© Red Bull Japan
Red Bull × The k4sen Con 2025 コラボ キャンペーン開催！
12月8日(月)からスタート！
The k4sen Con 2025 コラボ オリジナル6缶パック登場！
2025年12月8日(月)からThe k4sen Con 2025 開催記念のオリジナル6缶パックを限定販売！
オリジナル6缶パック購入で、もれなくk4senがデザイン監修したレンチキュラーカードがもらえる！必ず手に入れよう！
全国のイオングループにて販売
【対象店舗】
イオンリテール㈱
イオン北海道㈱
イオン東北㈱
イオン九州㈱
イオン琉球㈱
イオンビッグ㈱
マックスバリュ東海㈱
㈱ダイエー
まいばすけっと㈱
イオンネクスト㈱運営のグリーンビーンズ
※北海道エリアのザ・ビッグ、まいばすけっと、マックスバリュエクスプレス新川３条店は対象外
※東北エリアのイオンエクスプレス、ザ・ビッグは対象外
※九州エリアのザ・ビッグは対象外
※沖縄エリアのマックスバリュ・ザ・ビッグエクスプレスは対象外
※ネットスーパーは対象外となります
※対象商品の取り扱いのない店舗もございます、予めご了承ください
【封入特典】
k4senデザイン レンチキュラーカード（全4種のうち1枚）※デザインはランダムです。
※なくなり次第終了。
Red Bull × The k4sen Con 2025 キャンペーン
さらに、オリジナル6缶パックに封入されているシリアルコードで応募できるキャンペーンも実施！
抽選に参加してk4senデザインのオリジナルキーキャップを当てよう！
【賞品】
Red Bull × The k4sen Con 2025 オリジナルキーキャップ（1,000名様）
【応募方法】
1．対象商品を購入し、シリアルコード用紙に記載されている指定の応募サイトにアクセス。
2．応募サイトにて、応募規約に同意のうえ、メールアドレスを登録。
3．シリアルコードを入力して応募。
※1つのシリアルコードにつき、1回のみご応募いただけます。
【応募規約】
キャンペーン開始後、本ページにてご案内いたします。
【応募期間】
2025年12月8日（月）0:00～2026年1月12日（月）23:59
【お問い合わせ】
Red Bull × The k4sen Con 2025 イオングループ限定キャンペーン事務局
電話番号：0120-502-516
受付時間：土日祝日を除く 10:00～17:00
事務局開設期間：2025年12月8日（月）～2026年3月13日（金）（2025年12月29日～2016年1月2日を除く）