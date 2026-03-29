スペイン・マドリードGPでの特別体験を当てよう！Red Bull Unserious Race キャンペーン！応募規約

本キャンペーンへの参加を以て、あなたはこの参加規約（「本規約」） (i) 本キャンペーンの詳細、 (ii) 一般規約及びその他該当するポリシー（ハウスルール、サードパーティープラットフォーム規約、ルールブック等)に規定されている参加資格その他の遵守事項を満たしていることを保証し、本規約に法的に拘束されることに同意したものとします。 本キャンペーンは本規約及び適用されるすべての法令に則って実施されます。

本キャンペーン規約に関するご質問またはご意見は、下記までお寄せください。

スペイン・マドリードGPでの特別体験を当てよう！Red Bull Unserious Race キャンペーン！事務局

電話番号：0120-502-516

受付時間：土日祝日を除く 平日10時から17時まで

事務局開設期間： 2026年3月30日(月)から2026年9月30日(水) まで

※2026年7月1日(水)から2026年9月30日(水)の期間は、電話でのお問い合わせは受け付けておりません。

お問い合わせは「campaign@info.rpasha.jp」までご連絡ください。

お問い合わせをいただいた場合、レッドブル及びレッドブルから委託を受けた事務局が、メール、電話、その他の方法で連絡することがあります。

1.応募資格

1.1 本キャンペーンに応募し、賞品獲得の資格を得るためには、応募者は以下の資格基準を満たさなければなりません。

日本国内に居住する18歳以上の方

有効なパスポートをお持ちの方(残存日数：滞在日+6か月以上が必要です。) A賞ご当選者様には、当選確定時にパスポート番号をお伺いしますので、既に有効なパスポートをお持ちの方のみご応募ください。

レッドブル、その親会社、及びその各自の関連会社、子会社、代理店、本キャンペーンの開発又は制作に関与するすべての企業、専門職顧問、第三者サービスプロバイダー、本キャンペーンに関与する広告及びプロモーション代理店それぞれの取締役、役員、社員、並びにその者らの直近の親族及び同一所帯で生活する方(法的に親族関係にあるかどうかを問いません。)でないこと

自然人かつ非事業者であること

以下のいずれかに該当する方は本キャンペーンへの応募資格がありません

本規約に違反している方

レッドブルの信用を害する方

レッドブルの営業に迷惑をかける方

その他レッドブルが本キャンペーンの応募者としてふさわしくないと考えた方

1.2 レッドブルは、応募者からレッドブルに提供されたメールアドレスを確認し、年齢、身元、及び/又はその他提供された情報の証明を随時、独自の裁量により要求する権利を留保します。紛争が生じた場合、無効メールアドレス又は応募者の年齢若しくは居住地に関する不正確なデータを含む応募は無資格と見なされます。

2.キャンペーン期間

2.1 本キャンペーンの応募受付期間は、下記の通りです。

2026年3月30日(月)8:00 〜 2026年4月5日(日) 23:59

2.2 本キャンペーン期間外にレッドブルが受領した応募は考慮されず、本規約に基づく一切の権利を認められません。

3.本キャンペーンへの応募方法

3.1 応募者は本キャンペーン期間中に、以下に定める方法に従って本キャンペーンへの応募をすることができます。

レッドブルモータースポーツ公式Xアカウント（ @redbullmotorJP ）によって投稿される対象キャンペーン投稿などから「Red Bull Unserious Race」サイトにアクセス。ゲームをプレイした後にユーザー登録をして、応募完了。

4.選出プロセス

4.1 事務局は本キャンペーン期間内に、前条の規定に従って本キャンペーンに応募された方の中から、抽選により102名（以下、単に「当選者」といいます。）を選出します。

4.2 事務局は当選者に対し、ユーザー登録時に登録されたメールアドレス宛に当選連絡および賞品についての案内をお送りします。応募者は、当選連絡メールを受信できる設定であることを確認してください。当選者は事務局が別途指定する期限内に、当選者の氏名、住所、電話番号、その他事務局が求める情報（以下「当選者情報」といいます。）全てを所定の入力フォームに入力する必要があります。事務局が当選者の設定により、当選連絡メールを受信できない場合、又は当選者が期限内に当選者情報の全ての項目を返信しない場合、当選者は賞品を受け取る権利を失います。

4.3 事務局は、当選者以外の方へのご連絡は一切いたしません。

4.4 当選者は、当選者情報が最新かつ正確であることを保証するものとします。当選者情報が最新でない又は不正確であることが原因で事務局が当選者に賞品を発送できない場合には、当選者は賞品を受け取る権利を失います。

4.5 当選者は賞品を第三者に譲渡し、換金し、換品等することはできません。当選者によるそのような行為が認められた場合、レッドブル又は事務局は、当選者の当選を取り消し、賞品を当選者又は転売先から回収する権利を保有します。

4.6 レッドブルは透明性を確保し、結果を検証可能とするために選出プロセスを適切に記録します。

4.7 レッドブルは応募者の当否を公表する義務を負いません。

5.賞品

5.1 A賞：スペイン・マドリードGP レッドブルVIPラウンジご招待（2組4名様）

賞品は、スペイン・マドリードグランプリ予選・決勝の観戦を含む2026年9月11日(金)から9月14日(月)の3泊4日の航空券、 現地空港から会場までの交通費 、及び宿泊費を含みます。（ご当選確定後、事務局側で手配いたします。） なお、本旅程は現時点での予定であり、航空券や宿泊施設の手配状況、その他やむを得ない事情により、日程や内容が変更となる場合がございます。 その他の交通費、現地での食事、日用品の調達はご当選者様のご負担となります。

発着空港は成田空港となります。ご自宅から成田空港までの移動に生じる新幹線や在来線の予約及び費用、及びご当選者様のご都合による延泊費用などはご当選者様のご負担となります。

ご当選者様のご都合による旅程の変更はいたしかねます。また、空港までの交通機関の遅延などいかなる理由であっても、指定の飛行機に乗り遅れた場合、レッドブルは責任を負いません。追加の費用はご当選者様のご負担となります。

現地での体験詳細とスケジュールは、当選者様のみにご連絡いたします。また当選者様には参加に関する誓約書を送付いたします。必ずすべての内容にご同意の上でご参加ください。

・18歳未満の方は本イベントにはご参加いただけません。18歳未満の方が当選された場合は、当選を無効とさせていただきます。

イベント当日は、当選者様のご本人確認を行わせていただきます。また、受付時に身分証明書と参加同意書をご提出いただきます。ご本人様確認ができない場合または身分証明書ならびに参加同意書をお忘れの場合は、ご参加いただけませんのでご了承ください。

イベントへの参加は当選者様と同伴者様計2名様に限ります。当選者様以外の同行者、お子様や未就学児のご参加及び見学はできませんので、予めご了承ください。

既にスペイングランプリのチケットをお持ちの方が当選した場合、チケットの返金対応はいたしません。

5.2 B賞：レッドブル・レーシング応援セット（100名様）

レッドブル・レーシング スウェットパーカー Lサイズ

レッドブル・レーシング キャップ

レッドブル・レーシング ビーチタオル

レッドブル・レーシング キーリング

レッドブル・エナジードリンク 2本

※賞品は4月下旬以降に発送予定ですが、前後する可能性がありますので予めご了承ください。

5.3 レッドブルは独自の裁量により、賞品の内容、デザインを予告なく変更でき、また、賞品の全部又は一部を同程度の価格の別の賞品・サービスに変更することができます。

5.4 すべての賞品は「現状のまま」、種類を問わず、明示・黙示を問わず一切の保証（満足な品質又は特定の目的への適性に関する黙示的保証を含めますが、これに限られません。）なしに譲渡されます。レッドブルは、賞品に関して、明示又は黙示であるかを問わず、その完全性、合法性、非侵害性、特定目的適合性その他一切の保証をしないものとします。すべての賞品に関連して適用のある税金は、すべて当選者が単独で負担するものとします。

5.5 賞品と現金との引き替えは行いません。

5.6 本キャンペーンは、レッドブルの単独の裁量により実施されます。本キャンペーンに関係するすべての事項に関するレッドブルの決定は最終決定であり、応募者が、かかる決定についてレッドブルに対して協議を求め、また、異議を申し出ること等はできません。

6.レッドブルによる応募規約変更及び失格決定の権利

6.2 レッドブルは、いつでも単独の裁量により本キャンペーンを変更、延期、終了することができ、これにより応募者が被った一切の損害について賠償する責任を負わないものとします。

6.3 レッドブルは、応募者が本規約に違反し適用される法律、規則、法令等に違反し、その他レッドブルが不正とみなす行為を行った場合には、いつでもその単独の裁量により応募者を失格させ、当選者の当選を取り消し、賞品を当選者から没収することができます。

7.情報の収集とデータの保護

7.1 以下「個人情報」とは、応募者の氏名その他に関連付けられる特定の個人として応募者を識別することが可能なすべてのデータを指します。

7.2 応募者は本キャンペーンへの応募を以て、応募者の個人情報がオーストリアに所在するレッドブル本社及び各国に所在するレッドブル・グループ内で移転及び処理されることに同意します。外部のデータ処理業者が応募者の個人情報の処理を行う場合、当該外部のデータ処理業者がレッドブルに代わって適用のある個人情報保護法を遵守しながら実施します。

7.3 レッドブル及び関連会社は、原則として応募者の明確な同意がない限り、応募者の個人情報を第三者へ提供しません。特にレッドブルや関連会社は、個人情報の販売、リースその他の取引は行いません。ただし本キャンペーンのために、外部のデータ処理業者へ個人情報を提供する必要がある場合、当選者の応募資格の確認の必要がある場合、その他本キャンペーンの公正な実施のために必要がある場合、レッドブルは本規約に規定されている業務を遂行するために必要な情報のみを提供するものとします。この場合レッドブルは全ての外部のデータ処理業者に対し、全ての個人情報を機密情報として扱い、適用のある個人情報保護法を遵守させるものとします。また、レッドブルは外部のデータ処理業者に対して、当該業務が完了次第個人情報を速やかに削除するよう指示します。ただし、レッドブルは法的に許される範囲内で、外部のデータ処理業者による違反行為については責任を負いかねます。

7.4 レッドブル及び関連会社は、個人情報を本キャンペーンに関連する目的に限って使用し、当該目的との関係で必要な期間に限って保有します。レッドブル及び関連会社は、賞品の配布又は税務関連その他の法務上の問い合わせに応じる目的により、本キャンペーン終了後も一定の期間、個人情報を保有いたします。

7.5 レッドブル、その関連会社、及びその委託データ処理業者は、応募者の個人データを安全に処理し、個人情報を保護するために適切なセキュリティ上の措置を講じます。

7.6 入力された個人情報は、常に正確であるように確認してください。応募者が賞品を獲得した場合にレッドブルから当選者に連絡できるように、ご自分のデータは常に最新の状態にしておいてください。レッドブルでは応募者の個人情報が正確でないと認識している場合、それを使用しないよう徹底します。

7.7 レッドブル及びレッドブルから委託を受けた業者は、本キャンペーンに関連して、メール、電話、その他の方法で当選者に連絡することがあります。

7.8 応募者はいつでもレッドブルに対して、自身の個人情報の修正、削除、利用停止等を完全に、あるいは部分的に求めることができます。レッドブルは商業的に実行可能な時までに、当該個人情報の修正又は削除に応じるものとします。

7.9 応募者はレッドブルに対して、個人情報に関するお問い合わせをいつでもすることができます。

7.10 個人情報に関するご質問は事務局（電話番号：0120-502-516 受付時間：土日祝日を除く10:00 ～ 17:00）にお問い合わせください。※事務局開設期間： 2026年3月30日(月) ～ 2026年9月30日(水) ※2026年7月1日(水)～2026年9月30日(水)の期間は、電話でのお問い合わせは受け付けておりません。お問い合わせは「campaign@info.rpasha.jp」までご連絡ください。

8.賠償責任と保証

8.1 レッドブルは法令に基づき、(a) 生命及び／又は健康への被害の結果生じた応募者の損害、(b) レッドブルの故意により応募者に生じた損害、(c) 応募者が適用される消費者保護法に基づく消費者に該当する場合はレッドブルの重過失により応募者に生じた損害、及び／又は (d) レッドブルが製造物責任に関する法的規制に違反した場合（該当する場合）には、賠償責任を負います。

8.2 前項の制限にかかわらず、レッドブルが本規約に基づく重大な契約上の義務に違反した場合に限って、レッドブルは軽過失について賠償責任を負います。その場合の賠償責任は典型的かつ予見可能な損害に対するものに限られるものとし、それ以外の場合については、レッドブルは軽過失について賠償責任を負わないものとします。

8.3 レッドブルはいかなる場合であっても、直接的又は間接的であるかを問わず、応募者の所得の喪失、逸失 利益、評判の喪失、データの喪失、機会の喪失、及び本キャンペーンへの参加に関連して応募者に生じた、若しくは応募者が被った一切の間接的又は派生的損失については一切の賠償責任を負わないものとします。

8.4 レッドブルはいかなる場合にも、ストライキ、事故、天災、及び公共事業、通信又はコンピュータ(ソフトウェア又はハードウェア)サービスの中断、損失若しくは故障を含めるがこれに限られない、レッドブルの合理的な支配を超える理由により直接又は間接的に生じる又はそれを起因とする、本規約に基づく義務の不履行若しくは遅延の一切については一切責任を負わないものとします。

8.5 法的に許される最大の範囲内で、本キャンペーンには他の要件、責任や、その他条項は適用されません。

9.準拠法・管轄

本規約の解釈、合法性や執行可能性、あるいは、本キャンペーンに関わる応募者やレッドブルの権利又は義務について問題や疑問が生じた場合、日本法に基づき解釈適用されるものとします。又、紛争が起きた場合、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

2026年3月30日