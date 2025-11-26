Wakeboarding athlete Guenther Oka is cooking during The Red Bulletin 2024 Train Like a Pro in Florida, United States on November 6, 2024.
フィットネス

栄養士が教える “スポーツにおける正しい栄養補給方法”

優れたパフォーマンスを発揮するために高価な食事は不可欠ではないが、正しい栄養補給は不可欠だ。栄養士がアスリートに役立つ栄養補給の方法やその重要性について語ってくれた。
Written by Valerio Mammone
ハードなトレーニングから怪我のリハビリまで、あらゆるパフォーマンスは正しい栄養補給から始まる。それゆえに、オーストリア・ザルツブルク近郊のタールガウに位置するレッドブル・アスリート・パフォーマンス・センター（APC）　の栄養士シュテファン・スミスは、個人に最適な栄養補給プランが重要としている。
APCとは、アスリートがストレングスリカバリーメンタル睡眠栄養補給の専門家たちと組んでトレーニングできるハイパフォーマンス・ハブだ。
スミスは、トレーニングとリカバリーを繰り返し、ベストパフォーマンスを発揮するために身体に何を与えるべきなのかをアスリートたちが理解できるようにアシストしているが、この理解は、HYROXレース10kmランに挑もうとしている人や健康な日常生活を送りたい人にも応用できる。
英国人ラリードライバーのケイティー・マニングスを指導するシュテファン・スミス

− 個人に合わせた食事はパフォーマンス向上にどのように役立つのでしょうか？

シュテファン・スミス: 個人に合わせた食事は、エナジーと主要栄養素をそれぞれのトレーニングや大会に求められるレベルに合わせることを可能にします。リカバリーを促し、アスリートの対応能力を向上させ、免疫力を維持し、十分なエナジー供給を確保します。

大会では、個人に合わせた栄養補給プランを用意することで、血糖値に関連する問題を回避しつつ、エナジーレベルと明確な意識を維持できるようになります。

− 栄養補給プランがアスリートに違いをもたらした例を教えてもらえますか？

ある持久系アスリートがエナジーレベルの低下からレース途中でリタイアしてしまう問題を抱えていました。カロリー摂取量は適切だったのですが、レース中の栄養補給プランが間違っていました。過去に血糖値の問題が発生したことから炭水化物（糖質）が含有されているドリンクを避けていたのです。

そこで6週間の “腸活” トレーニングを組み、炭水化物摂取量を徐々に増やしていきました。また、炭水化物はグルコースとフルクトースの2種類を摂取するようにした他、レース直前の食事を変更し、シンプルな食事プランを用意しました。この結果、そのアスリートはより快適にエナジーレベルを維持できるようになり、パフォーマンスも向上しました。

レース中の栄養補給が違いを生み出す

− 怪我のリハビリに取り組んでいるアスリートにとって栄養補給プランはどのような役割を担うでしょうか？

体内組織の修復に食事は不可欠です。トレーニングが制限されている状況で身体の炎症を防ぎ、筋肉量を維持してくれます。

リハビリで最優先すべきは、タンパク質（プロテイン）を均等に摂取していくことと、主要栄養素（ビタミンC / 亜鉛 / ビタミンD）の摂取によるコラーゲン合成、時間を決めた食事、そして持久系トレーニングです。

− 栄養補給プランが集中力とストレスに与える影響を教えてください。

栄養補給、睡眠、水分補給、摂取量の管理がストレスの抑制に役立ちます。グルコースレベルを安定させることが、集中力と判断力を向上させます。

フィットネスと栄養管理はF1ドライバーにとって不可欠

− アスリートたちが犯しがちなミスを教えてください。

アスリートが最も頻繁に犯すミスは、①不十分な栄養補給、②試したことがない製品やサプリメントを組み込んだ複雑過ぎる食事プランの設定、③各自のデータに基づいた食事プランではなく一般的な食事プランの採用です。

− アマチュアレベルのスキーヤーやウィンタースポーツファンに向けたアドバイスはありますか？

必要なのはシンプルなルーティンだけです。豊富な炭水化物と適量のプロテインが含まれている朝食を運動の2〜3時間前に摂取します。そして運動の合間に炭水化物をメインにした軽食を摂り、定期的に水分を補給しましょう。寒い環境では渇きをそこまで感じませんが、必要な水分摂取量に変わりはありません。

プロが教える冬季の栄養補給方法

アリス・ロビンソン

「必要なのはシンプルなルーティンだけ」と栄養士シュテファン・スミスは説明している。以下にそのシンプルなルーティンをあらためて紹介しよう：
  • 豊富な炭水化物と適量のプロテインが含まれている朝食を運動の2〜3時間前に摂取
  • 運動の合間に炭水化物をメインにした軽食を摂取
  • 定期的な水分補給（寒い環境では渇きを感じにくいが、必要な水分摂取量は同じ）
