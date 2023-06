ストリートバスケの歴史と3x3の台頭

【Red Bull King of the Rock】の登場…

© Willie Anderson/NY Daily News Archive via Getty Images

The Professor

Skip 2 My Lou

Skip 2 My Lou 、 Hot Sauce 、 The Professor をはじめとするストリートバスケのレジェンドたちはESPNの中継で超絶ボールハンドリングスキルや驚異的ダンクを披露したことでワールドワイドな注目を集めた。

Skip 2 My Lou 、 Hot Sauce 、 The Professor をはじめとするストリートバスケのレジェンドたちはESPNの中継で超絶ボールハンドリングスキルや驚異的ダンクを披露したことでワールドワイドな注目を集めた。