や他人の安全を確保するようご配慮願います。他人の不動産への不法侵入や、財産権を侵害する行為をしてはなりません。

11.2 応募者は、本キャンペーンに安全に参加すること合できない、又は他者に危険を及ぼす可能性のある疾病、状態その他の事情に該当していないことを表明するものとします。 主催者は、応募者が本キャンペーンに関連するタスクの一部又は全部を身体的又は精神的に遂行できない場合、一切の責任を負いません。 また、応募者は、理由の如何を問わず、本キャンペーンへの参加が禁止されているわけではないことに同意するものとします。応募者は、適用される法律、規則、及び／又は規制を遵守することを表明します。

11.3 応募者は、本キャンペーンへの参加が保証されるものではなく、主催者は、応募者が本キャンペーンに参加できない場合であっても、責任を負いません。

11.4 法的に許容される限りにおいて、主催者及びレッドブルグループは、(i) 応募者の所得の喪失、逸失利益、評判の喪失、データの喪失、機会の喪失（いずれの場合も、直接的・間接的を問いません。）、(ii) 本キャンペーンへの参加に関連して応募者に生じた、若しくは応募者が被った一切の間接的又は派生的損失又は損害については、かかる損失が主催者又はレッドブルグループの法令又は契約違反によって生じた場合を除き、一切賠償責任を負わないものとします。この場合においても、レッドブルの責任は法的に許される限り、上述の範囲に制限されるものといたします。

11.5 さらに、いかなる状況においても、レッドブルグループ、主催者、その関連会社、従業員、代理人、又はディストリビューターは、(i)第三者によって引き起こされた損失又は損害、 (ii)不可抗力事象(第 5 条に概説)に起因又は起因する、本規約に基づく義務の不履行又は履行の遅延、 (iii)新型コロナウイルス感染症、類似の伝染病、その他のパンデミックによって引き起こされた損失又は損害について責任を負わないものとします。

11.6 法的に許容される限りにおいて、主催者及びレッドブルグループは、以下のいかなる場合において、責任を負いません。(i) 遅滞、誤り、未完成又は判読、理解不能な応募、(ii) 電話、電気、ハードウェアやソフトウェアのプログラム、ネットワーク、インターネット、あるいはコンピュータの不正操作、遅延その他機能障害、(iii) 通信エラー、(iv) 賞品獲得の連絡を試みたが受信されなかった場合、(v) 専ら応募の未提出、不正処理又は受賞者ではない応募者又は参加を試みる第三者により損害を被った場合。

11.7 本規定に反するいかなる規定にもかかわらず、主催者は、その過失又は故意の違法行為によって引き起こされた死亡又は人身傷害に関する責任を制限又は除外しません。

11.8 賞品が第三者が提供する商品又はサービスである場合、損害が発生した場合の責任又は責任を負う会社は、サービス又は商品を提供する事業体です。

11.9 第三者のプラットフォームが本キャンペーンに関与している場合、応募者は、法律で許容される範囲で、本キャンペーンへの参加に起因又は関連するすべての請求、損害、又は責任から第三者のプラットフォームを免責するものとします。

12. 全般

12.1 公用語は日本語とし、本規約及び本キャンペーンの過程でのさらなる指示を含む主催者とのやり取りは、通常英語で行われることにご注意ください。 翻訳は、適用法により主催者が現地語への翻訳を提供することを厳格に要求しない限り、便宜上のみ提供されます。

12.2 本規約の一部が無効、違法又は執行不能である場合、残りの部分は有効に存続し、影響を受けないものとします。

12.3 本規約に起因または関連する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

13. 応募サイトへのアクセスについて

13.1 LINE アカウントを変更または削除された場合、保有しているポイント、応募情報その他の情報を新しい LINE アカウントに引き継ぐことはできません。予めご了承ください。

13.2 応募サイトへのアクセスはインターネット接続対応のスマートフォンのみで可能となっております。

13.3 ご応募にかかわるインターネット接続料などの諸経費はお客様のご負担となります。

13.4 応募サイトの対応機種であっても一部の機種は仕様により、画面構成が崩れたり、正しく機能しない場合がございます。予めご了承ください。

14. 推奨環境

応募サイトをご覧いただくため、下記環境を推奨しております。

◆iOS：最新の iOS および Safari の最新版

◆Android：最新の Android および Google Chrome の最新版

※LINE アプリは常に最新バージョンをご利用くださいますよう、お願い申し上げます。

※上記対応機種に含まれる機種でも、お客様のご使用環境によっては、ご利用頂けない場合がございます。

※上記以外の環境でもご利用いただける場合がありますが、「画面表示が崩れる」「ボタンが押せない」など、正常に動作しない場合があります。ご利用の OS 及びアプリのバージョンをご確認のうえ、推奨環境でご利用ください。

15. 応募中の通信不良について

応募登録の途中に通信が途切れた場合、その応募の権利が消失する場合がございます。その際は応募を行うことができなくなりますので、ご応募の際は電波状況などに十分ご注意ください。