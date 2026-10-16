レッドブルと学ぶ！今さら訊けない「オーケストラ」の基本の"き"【解説：高山美佳】

この記事の内容まとめ

Q&A そもそも、オーケストラって何？ オーケストラとは、弦楽器、木管楽器、金管楽器、打楽器の4つのセクションで構成される大規模な合奏形態のこと。数十名から百名程度の奏者が集まり、指揮者の統率のもとで一つの楽曲を演奏する形態の総称。 指揮者の役割とは？ 楽曲を解釈し、それに基づきオーケストラ全体の演奏を統率すること。単にテンポを指示するだけでなく、各楽器の音量バランスを調整するなど、奏者全員の音をひとつの作品に仕立て上げる。 クラシック音楽をもっと好きになるには？ ふと出会った「いい曲」への直感を大切に、そこから一歩踏み込んで少しだけ調べてみることが大事。時代を超えて生き残ってきた名曲には、理屈抜きに「かっこいい！」と感じさせる力がある。 クラシックとヒップホップの意外な共通点とは？ 身体を揺らす「グルーヴ」の存在や、過去の音源を引用し再構築する「サンプリング」的思考など。ジャンルの垣根を超えた音楽の共通言語は意外と多い。

01 そもそも、オーケストラって何？

オーケストラとは、弦楽器、木管楽器、金管楽器、打楽器の4つのセクションで構成される大規模な合奏形態のこと。一般的に数十名から百名程度の奏者が集まり、指揮者の統率のもとで一つの楽曲を演奏する形態の総称だ。

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＼☝️ POINT！／

高山 「オーケストラというと難しそうだと感じる人も多いかもしれませんが、音楽が持つ力やパッションという意味では、理解が難しいものではありません。たとえばロックバンドもオーケストラも、演奏に込められた ソウルが聴く人の心を打つ ことに違いはないのだと感じます。

楽器の違いこそあれ、優れた演奏が持つ音楽の底力は、他のジャンルとも通じ合えるものであり、 ジャンルに関係なく受け取れるもの です」

＜そもそも#1＞ オーケストラの「顔ぶれ」を知る — 楽器たちの役割と音色

オーケストラは、多種多様な楽器が集まって一つの音楽を奏でる「音の集合体」である。各楽器が持つ個性と役割を知ることで、その響きの豊かさをより深く味わうことができる。

© Tomasz

弦楽器（げんがっき）= 情感豊かな旋律の主役

バイオリン ：オーケストラの花形。高音域で華やかなメロディを担当し、時には繊細な感情を表現する。

ビオラ ：バイオリンとチェロの間を繋ぐ中音域の楽器。深みのある温かい音色が特徴で、楽曲に厚みを与える。

チェロ ：人間の声に近いとされる豊かな音色を持つ低音域の楽器。時に重厚な旋律を、時に歌うようなソロを奏でる。

コントラバス ：オーケストラの土台となる最も低い音域を担当。リズムを支え、楽曲全体に安定感をもたらす。

© alexpes

木管楽器（もっかんがっき）= 彩り豊かな音のパレット

フルート ：透明感のある明るい音色で、軽やかなメロディや鳥のさえずりのような表現を得意とする。

オーボエ ：哀愁を帯びた独特の音色が特徴。ソロで印象的なメロディを奏でることが多く、オーケストラのチューニングの基準音も担当する。

クラリネット ：温かく柔らかな音色から、時に鋭く力強い音まで幅広い表現が可能。ジャズでも活躍する汎用性の高い楽器でもある。

ファゴット ：ユーモラスで深みのある音色が特徴。低音域で楽曲に独特の陰影を与えたり、軽快なパッセージを奏でたりする。

© Lukas Gojda

金管楽器（きんかんがっき）= 壮麗さと迫力の響き

トランペット ：輝かしい音色で、ファンファーレや勇壮なメロディを担当。楽曲に華やかさや力強さをもたらす。

ホルン ：柔らかくも荘厳な響きが特徴。他の楽器との馴染みが良く、包み込むようなハーモニーや、時に牧歌的なメロディを奏でる。

トロンボーン ：力強く重厚な音色で、楽曲に奥行きと迫力を与える。スライドを使って音程を変えるのが特徴。

チューバ ：金管楽器の中で最も低い音域を担当。オーケストラの響きを支え、楽曲に安定感と重厚感をもたらす。

© furtseff

打楽器（だがっき）= リズムと色彩のアクセント

ティンパニ ：オーケストラの打楽器の主役。音程を持つ太鼓で、楽曲に感情的な盛り上がりや劇的な効果をもたらす。

スネアドラム、バスドラム、シンバルなど ：楽曲にリズム感やアクセントを与え、多彩な音色で音楽に表情を加える。

打楽器はほかにも、マリンバ（木琴のなかま）やグロッケンシュピール（鉄琴のなかま）などをはじめ、楽曲によって多様な楽器が用いられる。

＜そもそも#2＞ 指揮者の役割とは？ — 指揮者が変わればグルーヴも変わる

指揮者の主な役割は、楽曲を解釈し、それに基づきオーケストラ全体の演奏を統率することだ。単にテンポを指示するだけでなく、各楽器の音量バランスを調整し、数十名から百名に及ぶ奏者全員の音をひとつの作品に仕立て上げる。

© Kitreel

“なぜ指揮者がいるのか？”

数百年にわたるクラシック音楽の歴史の中で偉大な作曲家たちが残した楽譜を読み解き、自身の“解釈”を加えて「音」として具現化することが指揮者の重要な役割だ。タクトを持ちテンポを刻むのは指揮者の最低限の役割のひとつに過ぎない。

楽曲の解釈 ：観衆が目にすることができるのは通常、本番の演奏のみだが、そこに至るまでの段階にも指揮者の大きな役割がある。それはまず作曲家の意図を深く読み解き、自身の音楽的ビジョンをオーケストラに提示すること。そのビジョンのもと演奏者全員でリハーサルを重ね、ひとつの演奏をつくり上げる。我々が見ているのはその集大成としてのステージである。

“指揮者の「グルーヴ」”

指揮者の動作やふるまい、あるいは存在感で、音楽の表情は大きく変わる。たとえばヒップホップにおけるプロデューサーやビートメイカーが楽曲全体の方向性やノリを司るように、指揮者もまた、オーケストラの「グルーヴ」を生み出す重要な存在だ。

音づくり ：オーケストラの団員は、自分の周囲の楽器の音は聞こえても、ホール全体でどう響いているかを把握することは困難。各パートの音量や音色を、リハーサルや本番のリアルタイムでも調整し、オーケストラ全体のサウンドをまとめ上げる——いわばライブミキシングのような役割をも担っている。

人間性のあらわれ ：演奏者は指揮者から発せられるあらゆるものを常に敏感に感じ取っている。指揮棒の動きのひとつひとつはもちろんのこと、指揮者のふるまいや佇まいの雰囲気なども演奏に大きな影響を与える。その意味で指揮者自身が持つカリスマ性も、演奏の個性を司る重要な要素のひとつとなる。

＼☝️ POINT！／

高山 「指揮者がどういう性格なのか——所作や話し方がゆったりしたタイプの人なら、おのずと穏やかな演奏になったり、キビキビしているタイプならテンポも速くて、奏者が必死についていくような演奏になるかもしれない。 指揮者の個性 というのはどうしても 音楽ににじみ出るもの です。

指揮棒を振るテクニックというものも確かにあって、上手い人の指揮はわかりやすい。しかし、指揮法の技術的な面を 超越するような魅力 こそが指揮者の真の資質なのだと思います」

指揮者・高山美佳さん © Tasuku Amada

02 クラシック音楽をもっと好きになれるポイントとは？

馴染みのないリスナーには、「クラシックは難しい」という先入観を持っている人も少なくないだろう。その固定観念を破るべく、この記事の監修を務める、指揮者・高山美佳さんに、これからはじめてクラシック音楽の世界に足を踏み入れたいと思う読者のみなさんへ伝えたいことを訊いた——。

高山 「クラシック音楽への入り口は何でもいいと思うんです。生活のなかで触れている音楽が、実はクラシック音楽をアレンジしたものだったりすることも多いです。たとえばバッハの曲って、ロックだしジャズだなあと感じられる一面もあって、みなさんがふと出会った“いい曲”も、実は元々クラシックだったかもしれないんです。

SNSが盛んな最近は、4分のポップスでも『長い！』と言われてしまう時代。クラシック音楽はもっともっと長いです（笑）。でもきっと『この曲いいな！』と思うような直感は、1秒とか2秒のできごとですよね。その瞬間的なときめきや輝きを大事にしながら、『今のは何だろう？』って、すこし調べてもらえたら嬉しいです。深く調べてみる、ということが、クラシックにちょっと近づくことだと私は思います。

あとは、“名曲”と言われているものをまずは聴いてみてください。クラシックの名曲たちは、長く時代を超えてきた音楽です。音楽に限らずあらゆるものが時代を経て新しく進化していくわけですが、その反面、未来をつくるためには歴史を持つ伝統的なものの存在もまた、とても大事なのだと思っています。

クラシックの名曲は長く時代を超えてきただけのことはあって、一歩踏み込んで聴いてみてもらえたら、きっとシンプルに『かっこいい！』と思ってもらえるはずです」

© Solomkina Viktoria

03 実は身近なクラシック音楽。現代の音楽との共通点とは？

長い歴史を持つクラシック音楽は、意外にも我々の生活に身近なとことにある。クラシックと、現代の音楽——特にここではヒップホップとの意外な接点について探ってみよう。

① 実は日常に溢れているクラシック音楽の「聴きどころ」

言葉がなくとも、音楽は感情をダイレクトに伝える。喜び、悲しみ、怒り、興奮、静寂…クラシック音楽は、まさに人間の心の機微を音で表現する「感情の言語」として発展してきた。

例えば、映画の感動的なシーンを彩る壮大なオーケストラ、ゲームの緊迫した場面を盛り上げる劇的な旋律、CMで耳にする耳に残るメロディ。これらの中に、クラシック音楽の技法や感性が息づいていることが多いのも事実。

オーケストラを従えパフォーマンスするラッパー・Rick Ross（Red Bull Symphonic Atlanta 2022） © Daniel Zuliani / Red Bull Content Pool

② ヒップホップとクラシックの意外な接点

一見すると遠いジャンル、ここではヒップホップを例にとってクラシックとの共通点をみてみよう。

「グルーヴ」は普遍的な音楽要素

ヒップホップに欠かせない「グルーヴ」は、クラシック音楽にも息づいている。思わず身体が動き出すようなリズムや、心地よい揺らぎは、ジャンルの垣根を超えた音楽の共通言語だ。

「サンプリング」の感覚はクラシック音楽にも？

ヒップホップの重要な要素である「サンプリング」は、既存の音源を切り取り再構築する革新的な手法だ。しかし、過去の音楽から着想を得たり、特定のメロディやハーモニーを引用・変形させて新しい作品を生み出すという行為は、クラシックの時代から存在した。

クラシック音楽における「主題と変奏」や、他の作曲家の作品を自作に取り入れる「引用」、既存のメロディを元に楽曲を構築する「定旋律」といった手法は、まさに現代のサンプリングに通じるものがある。

作曲家チャイコフスキーが、前時代に生きたモーツァルトへの深い敬意を込めてつくった組曲『モーツァルティアーナ』はまさにサンプリング的であり、またヒップホップにおいて重要なリスペクトの精神にも通じている。

過去の傑作から学び、新しい価値を創造するスタンスは、時代を超えて音楽家たちに受け継がれている。

複雑な構造をつむぐ「構成力」

ヒップホップの楽曲が複雑なライム構造やビートの層を重ねて構成されるように、クラシックの交響曲もまた、複数の楽章で壮大な物語を緻密に組み立てていく。展開、対比、繰り返し、そしてクライマックスへと向かう構成力は、両ジャンルに共通する魅力と言えるだろう。

③ クラシックは「自由」の宝庫：型破りな作曲家たちのパンク精神

「クラシック」という言葉から、堅苦しさや伝統を重んじるイメージを抱くかもしれない。しかし、その歴史は常に新しい表現を求め、当時の常識を打ち破ってきた「革新者」たちの物語でもある。

「古典」という名のパンクスピリット

誰でもその名を知っている偉大な作曲家ベートーヴェンは、当時の形式にとらわれず、自身の激しい感情や思想を音楽にぶつけた。彼の交響曲は、それまでの常識を覆すほど大胆で、まさにその当時の「時代をリードする新しいサウンド」だった。

ロシアの作曲家ストラヴィンスキーは、原始的なリズムや不協和音を大胆に取り入れ、聴衆に衝撃を与えた。彼の作品は、当時の音楽界に新たな風を吹き込み、「こんな音楽もアリ！？」という驚きと興奮を世にもたらした。

彼らはまさに、時代の現状に満足せず、常に新しい音、新しい表現を追求し続けたアーティストたち。この既成概念にとらわれない探求心は、現代の音楽を築き上げてきた様々なアーティストたちにも通じる精神性と言えるだろう。

04 ＜そして…＞音楽の常識を打ち破る、新たな「Symphonic」の世界へ

ここまで、オーケストラの基礎知識から、クラシック音楽が持つ普遍的な魅力、そして現代の音楽との接点まで、その奥深い世界を紐解いてきた。

そして今、ストリートで培われたヒップホップのリアルな表現力と、オーケストラが持つ壮大な音響表現力。一見すると異なる道のりを歩んできた両者が、今、交差しようとしている。

© Red Bull Japan

『Red Bull Symphonic｜Awich & Tokyo Secret Orchestra with Mika Takayama』

2026年11月17日〜27日 @ 大阪・福岡・仙台・横浜

＜出演＞ Awich / 高山美佳 / Tokyo Secret Orchestra

アジアでは初開催となるこの革新的な公演。そのステージに立つのは、ラッパー：Awich。彼女の代表曲の数々が、本公演のためだけに一から設計し直され、高山美佳の指揮と Tokyo Secret Orchestra の演奏とともに、四夜限りのシンフォニックアレンジへと生まれ変わる。

伝統的な形式に囚われず、常に進化を続けるヒップホップと、数世紀にわたる歴史の中で磨き上げられてきたオーケストラの表現力がぶつかり合うことで、どのような化学反応が起こるのか。ヒップホップとクラシック、双方の歴史に残る一夜が繰り広げられるに違いない。

本稿をここまで読み進めてくれた皆さんならば、ヒップホップとオーケストラが融合する試みが、いかに刺激的で、新たな音楽の可能性を切り拓くものであるか、その力強い魅力を感じてくれることだろう。

二つのジャンルが重なり合うとき、誰も予想しなかったな響きが生まれる。音楽の常識を打ち破り、未知なる体験を追求する、その最前線で何が生まれるのか。その目で、その耳で、確かめてほしい。

＜プロフィール＞

© Tasuku Amada

高山美佳｜指揮者・ピアニスト

桐朋女子高等学校を経て、桐朋学園大学ピアノ科卒業。

フランス音楽コンクール奨励賞、町田市ピアノコンクール第2位など。

アルゲリッチ音楽祭、静岡交響楽団、アンサンブル金沢、東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団指揮、テレビ朝日「題名のない音楽会」出演など。

現在、桐朋学園大学音楽学部指揮運営員会非常勤講師、東邦音楽大学非常勤講師、東洋英和女学院中高部器楽科非常勤講師、鴎友学園管弦楽班コ－チ、梅ヶ丘ジュニアオ－ケストラ音楽監督、大和市民オーケストラ音楽監督、日本クラシック音楽コンクール全国大会審査員・指揮者など、子供の教育にも力を入れ後進を育てながら幅広く活動中。