Gaming
© Armon Ruetz / Red Bull Content Pool
Gaming
【Nintendo Switch】オフライン協力プレイが楽しめるビデオゲーム おすすめ12選
Nintendo Switchで “ローカル協力プレイ” が楽しめる作品の中からベスト・オブ・ベストをピックアップ！
オフライン協力プレイができるビデオゲームは2026年も人気だ。「ひとつの画面で複数のプレイヤーが同時に楽しめる」モードは今も昔も愛されているが、Nintendo Switch（Nintendo Switch 2も含めてここではNintendo Switch / Switchとする）では特に人気が高い。
Nintendo Switchは1台でもJoy-Conを分ければ2人プレイが可能で、タイトルによってはおすそ分けプレイも楽しめるため、余計なコストなしでほとんどすべてのマルチプレイヤータイトルが楽しめる。そこで今回は、そのようなタイトルの中から特におすすめしたい12タイトルを選んで紹介しよう！
01
『スーパーマリオブラザーズ ワンダー』
任天堂が世界に誇る『スーパーマリオ』シリーズの最新作は最高に面白い。『スーパーマリオブラザーズ ワンダー』はクラシックな2Dプラットフォーマーだが、新しいパワーアップやゲームプレイが用意されている。
かわいらしいアニメーションから多様なステージ、ゾウやドリルなど、グランドシードを集める旅は家族全員が楽しめる。Nintendo Switch 版は2023年にリリースされたが、Nintendo Switch 2版が2026年3月26日にあらためてリリースされる。
02
『キャットクエスト3』
『キャットクエスト』シリーズは非常にハイクオリティだが、やや見過ごされがちなのでここであらためて紹介しよう。
シリーズ最新作の『キャットクエスト3』はクラシックな2.5DオープンワールドアクションRPGだが、オフライン協力プレイを楽しめるのが大きな特徴のひとつだ。
斬新で奥深い戦闘システムをユーモアと謎解き要素と上手く組み合わせている今作は “海賊” がテーマで、シリーズ初の海が登場する。
03
『星のカービィ ディスカバリー』
『星のカービィ ディスカバリー』は2Dアクション『星のカービィ』シリーズが初めて3Dアクションとなった記念すべき作品で、多様な世界と能力が用意されている。
Nintendo Switchでは2022年にリリースされているこの作品はNintendo Switch 2版も存在し、『星のカービィ ディスカバリー Nintendo Switch 2 Edition + スターリーワールド』として2025年にリリースされている。
04
『Portal：コンパニオンコレクション』
非常にユニークなゲームプレイが特徴のパズルシューター『Portal 2』は10年以上に渡り最高のCo-opタイトルの1本に数えられてきた。この名作がオリジナルと組み合わさった『Portal：コンパニオンコレクション』として、2022年からNintendo Switchでプレイできるようになっている。
『Portal』シリーズではワープできるポータルを設置してトリッキーなパズルを解いていくことが目的で、協力プレイでは完ぺきなチームワークが求められる。
05
『スーパーマリオ 3Dワールド + フューリーワールド』
『スーパーマリオ 3Dワールド』は2013年にWii Uでリリースされたが、その8年後にNintendo Switchで『スーパーマリオ 3Dワールド + フューリーワールド』としてリリースされた。
Nintendo Switchでのリリースは『フューリーワールド』に加えて、最大4人までの協力プレイにも対応しており、マリオ、ルイージ、ピーチ姫、ピノキオとしてクッパに挑むことができる。
また、『フューリーワールド』ではプレイヤー2はクッパJr.としてマリオと一緒に旅をすることになる。
06
『大乱闘スマッシュブラザーズSPECIAL』
『大乱闘スマッシュブラザーズ』（通称『スマブラ』）シリーズは競技シーンが広く知られており、aMSaやIceのようなトッププレイヤーたちが高いスキルを披露している。
その最新作が『大乱闘スマッシュブラザーズSPECIAL』で、この作品は対戦プレイだけではなく協力プレイも楽しめるようになっている。また、収録キャラクター数が非常に多く、多様なゲームプレイが可能なため、協力プレイでもワンパターンに陥りにくい。
また、当初は1人用だった《スピリッツボード》モードも現在は最大4人までの協力プレイ対応になっており、『大乱闘スマッシュブラザーズSPECIAL』はひとりでも複数でも楽しめる包括的な対戦格闘ゲームになっている。
07
『ドンキーコング トロピカルフリーズ』
『ドンキーコング バナンザ』も最高だが、本記事では『ドンキーコング トロピカルフリーズ』を紹介しておこう。この作品はWii Uからの移植だが、史上最高の2Dプラットフォーマーに数えられる。ドンキーコングとディディーコングたちが活躍するこの作品は、2プレイヤーがそれぞれのキャラクターの能力を組み合わせて謎解きを進めていくオフライン協力プレイが最高に面白い。
『ドンキーコング バナンザ』はNintendo Switch 2専用のため、『ドンキーコング トロピカルフリーズ』は、Nintendo Switchで『ドンキーコング』シリーズの協力プレイを楽しみたい人におすすめだ（『ドンキーコング リターンズ HD』もある）。
08
『Unravel 2』
毛糸のキャラクター “ヤーニー” を主人公に据えたアクションゲーム『Unravel』が協力プレイ要素を加えた作品が『Unravel 2』だ。感情に訴えかける愛と友情、希望のストーリーを2人で楽しめる。
09
『ロケットリーグ』
『ロケットリーグ』はマルチプレイヤー対戦が楽しめる良作だが、オフライン協力プレイも面白い。『ロケットリーグ』はクルマを操作して巨大なボールをゴールへ入れる “クルマ版フットサル” 的なゲームで、このように書くと簡単そうに思えるかもしれないが、プレイすればその難しさと奥深さが理解できるはずだ。
その魅力から『ロケットリーグ』はリリースから10年が経過した今も高い人気を誇っている。オフライン協力プレイでは画面分割で最大4人まで同時にプレイできる。多様な車種とカスタマイズ要素が備わっているため、飽きることなく楽しめるだろう。
10
『Minecraft』
“マイクラ” こと『Minecraft』は、正当な理由で最も大きな成功を収めているゲームのひとつだ。そのブロックでできている世界の探索とクラフトは最高に楽しい。しかし、Nintendo Switch版の画面分割オフライン協力プレイはその楽しさを倍にしてくれる。
『Minecraft』のNintendo Switch版はただのビデオゲームではない。モードによっては、何時間もひたすらプレイを続けてしまうため、瞑想的なゲーミングエクスペリエンスが得られるのだ。サバイバルモードでもクリエイティブモードでも最高に楽しめる。
11
『モンスターハンターライズ』
フレンドと一緒にモンスターを狩るほど楽しいことはない。『モンスターハンター』はその楽しさを極限まで高めようとしている人気シリーズだが、Nintendo Switchでプレイできる現時点での最新作が『モンスターハンターライズ』だ。
最大4人までの協力プレイが楽しめるようになっており、各プレイヤーは多種多様な武器の中から好みの武器を選んで、同じく多種多様なモンスターたちの討伐へ向かう。1人プレイも面白いが、やはり醍醐味は協力プレイだ。
12
『ルイージマンション3』
この作品では、ルイージとプルプルの相棒 “グーイージ” と一緒に行動するが、細い通路などに入り込むことができるグーイージの能力はパズルパートで非常に重要になる。素晴らしいゲームプレイと独特のユーモア、そして見事なパズルを組み合わせている『ルイージマンション3』は最高に面白い。
臆病者のルイージと呪われたホテルや邸宅を探索するのはまさに恐怖だ。『ルイージマンション』シリーズはその恐怖を味わえるユニークなシリーズで、Nintendo Switchで協力プレイを楽しめるのが『ルイージマンション3』だ。
▶︎RedBull.comでは世界から発信される記事を毎週更新中！ トップページからチェック！