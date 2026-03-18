【ロードレース2026シーズン】スプリングクラシック日程＆見どころ

5つのアイコニックな “モニュメント” （ ミラノ〜サンレモ 、 ロンド・ファン・フラーンデレン 、 パリ〜ルーベ 、 リエージュ〜バストーニュ〜リエージュ 、 イル・ロンバルディア ）を含む18戦は、どれもライバルや天候、そして極めて多種多様な路面条件との格闘が待ち受けるシーズン屈指のエキサイティングなワンデイイベントで、ライダーたちはそれぞれで限界まで追い込まれる。

伝統のクラシックでの激戦はロードレースファン必見だ。まずは 2026シーズンのクラシック開催日程 からチェックしていこう。

スプリングクラシックでは多種多様なコンディションに見舞われる © Kristof Ramon/Red Bull Content Pool

01 ロードレース2026シーズン：クラシック開催日程

レース名称 開催日 開催地 オムロープ・ヘット・ニウスブラット（Omloop Het Nieuwsblad） 2月28日 ベルギー クールネ〜ブリュッセル〜クールネ（Kuurne–Brussels–Kuurne） 3月1日 ベルギー ストラーデ・ビアンケ（Strade Bianche） 3月7日 イタリア トロフェオ・アルフレッド・ビンダ（Trofeo Alfredo Binda） 3月15日 イタリア ノケル・クルス（Nokere Koerse） 3月18日 ベルギー グランプリ・ド・ドナン（Grand Prix de Denain） 3月19日 フランス ミラノ〜サンレモ（Milan–San Remo） 3月21日 イタリア E3サクソ・クラシック（E3 Saxo Classic） 3月27日 ベルギー ヘント〜ウェヴェルヘム（Gent–Wevelgem） 3月29日 ベルギー ドワルス・ドール・フラーンデレン（Dwars door Vlaanderen） 4月1日 ベルギー ロンド・ファン・フラーンデレン（Ronde van Vlaanderen） 4月5日 ベルギー スヘルデプライス（Scheldeprijs） 4月8日 ベルギー パリ〜ルーベ（Paris-Roubaix） 4月12日 フランス フレッシュ・ブラバンソンヌ（Flèche brabançonne） 4月17日 ベルギー アムステルゴールドレース（Amstel Gold Race） 4月19日 オランダ フレッシュ・ワロンヌ（Flèche Wallonne） 4月22日 ベルギー リエージュ〜バストーニュ〜リエージュ（Liège-Bastogne-Liège） 4月26日 ベルギー イル・ロンバルディア（Il Lombardia） 10月10日 イタリア

02 モニュメント

上記開催日程のうち、 太字で示した5レース は欧州ロードレース伝統の “モニュメント” だ。モニュメントはあらゆるロードレースの中で最も歴史が古く（初開催は1894年〜1913年）、ライダーとファン双方にとって実に特別なオーラを備えた 最難関かつ非常に格式高いレース だ。

ミラノ〜サンレモは289kmにも及ぶロングレース © Charly López/Red Bull Content Pool

ミラノ〜サンレモ（3月21日）

ミラノ〜サンレモは 年間カレンダー最初かつ最長のクラシック だ。 289km は年間カレンダーのクラシックに限らず、ワンデイレースの最長となる。

現在でも3月末に開催されているこのレースは、その名が示す通りミラノからイタリアのリグリア海沿いにあるサンレモを目指す。極めて平坦なルートで、正真正銘のスプリンターやパンチャーがしばしば勝利を挙げている。

ロンド・ファン・フラーンデレン（4月5日）

温暖な地中海とリグリア海の絶景のあとで迎えるロンド・ファン・フラーンデレンでは、ベルギーの 気まぐれな天候 、 つるつるとした石畳 、そしてアタックやレース戦略が大いに重要となる 短くも急峻な登り が待つ。

端的に言えば、ロンド・ファン・フラーンデレンは シーズン屈指の見応えあるレース で、あまりに予測不可能なゆえに、ロンド・ファン・フラーンデレンで通算3勝以上を記録できたライダーはひとりもいない。

パリ〜ルーベ（4月12日）

年1回だけロードレースを観戦できるなら、パリ〜ルーベがオススメだ。 最も有名かつ過酷なワンデイレース で、象徴的な “北の地獄” という異名が冠せられているこのレースは、無数のパンクを引き起こし、レースデイに少しでも雨が降れば氷のように滑りやすくなる約30もの石畳（パヴェ）の難所セクションにより、 春季レースの中でも群を抜いて身体への負荷が大きいレース となっている。

大抵は泥や埃にまみれながらルーベのヴェロドローム内にあるフィニッシュに辿り着きたいなら、ライダーはメンタルとフィジカル両面で極めて万全かつタフでなければならない。シクロクロス / ロード / MTBを横断するスターの マチュー・ファン・デル・プール は過去3回のパリ〜ルーベで優勝しているが、これには間違いなく彼の多才ぶりが関係しているはずだ。

2025年パリ〜ルーベでの石畳を力走するワウト・ファンアールト © Kristof Ramon/Red Bull Content Pool

リエージュ〜バストーニュ〜リエージュ（4月26日）

再びベルギーに戻って開催されるのは、 初開催が1894年まで遡る欧州最古のレース 、リエージュ〜バストーニュ〜リエージュだ。

アルデンヌ地方を横断する ひたすら起伏の激しいコース を往復するこのモニュメントは、真のクライマーやグランツールの総合優勝候補たちがしばしば勝利を収めており、レッドブル＝ボーラ＝ハングスローエの プリモシュ・ログリッチ や レムコ・エヴェネプール のようなライダーたちが過去に優勝を記録している。

イル・ロンバルディア（10月10日）

最後に紹介するのは、 シーズン終盤に開催される唯一のモニュメント だ。リエージュ〜バストーニュ〜リエージュと同様、由緒あるシーズン最終戦のイル・ロンバルディアは、 ヒルクライムを得意とするライダー向けのレース だ。

イル・ロンバルディアは、アルプスの麓にあるコモ湖周辺の丘陵地帯ルートが舞台となる。2025年は、現在のロードレースシーンに君臨する タデイ・ポガチャル がレムコ・エヴェネプールを抑えて優勝を飾った。2026年はエヴェネプールが雪辱を果たす番だろう。