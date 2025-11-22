Red Bull × The k4sen Con 2025 コラボ キャンペーン開催！

2025年12月8日(月)からThe k4sen Con 2025 開催記念のオリジナル6缶パックを限定販売！

オリジナル6缶パック購入で、もれなくk4senがデザイン監修したレンチキュラーカードがもらえる！必ず手に入れよう！

全国のイオングループにて販売

※ネットスーパーは対象外となります

※対象商品の取り扱いのない店舗もございます、予めご了承ください

k4senデザイン レンチキュラーカード（全4種のうち1枚）※デザインはランダムです。

