スケートボード界に実在する珍トリック名7選！

🛹 1:SALAD GRIND(サラダ・グラインド)

🛹 2:MADONNA(マドンナ)

🛹 3:SEAN PENN(ショーン・ペン)

🛹 4:BONELESS(ボンレス)

🛹 5:NO COMPLY(ノーコンプライ)

駐車場の車止めにテールをヒットさせ、そのままノーハンドのボンレスで飛び越えるトリックを思いついたルセロは、当初このトリックを“カーブ・スマッシャー”と呼んでいた。このトリックを初めて目撃したニール・ブレンダー(※9)は、“I don’t understand, it’s stupid. No comply.(何が何だかわからないし、馬鹿げてる。理解できない。)”と感想を述べ、この事がきっかけで“ノーコンプライ”というトリック名が生まれたというのがルセロの語るところ。

🛹 6:GHETTO BIRD(ゲットーバード)

🛹 7:BENIHANA(ベニハナ)