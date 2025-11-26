栄養士が教える “スポーツにおける正しい栄養補給方法”

ある持久系アスリートがエナジーレベルの低下からレース途中でリタイアしてしまう問題を抱えていました。カロリー摂取量は適切だったのですが、レース中の栄養補給プランが間違っていました。過去に血糖値の問題が発生したことから炭水化物（糖質）が含有されているドリンクを避けていたのです。

そこで6週間の “腸活” トレーニングを組み、炭水化物摂取量を徐々に増やしていきました。また、炭水化物はグルコースとフルクトースの2種類を摂取するようにした他、レース直前の食事を変更し、シンプルな食事プランを用意しました。この結果、そのアスリートはより快適にエナジーレベルを維持できるようになり、パフォーマンスも向上しました。