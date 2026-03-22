ランニングに効く腸腰筋ストレッチ｜バレーボール西田有志

01 「スタートの瞬間に100％」1時間かける準備術

ーー西田選手はウォーミングアップに1時間程かけると聞きました。やっぱり準備って大切ですか？

西田有志（以下：西田） そうですね。スタート！ と言われた瞬間に100％で動けるかどうか。常にそれだけを考えています。試合前に限らず、日々の練習でも同じことです。練習でできないことは本番でもできないので。僕は万全の準備を整えるのに、トータルで1時間弱かかります。

© Ayako Yamamoto

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ーー周囲の選手と比べても長い？

西田 ダントツだと思います（笑）。でも、やった方が調子がいいんですよね。体がちゃんと動く実感がある。準備が長くかかっても、結果的に練習も試合の質も上がるので、僕にとっては必要な時間です。

ーーただ長くやればいいわけではなく、時間をかける理由があるんですね。

西田 “何のためにやるのか”を理解するのが大事だと思います。練習前にチーム全員で同じストレッチをするのも悪くないけど、身体の状態って人それぞれ違いますよね。だから適切なストレッチも、人によって変わってくるはず。なんとなくこなすだけではなく、自分には何が必要かを見極めるべきだと思います。

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02 走りが変わる！ 腸腰筋＆股関節ストレッチ

西田 ランニングって、脚の筋肉が強いかどうかよりも、僕の中では腸腰筋が大事だと思っているんですよね。今日はランナーに大事な股関節＆腸腰筋のストレッチを紹介しようと思います。

※腸腰筋／腰の骨と股関節を繋ぐ深層筋 © Ayako Yamamoto

ーー腸腰筋のようなインナーマッスルもランニングに大切なんですね。

西田 自分もラントレをよくするのですが、無理に走ると、ふくらはぎを使いすぎるんですよ。足が後ろに跳ねてしまう。そうじゃなくて、脚が上がって前にスッと出るフォームが理想です。その感覚をつくるには、腸腰筋がポイントになります。

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ーーストレッチすることで腸腰筋を使う意識付けにもなるんですね。

西田 股関節を開いた状態でストレッチするんですが、ありがちなのは腰を反って逃げる形。それだと腸腰筋に入らない。骨盤をまっすぐ立てて、背骨と一直線の意識でゆっくり動かす。正しい位置でやることが何より大事です。

それでは、僕の姿勢をよく見て一緒にやってみましょう！

西田流の腸腰筋ストレッチ １

© Ayako Yamamoto

Step 1 ／ 片膝を立て、前方に体重を乗せる

Step 2 ／ 腸腰筋（後ろ足の鼠径部付近）が伸びるのを感じる

▼ ポイント／骨盤をまっすぐに保つ

Point 1 ／ 腸腰筋だけを伸ばそうとすると、体が開いてしまう

Point 2 ／ 骨盤が立った状態で伸ばすことが大切

西田流の腸腰筋ストレッチ 2

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Step 1 ／ うつ伏せになり、膝を曲げたまま両脚を体の横に開く

Step 2 ／ 床を押して上半身を起こす

▼ ポイント／腰を浮かさない

Point 1 ／ 腰を反らさないように注意

Point 2 ／ 上級者は、片脚ずつ足の裏を天井に向けて上げる

ーー何秒ぐらいやればいいでしょうか？

西田 身体の硬さやコンディションは人それぞれ違うので、時間を決めるよりも、“ちゃんと伸びてきたな”と感じるところまでやるのが大事です。無理に長くやる必要はありません。

03 ジャンプも走りも伸びる！ 腸腰筋トレーニング

ーー腸腰筋ってジャンプ力にも関わる筋肉ですよね。バレーボール選手の高く跳ぶ姿って憧れます。ランにもジャンプ力向上にも効くトレーニングってありますか？

西田 ありますよ。ジャンプって筋力も必要ですけど、助走でしゃがむ瞬発力が重要なんです。ランで速い人は、この動きが速い。理由は腸腰筋が強いから。ランもジャンプも全部そこにつながっています。

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ーーなるほど！具体的な方法は？

西田 脚を上げた状態で「閉める・開く」を繰り返すトレーニングです。ただし骨盤はロックしたまま。最初は腰の動きに逃げがちですが、骨盤を少し前に出して腸腰筋だけで動かすイメージ。筋肉をつけるというより、“どう動いているかを知る”ことが大切です。なにか目印があると感覚が掴み易いですよ。レッドブルの缶がちょうどいいですね。この動きを真似してみてください。

西田流の腸腰筋トレーニング

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Step 1 ／ 片足で立つ

Step 2 ／ 逆足は膝を曲げたまま、股関節を内側に閉める

Step 3 ／ バランスを保ち、外側に開く

これを限界まで繰り返す

▼ ポイント／骨盤を固定する

Point 1 ／ 腰を開かないでロック

Point 2 ／ 真横に振るのではなく、缶を跨ぐ瞬間に少し足を上げ、腸腰筋の伸び縮みを感じる

ーーどのくらいやればいいですか？

西田 やれるだけやりましょう（笑）。やった分だけ安定します。ただ、楽な体勢に逃げないこと。意識して続ければ、腸腰筋だけで動かす感覚がだんだんわかってきます。

04 疲れを残さないアフターケア習慣

ーーストレッチ以外でもお決まりのルーティンってあったりしますか？

西田 ウェイトトレーニング中にレッドブルを飲みます。最初から中盤くらいまでチビチビ飲んでいくのが好きですね。重量を上げる日は特に、やるぞ！って気持ちが入ります。集中力を高める一つのスイッチですね。

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ーー運動後はどうでしょう？ 私たちでも取り入れやすいアフターケアを教えてください。

西田 始まりはもちろん、運動終わりもストレッチはしてくださいね。アフターケアで簡単かつ効果が高いのはお風呂。シャワーじゃなく、湯船に浸かること。僕は43度で15分。しっかり温めて汗をかきます。これだけでも体の反応は変わりますよ。

ーー最後に西田選手のコンディショニングの哲学を教えてください。

西田 よく、怪我の予防って言うじゃないですか。でもそれは結果であって、目的ではないんですよ。一番の目的は、いいパフォーマンスをすること。全てのコンディショニングはその為の準備。そこをしっかり意識すると、効果も変わってくると思います。

© Ayako Yamamoto

「100％でスタートできるか」その問いに、毎日1時間以上をかけて向き合う。準備を徹底し、自分の体と対話し続けること。トップアスリートの強さは、見えない時間の積み重ねから生まれている。