柑橘すだち味のレッドブル、翼をさずける。

2026年7月14日（火）からレッドブル・エナジードリンク すだちエディションを発売！すっきりした柑橘すだち味のレッドブルで、夏の気分をさらに盛り上げよう！

柑橘すだち味のレッドブル、翼をさずける。 © Red Bull Japan

レッドブル・エナジードリンク すだちエディションはこれからの季節にピッタリな、日本の甘酸っぱいすだちとトロピカルな国々で親しまれているライムを組み合わせており、一口目から爽やかなシトラスの味わいが広がります。

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「レッドブル・エナジードリンク すだちエディション」発売記念キャンペーン！

この夏、SUMMERSONIC 2026 TOKYO開催中、ビーチステージすぐそばにレッドブルブース「Red Bull Summer Vibes」が登場！

イベントを盛り上げるレッドブルのイベントカーと熱い会場で飲みたくなるレッドブル・エナジードリンク すだちエディションをご用意して、みなさまをお待ちしています。最高の音楽と、レッドブル すだちエディションで、夏を一緒に楽しみましょう！

また、Xではプレゼントキャンペーンも実施中！

Red Bull Japan公式アカウントをフォローし、行きたい日程を選んで投稿するだけで応募完了！抽選でSUMMERSONIC 2026 TOKYOプラチナペアチケットもしくは、新商品を発売前に特別に試せるレッドブル すだちエディション スピーカーBOXが当たる！

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賞品｜「レッドブル・エナジードリンク すだちエディション」発売記念キャンペーン！ © Red Bull Japan

【賞品】

A賞：SUMMERSONIC 2026 TOKYO プラチナペアチケット+当選者限定 夏に便利な特別グッズ付き！（計9組18名様）

SUMMERSONIC 2026 TOKYO プラチナペアチケット

2026年8月14日（金） 3組6名様

2026年8月15日（土） 3組6名様

2026年8月16日（日） 3組6名様

B賞：レッドブル すだちエディション スピーカーBOX（90名様）

レッドブル・エナジードリンク 250ml × 1本

レッドブル・エナジードリンク すだちエディション 250ml × 1本

【応募方法】

Xのレッドブル公式アカウント（ @redbulljapan ）をフォロー キャンペーン対象投稿 からSUMMERSONIC 2026 TOKYOの希望日程を選び、投稿定型文のハッシュタグを残したまま投稿

⚠️ 注意事項 応募規約の確認（必ず応募前にご確認ください） こちらのURLよりご確認ください。 https://www.redbull.com/jp-ja/sudachiedition-cp-2026-tc 当選の連絡について 当選した方には事務局よりXのダイレクトメッセージでご連絡させていただきます。 アカウント設定について 本キャンペーンの対象アカウントは、公開設定がされているアカウントに限ります。 譲渡・転売禁止について 有償・無償を問わず、賞品を第三者へ譲渡または転売することを固く禁じます。第三者への譲渡または転売の事実が確認された場合、当選は無効となります。また、今後のキャンペーンへの参加もお断りいたします。

【応募期間】

2026年6月22日（月）12:00 〜 2026年6月28日（日）23:59

【お問い合わせ】

「レッドブル・エナジードリンク すだちエディション」発売記念キャンペーン！事務局

電話：0120-502-516

受付時間：土日・祝日を除く10:00 〜 17:00

事務局開設期間：2026年6月22日（月）〜 2026年8月31日（月）