プロから学ぶ "スノーボード用フィジカル＆メンタルトレーニング"

世界の頂点を競う戦いにおいて、マクモリスはこれまでに 銅メダル３個 を獲得しており、トゥータンは ピョンチャンで金メダル を獲得した。つまり、２人はスノーボードシーンの真の王者なのだ。しかし、今の地位に到達するまでの道のりは簡単ではなく、包括的なアプローチが求められるときも少なくない。

彼らの成功を支えてきたのは 高い運動能力 と 天賦の才能 だが、そこには トレーニングでの情熱的な集中力 も含まれる。しかし、ジムや食事に留まらないすべてにおいて、このカナダが世界に誇るスノーボードアイコン２人は、スロープにいる・いないを問わず、スキルを磨くことに 喜び も見出している。

この喜びが、２人を フロー状態 へ導いている。 フロー 状態に入ることで、２人は ハイレベルなスノーボードという究極の集中が求められるスポーツにメンタルを適合できている のだ。本記事では、世界の頂点に立ち続けている２人の練習方法やマインドセットに迫っていく。

適切なトレーニングがビッグトリックのメイクに繋がる © Joseph Roby/Red Bull Content Pool

01 フィジカル：ジムワーク

有酸素運動 ・ ストレングストレーニング ・ 体幹エクササイズ はすべてスノーボード能力を向上させる。マクモリスは「夏の間にジムに通い、 可動性 、 深層筋 、 筋肉量 にフォーカスしたトレーニングを積んで冬を戦い抜けるようにしています」と説明している。

自分のレベルを問わず、ジムで自分をプッシュすることは、目標達成に向けた 集中力 も養ってくれる。そこから得られる結果は、スロープでより優れたパフォーマンスをより長い時間維持する助けになる上に、より楽しく取り組めるようにもなる。スノーボードは楽しむことが何よりも重要だ。

以下にスノーボードに適したバランス、持久力、パワーを向上させるエクササイズを紹介しよう。

ウォームアップをする： 複数の可動性エクササイズに取り組んで、身体を温めて、可動範囲を広げよう。

最も良く使用する筋肉にフォーカスする： ハムストリング、大腿四頭筋、ふくらはぎ、臀部を含む下半身の筋肉はスノーボードで求められるバランス、持久力、パワーの多くを担う。

有酸素とスタミナ系にも取り組む： 筋肉強化も重要だが、スタミナ強化もスロープを下る際に大きな違いを生み出す。バイクライドやランニングのような有酸素運動は、スロープに滞在できる時間を延ばしてくれる。

体幹について詳しく話すと、 体幹トレーニング に取り組めば身体が安定し、 上半身から下半身まで効率的にパワーを伝えられる ようになる。 異なるバリエーションのスクワット に取り組むことが最良の方法のひとつだ。

複数のスクワットに取り組めば、 大腿四頭筋 、 ハムストリング 、 臀部 の筋力アップが見込める上に、 腹筋と腰の強化 もできる。 全身に効果がある のだ。

他の体幹エクササイズとしては、 クランチ 、 プランク 、 マウンテンクライマー 、 レッグレイズ 、 ボックスジャンプ などが挙げられる。

02 メンタル＆フィジカル：喜びを見出す

ジムでのストレングストレーニングを終えたあと、トゥータンはクリエイティビティを発揮して、ストレスが低いエクササイズに取り組んでいる。トゥータンは安定性・バランス・集中力の強化を意識した 複雑な障害物スノーボードコース を使用するワークアウトだけに取り組むときもある。

トゥータンが「フロア・イズ・ラバ」（地面に落ちたら負けの子どもの遊び）やおもちゃのバスケットゴールでの背面シュートを楽しんでいる下の投稿からは、身体能力の限界をプッシュし続けている彼のマインドセットを垣間見ることができるだろう。

「私の中では楽しむことがとにかく重要です。何かをやるときに楽しさを感じられなければ、それをやる意味を見出せません」とトゥータンは説明している。

最近のトゥータンは、 ゴルフ に大いなる楽しみを見出している。「夏はスノーボード以外の何かに熱中する良い機会ですからね。 ゴルフはスノーボードと同じくテクニカル なところが気に入っています」

トゥータンは 高い集中 でゴルフというメンタルゲームに取り組んでおり、その腕前は ホールインワンを達成 できるほどだ。一方、マクモリスはやや異なるアプローチを採用している。

「私には サーフィン と スケートボード が重要です。どちらも自分を謙虚にしてくれると同時に、オフシーズンに喜びをもたらしてくれます。スケートボードが最初のボードスポーツでしたので、オフシーズンはスケートボードを楽しむ方が多いですね」

海かスケートパークを訪れるとき、マクモリスは ジムワークの補完 を意識しているが、ジムよりも 気楽 に構えて取り組んでいる。彼はスノーボードで使用する筋肉と同じ筋肉を使いながら、新しい身体の動かし方を見出している。

03 メンタル：フロー状態を習得する

喜び を感じてフロー状態に入ることは、自分の身体を限界以上にプッシュさせる優れた方法になりえるが、同時に自分の マインドを成長と再生の方向へ導いていく助け にもなる。

ゴルフ 、 サーフィン 、 スケートボード 、 トレイルランニング 、 サッカー はどれも自分をフロー状態へ導いてくれるオフシーズンアクティビティだ。フロー状態に入っているときの自分を強く意識して、覚えておくようにしよう。そのして、オンシーズンでスロープに立ったときにその感覚の再現を試みてみよう。

ホールインワンに繋がったトゥータンのゴルフでの 集中 ・ エナジー ・ 喜び は、様々なスノーボードの大会で彼を表彰台へ立たせたものに似ている。同様に、マクモリスがハワイでのサーフィンで得る 幸福感 は、彼がX Gamesの表彰台やアラスカの雪山に立ったときの感覚に似ている。

フロー状態がビッグトリックのメイクを助ける 可能性は十分にある。しかし、どのようなトレーニングを積もうとも、 常に雪山へ向かい、ライディングを楽しむことが究極の目標 だ。