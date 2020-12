2020年春に実施されたオンラインマイクリレー

では、ZOT on the WAVEのビートの上にラップを乗せた動画投稿をInstagramで募集。その優勝者となったFionn Milyを迎え、同年秋、あらたにレコーディングとMV撮影が行なわれた。ここではZOT on the WAVEと、その才能を見出されたFionn Milyの初となる対談インタビューをお届けする。