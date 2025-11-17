スケートボード
レッドブル・アスリート 堀米雄斗とスケート体験が当たる！ レッドブル✕堀米雄斗 ローソンキャンペーン
【期間限定】抽選で10 名様にレッドブル・アスリート 堀米雄斗選手とのスケート体験が当たるキャンペーンを実施！
全国のローソン店舗でレッドブル・エナジードリンク（全商品対象）を購入いただいた方の中から、抽選で 10 名様にレッドブル・アスリート 堀米雄斗選手とのスケート体験をプレゼント！
さらに、その場で“レッドブル×堀米雄斗 オリジナルキーホルダー”がもらえるキャンペーンも開催。堀米雄斗選手のスケートデッキ風デザインと、レッドブル缶をモチーフにイニシャルをあしらったデザインの全2種類。
世界的スケーター・堀米雄斗選手と一緒にスケートボードを楽しめる特別なチャンスを、ぜひお見逃しなく！
01
【キャンペーン概要】
キャンペーン応募期間：2025年11月18日（火）0:00 ~ 2025年12月3日（水）23:59
キャンペーン期間：2025年11月18日（火）0:00 ~ 2025年12月1日（月）23:59
対象店舗： 全国のローソン ※一部対象外の店舗もございます。
対象商品：レッドブル 全商品
- レッドブル・エナジードリンク (250ml/355ml/473ml)
- レッドブル・シュガーフリー (250ml)
- レッドブル・エナジードリンク 330ml アルミボトル
- レッドブル・エナジードリンク パープルエディション 250ml
- レッドブル・エナジードリンク グリーンエディション 250ml
- レッドブル・エナジードリンク ウィンターエディション 250ml NEW!
02
【キャンペーン①】
＜賞品＞ 堀米雄斗スケート体験
＜応募条件＞ レッドブル対象商品を期間中計12本購入で応募可能。
＜応募方法＞：
- 全国のローソンで対象商品を購入。
- 購入したレシートを撮影。
- 応募サイトから、アンケートに回答して参加登録を行い、撮影したレシート画像をアップロード。
- レシート画像から対象商品を購入した数量を読み取り、1本=1スタンプとして賞品への応募に必要なスタンプを貯める。
- スタンプが 12 個たまったら、「堀米雄斗とスケート体験」に応募。応募期間終了後に抽選を行い、当選した場合は初回登録時に入力いただいたメールアドレス宛に当選の案内を送付。
- ※容量・価格に関わらず、対象商品 1 本購入につき 1 ポイント貯まります。
- ※応募は何口でも可能です。
- ※当選された方は、賞品発送用の個人情報フォームに入力して頂きます。
- ※当選連絡後12月21日（日）23:59 までにフォームにご入力いただけない場合、当選資格を放棄されたものとみなし、当選が無効となりますのでご注意ください。
03
【キャンペーン②】
＜購入条件＞レッドブル対象商品２本購入でキーホルダーが１つもらえる。
※各店舗先着 16 個(2 種×各 8 個)限定
＜景品＞
1. 堀米雄斗 x スケートデッキ風キーホルダー
レッドブルロゴを配した堀米雄斗選手本人のスケートデッキ風のデザインに堀米雄斗選手のプリントサインが入ったキーホルダーです。
2 .堀米雄斗 x レッドブル缶風ロゴキーホルダー
レッドブル・エナジードリンクの缶をイメージしたデザインに堀米雄斗選手のイニシャルが入ったキーホルダーです。（裏面に堀米雄斗選手のプリントサイン入り）
04
【お問い合わせ】
レッドブル×堀米雄斗キャンペーン事務局
電話番号：0120-345-177
受付時間：土日祝日を除く 平日10時から17時まで
事務局開設期間：2025年11月18日 (火) ~ 2026年2月27日 (金) まで