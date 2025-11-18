01 ☃ 雪を見ると思い出すゲームといえば？

『スカイリム（The Elder Scrolls V: Skyrim）』

これはもう私の中でパッと思い浮かぶゲームがあって、『スカイリム』（※1）です。メインクエストですごく高い雪山（※2）の頂上を目指すことになるのですが、明らかに順路じゃない急斜面をジャンプ連打でむりやり登ったことが印象に残っています。いわゆる"スカイリム式登山"ってやつですね（笑）。

こういったオープンワールドゲームって、人によって遊びかたがわかれますよね。私の場合、『スカイリム』はしっかりメインクエストを追って楽しんだのですが、似たようなオープンワールドゲームだと『Fallout 3（フォールアウト3）』はサイドクエストが楽しすぎて横道にそれてばかりでした。

たまに「しかたない、メインクエストもやるか」と重い腰を上げる感じで、ちゃんとクリアーするまでに1年半くらいかかった気がします。

（※1）『スカイリム（The Elder Scrolls V: Skyrim）』 ※1 2011年に発売され、世界的ヒット作となったオープンワールド・アクションRPG。

（※2） 雪山 作中で“世界のノド”と呼ばれる山のこと。メインクエストで何度か訪れることになる。登山道も用意されているが、急斜面をむりやり登ってショートカットを試みるプレイヤーが後を絶たない。

02 🔥 寒さもぶっ飛ぶアツいゲームといえば？

『バトルフィールド6』

最近の作品だったら『バトルフィールド6』（※3）かも。今作は原点回帰感があって、わかりやすいゲーム性になっているのですごく楽しいです。銃の撃ち合いや、戦車や航空機を絡めた大規模戦でドンパチする『バトルフィールド』らしい魅力がちゃんと味わえて、理不尽な倒されかたも少ない印象です。

ちなみに私は歩兵戦が好きなのもあって、車両に乗るより後ろについていって修理しているタイプです。戦車やヘリコプターは操縦が慣れている人がやらないとすぐに撃破されてしまうので、うまい人にお任せしています（笑）。

（※3）『バトルフィールド6』 ※3 2025年10月に発売された、戦車や航空機が入り乱れる大規模戦が魅力のFPSシリーズ最新作。

03 ♨️ ほっこり心温まる感動ゲームといえば？

『ワンダープロジェクトJ』シリーズ

めっちゃ古いゲームなんですが、『ワンダープロジェクトJ』シリーズ（※4）はいま遊んでも楽しめると思います。ロボットの少年・少女を育てていって、会話などを通してできることを増やしていってあげるゲームなんですけど。

主人公のロボットたちも、新しいことができるようになると「こんなことができた！」みたいな感じでうれしそうに話してくれるんです。子どもの成長を見守る親の気持ちってこんな感じなのかな、なんて思えてほっこり感動できます。おすすめです！

ワンダープロジェクトJ～機械の少年ピーノ～ © SQUARE ENIX

（※4）『ワンダープロジェクトJ』シリーズ ※4 “ギジン”と呼ばれる機械人間の成長を導いていく、コミュニケーション・アドベンチャーゲーム。第1作は1994年にスーパーファミコンにて、第2作は1996年にNINTENDO 64にて発売された。

04 ⛷️ 冬休みにこたつに入ってやり込みたい長編ゲームといえば？

『バイオハザード レクイエム』

発売は来年なんですけど、『バイオ』シリーズ最新作の『バイオハザード レクイエム』をやりたいなと思っています。大好きなシリーズで、全作品プレイしたことがあるんですけど、とくに好きなのがクリアー後に縛りプレイに挑戦することです。昔から『バイオ』のタイムアタックやナイフ縛りってファンのあいだで盛り上がっていましたし、そういう意味では腰を据えて遊びたいゲームです。

今作にはあるかわからないんですけど、過去作では“マーセナリーズ”というモードが用意されていたことがあって。時間制限内にできるだけ早く、多くのゾンビを倒していくことでスコアを競うやり込みモードで、私も好きでよくやっていました。今作もあったらうれしいですね。

（※5）『バイオハザード レクイエム』 2026年にシリーズ30周年を迎える、サバイバルホラー『バイオ』シリーズの最新作。第9作目に相当し、2026年2月27日に発売予定。

05 🥶 全身で冬を体感できるゲームといえば？

『The Long Dark（ザ ロングダーク）』

『The Long Dark』（※7）ですかね。雪山でサバイバルするゲームで、冬の山の厳しさを思いっきり味わえると思います。まずは生き残ることを第一に考えなきゃいけない……というか、それがゲームの最大の目的なんですけど、そもそも雪山で物資が限られすぎているので、急いで探索を進める必要があって。

一応、いくつかのチャプターにわかれたストーリーモードがあるんですが、かなり難易度が高かった覚えがあります。私も以前プレイしたときにはクリアーまでいけなかったんですよね。ちなみに、どれだけ長く生き延びることができるかに挑戦できるサバイバルモードもあります。

（※7）『The Long Dark』 2017年に発売されたシングルプレイ専用のサバイバルアドベンチャーゲーム。北カナダの雪山を舞台に、探索や狩りで物資を集めながら生存を目指す。

06 🍏 新商品のアップル（味）から思い浮かぶゲームといえば？

『Stardew Valley（スターデュー バレー）』

アップルというと、私は『Stardew Valley』（※6）が思い浮かびますね。りんご、育てたなぁって（笑）。作業系のゲームってたまに無性にやりたくなりますし、それも農作業となると作物が育っていく達成感も楽しかったりするので、たびたび遊んでいます。

もちろん自分で畑を作ったりもしますけど、個人的には農場の外に繰り出して鉄や鉱石を掘るのが好きでした。どちらかというと探索メインで遊んでいた気がします。

（※6）『Stardew Valley』 2016年に発売されたカントリーライフRPG。農業をはじめ、釣り、採取、採掘、戦闘、クラフトなどさまざまな要素を自由気ままに楽しむことができる。

🍎 レッドブル ウィンターエディションで試してみたいモクテルレシピは？

ひと足先に飲ませてもらったんですけど、スッキリ感のあるアップル風味で美味しかったです～！

爽やか系ということでヨーグルトと合わせたり、個人的に大好きなオレンジジュースとも合わせてみたいと思いました。アップルオレンジって古来からありますし、混ぜてみたら美味しいかも!?

