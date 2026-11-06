Wings for Life World Runとは？：世界最大のチャリティーランイベントの基本情報

2027年5月9日に開催される第14回目の【Wings for Life World Run 2027】の基本情報をまとめて紹介していこう。

01 開催日時

【Wings for Life World Run 2027】は 2027年5月9日午後8時（日本時間） に 世界同時スタート を切る。スタートから30分後に キャッチャーカー と呼ばれる “動くフィニッシュライン” が参加者たちの追走を始める。そして、参加者はこのキャッチャーカーに追いつかれた時点でレース終了となる。つまり、このレースでは、一定距離を走るのではなく、追いつかれないようにできる限り遠くまで走ることが目標になる。

ワールドクラスのアスリートも最後は追いつかれる © Marc Conzelmann for Wings for Life World Run

02 参加方法

【Wings for Life World Run 2027】には3種類の参加方法が用意されている。

①フラッグシップラン

オフィシャルウェブサイトから フラッグシップラン（大型会場での開催） を選択して参加できる。フラッグシップランはポーランド、ドイツ、オーストリアなどで開催されるが、日本では開催されない。しかし、どの会場も非常に人気ですぐに定員に達してしまうので、参加してみたいなら早めに参加登録を完了することをおすすめする。

②アプリラン

【Wings for Life World Run 2027】では、 公式アプリ経由で自分の好きな場所からひとりで参加 できる。この参加方法が アプリラン だ。アプリランではデジタルキャッチャーカーが追いかけてくるので、ひとりで参加していても、追いかけられるスリルともう少し遠くまで頑張りたいというモチベーションを得ることができる。

③アプリランイベント

アプリランをひとりではなく多くの人と一緒に楽しめるのがアプリランイベント だ。アプリランイベントは 日本を含む世界中で開催 されており、【Wings for Life World Run】主催のものと、参加者や企業が独自に主催するものがある。2025年は 世界73カ国 で 570を超えるアプリランイベント （各イベントの参加人数は約100人〜3,000人）が開催された。

アプリランイベントは世界70カ国以上で開催されている © Petri Saarelainen for Wings for Life World Run

03 参加する理由

【Wings for Life World Run】は、自己ベストを狙っているベテランランナー、レースデビューを飾る初心者ランナー、あるいはマラソンファンを問わず、 誰でも楽しめる最高のランイベント だ。

しかし、身体を動かして健康になれることだけがこのイベントのメリットではない。 参加費の全額が脊髄損傷の治療法研究へ直接送られる ため、参加者全員が “走れない人たちのために” 走ることができる。

【Wings for Life World Run】を主催するWings for Life財団の アニタ・ゲルハーター 理事長は「私たちが行っているのは科学研究への資金提供だけではありません。発見から治療までの道筋を作ろうとしています」と語っている。

2025年は860万ユーロが集まった © Sebastian Marko for Wings for Life World Run

2025年は、 世界191カ国から31万719人が参加 し、 860万ユーロ が集まり、2014年からの 総寄付金額は6,053万ユーロ に達している。

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「近年のテーマは、脊髄損傷が治療可能かどうかではなく、治療がいつできるようになるのかです」とWings for Lifeの研究ポートフォリオ統括責任者 ヴェレナ・メイ は説明している。「複数の治療法が治験へと進んでいます。その一部は目覚ましい結果を生み出していますし、さらに多くの治療法が治験へ向けた準備段階にあります」

04 視聴・観戦方法

世界中のランナーと車いすユーザーが世界のために一緒に走る様子は圧巻だ。また、【Wings for Life World Run】にはデンマーク出身の カミラ・ペダーセン （元プロトライアスリート）や日本出身の 福田穣 （プロランナー / 国士舘大学駅伝コーチ）など著名なアスリートが数多く参加している。

ペダーセンは次のように魅力を語っている。「【Wings for Life World Run】へは積極的に参加しています。なぜなら、世界のために、走れない人たちのために走ることができるからです。【Wings for Life World Run】は一般的なレースとは異なるところが気に入っています。ゴールが決まっておらず、ゴールがいつ自分に追いつくのかがこのレースの魅力ですし、だからこそ誰でも参加できます」

52分 Wings for Life World Run 2026：ハイライト 【Wings for Life World Run 2026】のハイライトを振り返る。

【Wings for Life World Run 2027】は Red Bull TV でライブ配信される。視聴したい場合は、 Red Bull TVアプリ（ iOS / Android ） をスマートフォンやスマートTVなどにダウンロードしておこう。

05 寄付の方法

【Wings for Life World Run 2027】の参加登録を今すぐ完了しよう © Sinisa Kanizaj for Wings for Life World Run

【Wings for Life World Run】に参加する・しないを問わず、誰でも脊髄損傷の治療法発見に向けて こちら から寄付できる。

また、【Wings for Life World Run】の 公式ウェブサイト も独自の寄付ページが用意されている。ほんの少しの寄付も大きな一歩に繋がる。

5月9日に【Wings for Life World Run 2027】に参加して、世界に貢献したい場合は、参加登録はこちらから>>