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サイクリング
【ロードレース2026シーズン】スプリングクラシック日程＆見どころ
欧州のロードレースシーズンが本格的に開幕し、グランツール前哨戦となるスプリングクラシックの季節が到来した。伝統と格式を併せ持つ “クラシック” と呼ばれるワンデイレースの開催日程と注目ポイントを解説する。
プリモシュ・ログリッチ、レムコ・エヴェネプール、フロリアン・リポヴィッツらを擁するレッドブル＝ボーラ＝ハングスローエは、リーダー不足とは無縁だ。3週間にも及ぶグランツールでの彼らの活躍が待ち遠しいところだが、その前にまずスプリングクラシックが待ち受けている。
5つのアイコニックな “モニュメント”（ミラノ〜サンレモ、ロンド・ファン・フラーンデレン、パリ〜ルーベ、リエージュ〜バストーニュ〜リエージュ、イル・ロンバルディア）を含む18戦は、どれもライバルや天候、そして極めて多種多様な路面条件との格闘が待ち受けるシーズン屈指のエキサイティングなワンデイイベントで、ライダーたちはそれぞれで限界まで追い込まれる。
伝統のクラシックでの激戦はロードレースファン必見だ。まずは2026シーズンのクラシック開催日程からチェックしていこう。
01
ロードレース2026シーズン：クラシック開催日程
レース名称
開催日
開催地
オムロープ・ヘット・ニウスブラット（Omloop Het Nieuwsblad）
2月28日
ベルギー
クールネ〜ブリュッセル〜クールネ（Kuurne–Brussels–Kuurne）
3月1日
ベルギー
ストラーデ・ビアンケ（Strade Bianche）
3月7日
イタリア
トロフェオ・アルフレッド・ビンダ（Trofeo Alfredo Binda）
3月15日
イタリア
ノケル・クルス（Nokere Koerse）
3月18日
ベルギー
グランプリ・ド・ドナン（Grand Prix de Denain）
3月19日
フランス
ミラノ〜サンレモ（Milan–San Remo）
3月21日
イタリア
E3サクソ・クラシック（E3 Saxo Classic）
3月27日
ベルギー
ヘント〜ウェヴェルヘム（Gent–Wevelgem）
3月29日
ベルギー
ドワルス・ドール・フラーンデレン（Dwars door Vlaanderen）
4月1日
ベルギー
ロンド・ファン・フラーンデレン（Ronde van Vlaanderen）
4月5日
ベルギー
スヘルデプライス（Scheldeprijs）
4月8日
ベルギー
パリ〜ルーベ（Paris-Roubaix）
4月12日
フランス
フレッシュ・ブラバンソンヌ（Flèche brabançonne）
4月17日
ベルギー
アムステルゴールドレース（Amstel Gold Race）
4月19日
オランダ
フレッシュ・ワロンヌ（Flèche Wallonne）
4月22日
ベルギー
リエージュ〜バストーニュ〜リエージュ（Liège-Bastogne-Liège）
4月26日
ベルギー
イル・ロンバルディア（Il Lombardia）
10月10日
イタリア
02
モニュメント
上記開催日程のうち、太字で示した5レースは欧州ロードレース伝統の “モニュメント” だ。モニュメントはあらゆるロードレースの中で最も歴史が古く（初開催は1894年〜1913年）、ライダーとファン双方にとって実に特別なオーラを備えた最難関かつ非常に格式高いレースだ。
ミラノ〜サンレモ（3月21日）
ミラノ〜サンレモは年間カレンダー最初かつ最長のクラシックだ。289kmは年間カレンダーのクラシックに限らず、ワンデイレースの最長となる。
現在でも3月末に開催されているこのレースは、その名が示す通りミラノからイタリアのリグリア海沿いにあるサンレモを目指す。極めて平坦なルートで、正真正銘のスプリンターやパンチャーがしばしば勝利を挙げている。
ロンド・ファン・フラーンデレン（4月5日）
温暖な地中海とリグリア海の絶景のあとで迎えるロンド・ファン・フラーンデレンでは、ベルギーの気まぐれな天候、つるつるとした石畳、そしてアタックやレース戦略が大いに重要となる短くも急峻な登りが待つ。
端的に言えば、ロンド・ファン・フラーンデレンはシーズン屈指の見応えあるレースで、あまりに予測不可能なゆえに、ロンド・ファン・フラーンデレンで通算3勝以上を記録できたライダーはひとりもいない。
パリ〜ルーベ（4月12日）
年1回だけロードレースを観戦できるなら、パリ〜ルーベがオススメだ。最も有名かつ過酷なワンデイレースで、象徴的な “北の地獄” という異名が冠せられているこのレースは、無数のパンクを引き起こし、レースデイに少しでも雨が降れば氷のように滑りやすくなる約30もの石畳（パヴェ）の難所セクションにより、春季レースの中でも群を抜いて身体への負荷が大きいレースとなっている。
大抵は泥や埃にまみれながらルーベのヴェロドローム内にあるフィニッシュに辿り着きたいなら、ライダーはメンタルとフィジカル両面で極めて万全かつタフでなければならない。シクロクロス / ロード / MTBを横断するスターのマチュー・ファン・デル・プールは過去3回のパリ〜ルーベで優勝しているが、これには間違いなく彼の多才ぶりが関係しているはずだ。
リエージュ〜バストーニュ〜リエージュ（4月26日）
再びベルギーに戻って開催されるのは、初開催が1894年まで遡る欧州最古のレース、リエージュ〜バストーニュ〜リエージュだ。
アルデンヌ地方を横断するひたすら起伏の激しいコースを往復するこのモニュメントは、真のクライマーやグランツールの総合優勝候補たちがしばしば勝利を収めており、レッドブル＝ボーラ＝ハングスローエのプリモシュ・ログリッチやレムコ・エヴェネプールのようなライダーたちが過去に優勝を記録している。
イル・ロンバルディア（10月10日）
最後に紹介するのは、シーズン終盤に開催される唯一のモニュメントだ。リエージュ〜バストーニュ〜リエージュと同様、由緒あるシーズン最終戦のイル・ロンバルディアは、ヒルクライムを得意とするライダー向けのレースだ。
イル・ロンバルディアは、アルプスの麓にあるコモ湖周辺の丘陵地帯ルートが舞台となる。2025年は、現在のロードレースシーンに君臨するタデイ・ポガチャルがレムコ・エヴェネプールを抑えて優勝を飾った。2026年はエヴェネプールが雪辱を果たす番だろう。
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