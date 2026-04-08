金銭面から見るF1マシン：開発費 / 価格 / 購入条件・方法

F1マシン はモーターレーシングテクノロジーの頂点に位置する。世界最高のエンジニアたちがサーキットで最高のパフォーマンスを発揮するためにデザインするクルマ、それがF1マシンだ。

レース終えるたびにさらに高いスピードとさらに速いラップタイムを目指して改良と調整が加えられるF1マシンはグリッドに並ぶ 22台 しかこの世に存在せず、しかもシーズン終了とともに “お役御免” となって翌シーズン用モデルへ置き換えられる。

では、このようなF1マシンの 製造コスト はどのくらいなのだろうか？ 一般人でも購入できる のだろうか？ F1マシンを “現金な視点” から見ていこう。

01 最新F1マシンの価格

予算：最低1,500万ユーロ（約27.6億円）

RB22とVCARB03をドライブするフェルスタッペンとローソン © Getty Images/Red Bull Content Pool

現行のF1マシンに値札をつけるのは簡単ではない。まず、開発時に用いられている テクノロジーのほとんどが非公開 だからだ。そして何より “非売品” だ。しかしながら、F1チームは規定予算内で開発を進めているため、概算で値札をつけることは不可能ではない。

2026シーズンのコストキャップ（チーム予算）は2億1,500万ドル（約343億円）で、ドライバーの給与といくつかの特別な項目はここに含まれない。含まれるのは、スタッフの給与、資材費、設備、ファクトリー運営費、さらにはF1マシン、ガレージ、設備、モーターホーム、スタッフの輸送・移動費だ。

ミルトンキーンズにあるオラクル・レッドブル・レーシングのファクトリー © Thomas Butler / Red Bull Content Pool

F1マシンの一部のパーツの価格は推測できる。中身はコンピューターの ステアリングホイール は約5万ユーロ（約921万円）で、 ウイング1セット は約20万ユーロ（約3,684万円）だ。 シャシー はカーボンファイバーを3Dプリンタで高精度で出力したあとオートクレーブで焼成・硬化されたカスタムパーツを組み合わせているためかなりの高額だが、 パワーユニット と トランスミッション よりははるかに安い。パワーユニットの価格は約1,200万ユーロ（約22億1,000万円）で、他にも様々なコンポーネント（どれも高額）が存在する。

現代のF1では上記のどれもが不可欠なので、仮に RB22 を購入できたとしても（絶対に不可能だが）、 最低1,500万ユーロ（約27.6億円） は支払わなければならないだろう。

02 ショーラン用旧型F1マシンの価格

予算：11万5,000ユーロ〜（約2,118万円〜）

ラスベガスでのショーラン © Garth Milan Red Bull Content Pool

オラクル・レッドブル・レーシングには、 F1史を彩ってきた過去のマシンをショーランのためにメンテナンスすることを専門にしているエンジニアチーム が存在する。

しかし、旧型F1マシンは f1authentics.com のようなプラットフォームで 11万5,000ユーロ（約2,118万円） から実際に購入できる。ちなみに、この最低価格で購入できるのはグランプリに出走したマシンではなく、 スポンサーの受付などに飾られる展示用マシン だ。

そして当然ながら、最低価格には エンジンやトランスミッションは含まれない 。F1マシンというよりは、 ステアリングホイール付きの “F1マシンの外殻” で、ガレージに置いたり、壁に飾ったり、裏庭で友人に押してもらったりくらいしかできない。超高級 ボックスカート というところだ。

03 由緒正しい中古F1マシン

予算：100万ユーロ〜（約1億8,421万円〜）

ジャン・アレジとマックス・フェルスタッペン © Getty Images / Red Bull Content Pool

グランプリ出走歴とエンジンを備えている完動中古F1マシン を購入したい場合は、かなりの予算を見込んでおく必要がある。レジェンドドライバーがドライブした個体ならなおさらだ。たとえば、 アイルトン・セナ がドライブした マクラーレン や ミハエル・シューマッハ がドライブした フェラーリ なら、 500万ユーロ（約9億2,105万円） は下らない。

オークション史上最高額で落札されたF1マシンは、 ファン・マヌエル・ファンジオ と、彼のチームメイトでワールドチャンピオンに一度も輝かなかった “無冠の帝王” こと スターリング・モス がドライブしたマシンだ。

その メルセデスW196Rシュトロムリニエンワーゲン（ストリームライナー） は、ファンジオが1955シーズンのアルゼンチンGPで母国優勝を飾ったあとモスがモンツァでドライブした名車で、オークション落札価格は 5,115万5,000ユーロ（約94億円） だった。

メルセデスW196Rシュトロムリニエンワーゲン © Bonhams/James Mann

そんな大金は持っていないと言うなら、 ジャン・アレジ が表彰台2回を記録したあとフェラーリから譲り受け、のちに本人が売りに出した フェラーリF92A が良いかもしれない。本人宅に30年間保管されていたこのF1マシンは、 291万2,800ユーロ（約53億6,566万円） で買い取られた。

04 RB17：F1チーム開発のハイパーカー

予算：700万ユーロ〜（約12億8,945万円〜）

エンジンが積まれていないので走行できないF1マシンや、スペアパーツとメカニックを揃えて常時メンテナンスをする必要がある旧型F1マシンではなく、 レッドブル・レーシングが開発したハイパーカー はどうだろうか？

現在、 レッドブル・アドバンスト・テクノロジー は、F1史上最大の成功を収めているデザイナー / エンジニアの エイドリアン・ニューウェイ が考案した ハイパーカーRB17 を製造中だ。 コンストラクターズタイトル12回 と ドライバーズタイトル14回 を誇るニューウェイを獲得タイトル数で上回るのはフェラーリだけだ！

Red Bull RB17 © Getty Images / Red Bull Content Pool

グレイは次のように説明している。「ニューウェイ氏には製造に関わる許可が出されていますし、本人もまだ興味を持っています。とはいえ、彼から得ておくべき情報はすべて得ましたし、彼が望んでいる方向性も理解しています。必要に応じていつでも電話で連絡を取れますしね」

RB17はカーボンモノコックの2人乗りハイパーカーで、1,200馬力の コスワースV8ツインターボ・ハイブリッドエンジン を積んでいる。このサーキット専用ハイパーカーはF1史上最大の成功を収めた RB19 に採用されたグラウンドエフェクトテクノロジーを採用しており、 時速240kmで1,700kgのダウンフォースを発生 させるため、圧倒的なパフォーマンスを発揮することが期待されている。

販売価格は 700万ユーロ（約12億8,945万円）以上 とされるこの世界最先端のハイパーカーはまだ完成していないので、今のうちに F1シミュレーター で見合ったスキルを身に付けておくのも良いだろう。

Memento Exclusivesが開発・製造したオラクル・レッドブル・レーシングまたはビザ・キャッシュ・アップ・レーシング・ブルズの公式シミュレーター は、 f1authentics.com で 10万3,179ユーロ（約1,900万円） で購入できる。

レッドブル・レーシングのシミュレーターは購入可能 © Kamal Kheldouni/Red Bull Contentpool