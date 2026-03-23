Digital renders of the VCARB 03 in the special livery ahead of the 2026 Japanese Grand Prix.
© VCARB/Red Bull Content Pool
F1

レーシング・ブルズ x 青柳美扇：F1 2026シーズン日本GP用スペシャルリバリー！

東京の巨大倉庫で開催された【Red Bull Tokyo Drift 2026】でビザ・キャッシュ・アップ・レーシング・ブルズが日本GP専用の鮮烈なスペシャルリバリーを公開！
Written by Paul Keith
読み終わるまで：3分Published on

関連コンテンツ

リアム・ローソン

レッドブルジュニアチーム出身の超新星ドライバー

ニュージーランドニュージーランド

Mike Whiddett

'Mad' Mike Whiddett lives for the thrill and adrenaline of drifting. As a result, he's always pushing both himself and his cars to the limits.

ニュージーランドニュージーランド

勝田 貴元

サラブレッドの才能を開花させた日本人WRCドライバー

日本日本

角田 裕毅

Oracle Red Bull Racing に所属する日本人F1ドライバー

日本日本

岩佐 歩夢

驚異的なキャリアを誇る天性の日本人レーシングドライバー

日本日本
電気街、ブティック、ネオン、そして世界で最も混雑する交差点で知られる日本・渋谷で開催されたカーカルチャーを讃えるイベント【Red Bull Tokyo Drift 2026】で注目を集めた主役はビザ・キャッシュ・アップ・レーシング・ブルズだった。
おなじみのレッドブルMINIでドリフトを披露する“マッド”・マイク・ウィデット

おなじみのレッドブルMINIでドリフトを披露する“マッド”・マイク・ウィデット

© Jason Halayko/Red Bull Content Pool

こだわり抜いて選ばれた500台のカスタムカー、そしてドリフトレジェンドの “マッド”・マイク・ウィデット（ドリフト仕様のレッドブル・ミニも登場！）や16歳のライジングスター箕輪大也などによるドリフトパフォーマンスと共に、レッドブルは活気ある日本のアンダーグラウンドカーカルチャーを讃えた。
F1ドライバーのリアム・ローソンアービッド・リンドブラッドは、3月31日に発売される新製品「レッドブル チェリーエディション」にインスパイアされた、日本各地で色鮮やかに咲き誇る桜の花をモチーフにした新チームキットをまとってセンターステージに登場。
VCARBの日本GP用チームキットを纏ったリアム・ローソンとアービッド・リンドブラッド

VCARBの日本GP用チームキットを纏ったリアム・ローソンとアービッド・リンドブラッド

© Will Cornelius/Red Bull Content Pool

著名な日本人書道家、青柳美扇氏とのコラボレーションによってデザインされたこのリバリーは、チームの象徴的なカラーを大胆なホワイト、レッド、シルバーの配色に再構築したもの。これに合わせたチームキットも、書道の力強い筆致で「翼をさずける」の文字が描かれている。
「レースが決定的な瞬間でスピードを見出すように、書道も一筆の中に動きを見出します」と語る青柳氏は、鈴鹿のチームガレージのデザインも担当しており、日本GPのファンミーティングにも参加する予定だ。
「桜と日本の文化からインスピレーションを得て、F1マシンに力強さと優雅さ、そして生命力を感じさせるデザインを創作しました」と青柳氏は付け加えている。
フロントエンドには書道の力強い筆致で「翼をさずける」の文字

フロントエンドには書道の力強い筆致で「翼をさずける」の文字

© VCARB/Red Bull Content Pool

リアム・ローソンとアービッド・リンドブラッドがドライブする2台のマシン

リアム・ローソンとアービッド・リンドブラッドがドライブする2台のマシン

© VCARB / Red Bull Content Pool

マシン全体に特別なディテールが散りばめられている

マシン全体に特別なディテールが散りばめられている

© VCARB/Red Bull Content Pool

書道の繊細かつダイナミックな筆致がマシンを彩る

書道の繊細かつダイナミックな筆致がマシンを彩る

© VCARB/Red Bull Content Pool

VCARB 03は鈴鹿で大きな注目を集めることになるだろう

© VCARB/Red Bull Content Pool

日本人書道家 青柳美扇氏とのコラボレーションでデザインされたスペシャルリバリー

© VCARB/Red Bull Content Pool

【Red Bull Tokyo Drift 2026】では、ローソンとリンドブラッドに加えて、リザーブドライバーを務める角田裕毅岩佐歩夢（2025シーズン スーパーフォーミュラチャンピオン）もゲストに迎えられた。さらには、箕輪大也、“マッド”・マイク・ウィデット、そして先日ケニアで開催されたサファリ・ラリーでWRC初優勝を飾ったばかりの勝田貴元も登場した。
【Red Bull Tokyo Drift 2026】に登場したドライバーたちの錚々たる顔ぶれ

【Red Bull Tokyo Drift 2026】に登場したドライバーたちの錚々たる顔ぶれ

© Jason Halayko/Red Bull Content Pool

ビザ・キャッシュ・アップ・レーシング・ブルズCEOのピーター・バイエルは今回のスペシャルリバリー公開に先駆け、その大胆なデザインを称賛して次のようにコメントした。
「私たちは若いファンの皆さんや私たちのスポーツを形作るカルチャーと繋がれる機会を常に探しています。スペシャルリバリーとチームキットを情熱的なファンの皆さんへ披露できたことで、チームにとってこの【Red Bull Tokyo Drift 2026】という機会はさらに特別なものになりました」
ビザ・キャッシュ・アップ・レーシング・ブルズの次のレースは、鈴鹿での日本GPだ。桜が春らしい背景を演出する中、レッドブル チェリーエディションのスペシャルリバリーをまとったマシンは目黒川や東京タワーなどの東京のアイコニックなロケーションを巡ってから鈴鹿へ向かう。
▶︎RedBull.comでは世界から発信される記事を毎週更新中！ トップページからチェック！

関連コンテンツ

リアム・ローソン

レッドブルジュニアチーム出身の超新星ドライバー

ニュージーランドニュージーランド

Mike Whiddett

'Mad' Mike Whiddett lives for the thrill and adrenaline of drifting. As a result, he's always pushing both himself and his cars to the limits.

ニュージーランドニュージーランド

勝田 貴元

サラブレッドの才能を開花させた日本人WRCドライバー

日本日本

角田 裕毅

Oracle Red Bull Racing に所属する日本人F1ドライバー

日本日本

岩佐 歩夢

驚異的なキャリアを誇る天性の日本人レーシングドライバー

日本日本
ドリフト
Formula Racing

コレクションを購入する