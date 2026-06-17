『Screamer』レビュー：レトロフューチャー x アニメ x アーケードレーシングの快作

そして2026年、最新作 『Screamer』 で、彼らは近年最高のアーケードレーシングゲームのひとつを生み出すことに成功した。この作品は、 『リッジレーサー』シリーズ的なドリフト 、 『Burnout』シリーズ的なテイクダウン 、そして 1980年代と1990年代の日本のアニメやビデオゲームのオマージュとなっているアニメ風アートワーク が見事に組み合わさった良作だ。

01 レーシングゲーム x アニメ

Screamer setzt auf ein herrlich oldschooliges Gameplay © Milestone

『Screamer』のトレイラーやスクリーンショットを見た瞬間、このアーケードレーシングゲームのユニークなアニメ風アートワークに気が付くはずだ。

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『アキラ』 や 『攻殻機動隊』 のようなクラシックなSFアニメに間違いなく大きな影響を受けているこのアートワークは、日本の ポリゴン・ピクチュアズ が手がけたもので、24のチャプターから成り立つストーリーキャンペーンを見事に繋ぎ合わせてくれる。

『Screamer』が他のほとんどすべてのレーシングゲームと異なる点は、シングルプレイヤーモードのナラティブへのフォーカスだ。

トーナメントと呼ばれるそのキャンペーンは『King of Fighters』的な感触がある。プレイヤーは復讐を誓うレーサー3人（リーダーのヒロシ、ロイシン、フレデリック）を操作するが、特にクールなのは すべての登場キャラクターがそれぞれの母国語を話す ところで、ドイツ語、英語、ヒンディー語、フランス語などを聞くことができる。また、犬もフィーチャーされているが、近未来の翻訳デバイスによって問題なくコミュニケーションを取ることができる。

Screamer erzählt seine Geschichte in Anime-Sequenzen © Milestone / Phil Briel

『Screamer』には 3人編成の5チーム （グリーン・リーパーズ / ストライクフォース・ロマンダ / ジュピター・ストーマーズ / アナコンダ・コープ / カガワ会）が存在し、トーナメントで競い合う。

ストーリーは30分を超えるカットシーンと静止画のテキストによって進んでいき、各チャプターにはプロットポイントとレースまたはイベンで構成されている。とはいえ、そこまで奥深くないため、魅力的なナラティブを期待しているプレイヤーは間違いなく落胆するだろう。しかし、 アニメの採用はフレッシュ で、このレーシングゲームを 新しい層へアピール するはずだ。

煩わしいのは、各チャプターには数分間のカットシーンとさらに長いテキストが含まれているにもかかわらず、 レースはたった2〜3分で終わってしまう ところだ。これにより、ゲームプレイでフロウを得ることはできない。

しかし、幸運なことに、『Screamer』にはいくつもの他のゲームモードが用意されており、クラシックなシングルレースや多様なチャレンジ、さらにはマルチプレイヤーなどを楽しめる。

02 アナログスティック2本での操作

『Screamer』の開発チームの最も大胆な決断は 操作方法 だろう。この作品は アナログスティック2本での操作 を採用しており、 左スティックがステアリング 、 右スティックがドリフト になっている。この2本を上手く組み合わせると、強烈なドリフト走行で爽快なドライビングが楽しめるようになる。

『Screamer』では、ハンドブレーキとステアリングという一般的な組み合わせでドリフトをする代わりに、右スティックでの直感的なドリフトができる。操作には 多少の慣れが必要 だが、数レースもこなせば、コーナーに向けたブレーキングも問題なくできるようになるはずだ。

Die Twin-Stick-Steuerung funktioniert hervorragend © Milestone / Phil Briel

ロングコーナーでパーフェクトなドリフトを決めたときなどは、『リッジレーサー』のような クラシックレーシングゲームの記憶 が蘇るものの、アナログスティック2本での操作はフレッシュで革新的な印象だ。

ドリフト以外には、アクセル・ブレーキ・シフトチェンジ・ブースト・特殊能力をリアルタイムで切り替えながら操作していく必要がある。結果、 非常に忙しないゲームプレイ になっているが上手くまとめられており、ここが『Screamer』と他のアーケードレーシングゲームとの大きな違いになっている。

また、クラシックなレーシングゲームよりも格闘ゲームを参考にしているようなシステム 《Echo》 の採用も大きな違いのひとつだ。

03 Echoシステム

《Echo》は 格闘ゲームのゲージをアーケードレーシングに組み込んだシステム で、『Screamer』では驚くほど上手く機能しているが、マスターするまでは少し時間が必要だ。ドリフト成功やパーフェクトなシフトチェンジでエネルギーを集めると、さらには特殊能力に使用することができる。

ブースト はボタン1回で発動可能で、強烈な加速が得られる。尚、黄色のゾーン内でのクイックタイムイベントをタイミングよく成功させると、ブースト時間を大幅に延ばすことができる。また、防御用のシールドと攻撃用のストライクも使用することができる。

Im Overdrive werdet ihr zur fahrenden Abrissbirne © Milestone / Phil Briel

画面上部の2本のゲージが特殊能力のチャージ状態を表している。最大限まで溜めることができれば、一定時間無敵の オーバードライブ を発動できる。ただし、これにはリスクが含まれており、ガードレールやコース端にぶつかれば、走行不能になってしまう。

《Echo》には ブースト （スピードアップ）、 ストライク （ライバルをアタック）、 シールド （アタックを防ぐ）、 オーバードライブ （ストライクもできる無敵状態）という4種類の能力が用意されている。

《Echo》は左ゲージがシフトとブースト、右ゲージがシールドとストライクに振り分けられている。これが リスク＆リワード を生み出しており、『Screamer』と他のアーケードレーシングゲームのもうひとつの 大きな違い となっている。尚、ストライクは『Burnout』シリーズのテイクダウンを彷彿とさせるときがある

04 レース

『Screamer』のレースは多くの点で優れている。プレイヤーを盛り上げる要素が含まれており、複数のレイヤーで構成される厚みのあるゲームプレイが用意されている。

クールなエレクトロニック・ミュージックをスピーカーやヘッドセットで聞きながら、近未来の日本の都市を思わせるネオンライトが眩しいコースや少し郊外のコースを 時速300km で走行していると、魅力的なゲーミングエクスペリエンスが得られる。

クルマの操作性は非常に直感的かつ高精度 で、レーシングゲーム未経験のプレイヤーでもすぐに慣れることができるだろう。『Screamer』は シンプル・ハイスピードのレーシングゲーム だが、その下には 戦略性の高い複雑なレース要素 が用意されている。

Mit dem Strike lassen sich gegnerische Fahrer:innen ausschalten © Milestone

『マリオカートワールド』 や 『ブラーレーサーズ』 のような多様なパワーアップアイテムは存在せず、 『F-ZERO』シリーズ のような加速エリアや 『Wreckfest 2』 のようなダメージ演算も存在しない。しかし、『Screamer』は 過去の著名レーシングゲームの美味しい部分を抜き出して、ユニークな形で組み合わせている 。

特にストーリーモードのタスクは非常に短いが多様だ。レースで 表彰台フィニッシュを記録 しなければならないときがあれば、 目標タイムをクリア しなければならないときもあり、さらには 制限時間内にライバル5人をテイクダウン しなければならないときもある。

トーナメント以外には、 クラシックなアーケードモードと複数のマルチプレイヤーモード が用意されており、 最大4人の画面分割対戦にも対応 している他、 オンラインのクイックマッチ や プライベートロビー も存在する。

05 ハイクオリティなアニメーション

『Screamer』のサイバーパンクアニメビジュアルは非常に上手く機能しており、レーシングゲームシーンにユニークな美学を持ち込んでいる。周辺環境は美しく、クルマはスタイリッシュで、エフェクトは満足度が高い。さらに、その 挙動はゲームを通じて非常に滑らか だ。

特に SFX は『Screamer』と非常に良くマッチしている。空を切り裂く稲妻、夜を照らすサーチライト、そして派手な爆発で演出されるテイクダウン。これらにレースアクションを盛り上げるグルーヴィなサウンドトラックが加わる。

Screamer sieht ziemlich stylisch aus © Milestone / Phil Briel

技術面は手堅くまとめられている『Screamer』だが、いくつかのシステムで期待に応えられていない印象が拭えない。

たとえば、それぞれがユニークなオーバードライブ能力を備えている キャラクターたちとレースコースはストーリーモードをプレイするしかアンロックする方法が存在しない 。また、 クルマはルックスが異なるだけで、スピードや加速、ハンドリングなどの性能はどれも同じ だ。そして、 チューニングやカスタマイズも存在しない 。ガレージで変えられるのはルックスだけで、バンパーやボンネットを新調するくらいだ。

8分 【F1 x ドリフト】マックス・フェルスタッペンのドリフトチャレンジ！

06 新鮮なレーシングゲーム

『Screamer』は普通のアーケードレーシングゲームではない。今作は Milestone史上最大の評価差が出るレーシングゲーム だが、そのチャレンジは成功していると言える。

アーケードレーシングゲームを土台にして、そこにアニメによるストーリー展開を足している『Screamer』はより幅広い層にアピール できる。一方で、 優れたゲームプレイとMilestoneの長年の経験は往年のレーシングゲームファンを満足させるクオリティ だ。

上手くプレイできるようになるまでは意志と時間が必要になる。しかし、レーシングゲームでこれまで見られなかったユニークなシステムはプレイヤーの努力に報いてくれる。『Screamer』は、 詰めればもっと良くなる領域が多分に存在するが、近年で最もユニークで楽しいアーケードレーシングゲームのひとつ だ。