【Red Bull Dance Your Style】の2026年ワールドチャンピオンとなったWillis（フランス）
© Little Shao
ダンス

【Red Bull Dance Your Style World Final 2026】：Willisが優勝！

世界最高のストリートダンサーたちがスイス・チューリッヒに集結し、フランス人ヒップホップダンサーWillisがその頂点に立ったグローバルダンスイベントのハイライトをチェック！
Written by FraGue Moser
読み終わるまで：4分Published on

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Red Bull Dance Your Style

ダンスの可能性を新たなレベルへと導く“即興”の1on1のダンスバトル『Red Bull Dance Your Style』。 勝敗のジャッジは観客！最新のヒット曲から時代を超えたクラシックまで、ランダムに流れる予測不可能なBGMに合わせ、トップダンサー達が全身全霊で会場を盛り上げていく！！

11 Tour Stops

Red Bull Dance Your Style World Final 2026

Red Bull Dance Your Style World Finalが2026年10月24日、スイス チューリッヒで開催！

Schweiz

コンテンツ

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    Willis初優勝までの道のり
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    その他のハイライト
  3. 3
    【Red Bull Dance Your Style …
パリ、ヨハネスブルグ、フランクフルト、ムンバイ、ロサンゼルスに続き、【Red Bull Dance Your Style World Final 2026】がスイス・チューリッヒで初開催され、記憶に残る素晴らしいイベントとなった。会場に集まった7,500人の観客の前でダンサー16人が実力を競い合ったこの1on1イベントを制したのは、フランス人ヒップホップダンサーWillisだった。
他のすべての【Red Bull Dance Your Style】と同じく、【Red Bull Dance Your Style World Final 2026】の頂点を決めたのはジャッジでなく、観客たちだったが、このファイナルでは自宅から配信を視聴しているファンも投票することができた。クォーターファイナルから先は、配信視聴者が20%、会場の観客が80%という構成で投票が行われた。
早速、【Red Bull Dance Your Style World Final 2026】を振り返っていこう。
優勝したWillis

優勝したWillis

© Little Shao/Red Bull Content Pool

クォーターファイナルへ進出したCapjay

クォーターファイナルへ進出したCapjay

© Little Shao/Red Bull Content Pool

Yoon Jiに敗れたXelyna

Yoon Jiに敗れたXelyna

© Romina Amato/Red Bull Content Pool

16歳ながら貫禄のパフォーマンスを披露したWillis

16歳ながら貫禄のパフォーマンスを披露したWillis

© Fabio Piva / Red Bull Content Pool

観客を魅了するYoon Ji

© Little Shao/Red Bull Content Pool

Candyman vs. Lil Syd

© Little Shao/Red Bull Content Pool

優勝が決まり感情を爆発させるWillis

© Fabio Piva/Red Bull Content Pool

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Willis初優勝までの道のり

【Red Bull Dance Your Style World Final 2026】最年少となる16歳で出場したWillisは、年齢を感じさせない堂々としたパフォーマンスでトーナメントを駆け上がっていった。南アフリカのLimpopo Boyに勝利したWillisは、クォーターファイナルで米国のCapjayにも勝利すると、セミファイナルでは韓国のLocker Zeeとのバトルも制して、ファイナルへ進出した。
その裏では、韓国のYoon Jiが韓国予選を勝ち抜いた実力を大舞台であらためて披露していた。ワッキングを得意とする彼女は、日本のChaaとスペインのXelynaに勝利してセミファイナルへ進出すると、ここで優勝候補のStalamuerteとバトル。Stalamuerteはスイスで最も有名なフリースタイラーのひとりで、ワイルドカードとして招待されていたダンサーだったが、Yoon Jiは見事に勝利してファイナルへ駒を進めた。

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ファイナルはヒップホップとワッキングの記憶に残る対戦となった。そして、その対戦で観客をより大きく沸かせ、世界で167イベントが開催された2026シーズンの頂点に立ったのは、Willisだった。

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読み終わるまで：11分
ストーリーを読む
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その他のハイライト

【Red Bull Dance Your Style World Final】はメインステージのバトルが最大の魅力だが、ダンスシーンのビッグネームたちの才能を確認できることも魅力だ。今年は、フランス人ダンサー / 振付師SadeckがRed Bull All StarsのMT PopPoppin’Cとともにスペシャルパフォーマンスを披露した。
傘をフィーチャーした振り付けで世界的に知られるSadeckのパフォーマンスからは、ストリートダンスと舞台演出を巧みに組み合わせた最高の視覚体験を得ることができた。
また、【Red Bull Dance Your Style World Final 2026】に向けて、10月21日・22日に世界各国の予選を勝ち上がったダンサー60人が、World Final出場権（8枠）を賭けてバトルするプレファイナルが開催された。
プレファイナルからWorld Final出場権を獲得した8人は以下の通り：
  • Sharay（コロンビア）：フリースタイル
  • Happyfeet（ニュージーランド）：ヒップホップ / フリースタイル
  • Yoon Ji（韓国）：ワッキング
  • Slayer（英国）：ポッピング / コンテンポラリー
  • Lil Syd（オーストリア）：ヒップホップ
  • Hector（デンマーク）：ヒップホップ
  • Willis（フランス）：ヒップホップ
  • Ringo Winbee（日本）：ヒップホップ
【Red Bull Dance Your Style World Final 2026】の投票シーン

【Red Bull Dance Your Style World Final 2026】の投票シーン

© Tyrone Bradley / Red Bull Content Pool

【Red Bull Dance Your Style World Final 2026】は上記8人に招待されたワイルドカード8人（Candyman / Stalamuerte / Capjay / Locker Zee / Limpopo Boy / Xelyna / SonYa / Chaa）の合計16人で開催された。
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【Red Bull Dance Your Style World Final 2026】見逃し配信

【Red Bull Dance Your Style World Final 2026】は以下からフルリプレイが視聴できる。

Red Bull Dance Your Style World Final livestream

Dancers from across the globe hit the floor for one last battle, with the crowd deciding who earns the crown.

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