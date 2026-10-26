【Red Bull Dance Your Style World Final 2026】：Willisが優勝！

他のすべての【Red Bull Dance Your Style】と同じく、【Red Bull Dance Your Style World Final 2026】の頂点を決めたのはジャッジでなく、観客たちだったが、このファイナルでは 自宅から配信を視聴しているファンも投票 することができた。クォーターファイナルから先は、配信視聴者が20%、会場の観客が80%という構成で投票が行われた。

早速、【Red Bull Dance Your Style World Final 2026】を振り返っていこう。

優勝したWillis © Little Shao/Red Bull Content Pool クォーターファイナルへ進出したCapjay © Little Shao/Red Bull Content Pool Yoon Jiに敗れたXelyna © Romina Amato/Red Bull Content Pool 16歳ながら貫禄のパフォーマンスを披露したWillis © Fabio Piva / Red Bull Content Pool 観客を魅了するYoon Ji © Little Shao/Red Bull Content Pool Candyman vs. Lil Syd © Little Shao/Red Bull Content Pool 優勝が決まり感情を爆発させるWillis © Fabio Piva/Red Bull Content Pool

01 Willis初優勝までの道のり

【Red Bull Dance Your Style World Final 2026】最年少となる 16歳 で出場した Willis は、年齢を感じさせない堂々としたパフォーマンスでトーナメントを駆け上がっていった。南アフリカの Limpopo Boy に勝利したWillisは、クォーターファイナルで米国の Capjay にも勝利すると、セミファイナルでは韓国の Locker Zee とのバトルも制して、ファイナルへ進出した。

その裏では、韓国の Yoon Ji が韓国予選を勝ち抜いた実力を大舞台であらためて披露していた。ワッキングを得意とする彼女は、日本の Chaa とスペインの Xelyna に勝利してセミファイナルへ進出すると、ここで優勝候補の Stalamuerte とバトル。Stalamuerteはスイスで最も有名なフリースタイラーのひとりで、ワイルドカードとして招待されていたダンサーだったが、Yoon Jiは見事に勝利してファイナルへ駒を進めた。

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ファイナルはヒップホップとワッキングの記憶に残る対戦となった。そして、その対戦で観客をより大きく沸かせ、世界で 167イベント が開催された2026シーズンの頂点に立ったのは、Willisだった。

02 その他のハイライト

【Red Bull Dance Your Style World Final】はメインステージのバトルが最大の魅力だが、ダンスシーンのビッグネームたちの才能を確認できることも魅力だ。今年は、フランス人ダンサー / 振付師 Sadeck がRed Bull All Starsの MT Pop 、 Poppin’C とともにスペシャルパフォーマンスを披露した。

傘をフィーチャーした振り付けで世界的に知られるSadeckのパフォーマンスからは、ストリートダンスと舞台演出を巧みに組み合わせた最高の視覚体験を得ることができた。

また、【Red Bull Dance Your Style World Final 2026】に向けて、10月21日・22日に世界各国の予選を勝ち上がったダンサー60人が、World Final出場権（8枠）を賭けてバトルする プレファイナル が開催された。

プレファイナルからWorld Final出場権を獲得した8人は以下の通り：

Sharay （コロンビア）：フリースタイル

Happyfeet （ニュージーランド）：ヒップホップ / フリースタイル

Yoon Ji （韓国）：ワッキング

Slayer （英国）：ポッピング / コンテンポラリー

Lil Syd （オーストリア）：ヒップホップ

Hector （デンマーク）：ヒップホップ

Willis （フランス）：ヒップホップ

Ringo Winbee （日本）：ヒップホップ

【Red Bull Dance Your Style World Final 2026】の投票シーン © Tyrone Bradley / Red Bull Content Pool

【Red Bull Dance Your Style World Final 2026】は上記8人に招待されたワイルドカード8人（ Candyman / Stalamuerte / Capjay / Locker Zee / Limpopo Boy / Xelyna / SonYa / Chaa ）の合計16人で開催された。

03 【Red Bull Dance Your Style World Final 2026】見逃し配信

【Red Bull Dance Your Style World Final 2026】は以下からフルリプレイが視聴できる。

Red Bull Dance Your Style World Final livestream Dancers from across the globe hit the floor for one last battle, with the crowd deciding who earns the crown.