ザイオン・ライト選曲のSpotifyプレイリストが公開！

スケーターたちがきっかけとなってメインストリームでの人気を獲得した Beastie Boys ( Girl Skateboards の共同オーナー Spike Jonze がMV 『Sabotage』 を監督した)や Rage Against The Machine のようなバンド、あるいはスケートボードシーンのファッションやライフスタイルに影響を与えた Dinosaur Jr. ( 『A Little Ethnic Song』 のイントロが Alien Workshop が1991年にリリースしたファーストビデオ 『Memory Screen』 のオープニングで使用されている)のようなバンドを見れば、両者の繋がりは一目瞭然だ。