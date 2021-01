겜린이에게 추천하는 게임 스트리머 9명

페이커는 같은 해 11월 한국 스트리머 최초로 팔로워 100만 명을 달성합니다. 이후 페이커는 트위치에서 방송을 켤 때마다 엄청난 수의 시청자 수를 자랑하고 있습니다. 리그 오브 레전드만 하는 것이 아니라 항아리 게임(Getting Over It with Bennett Foddy), 폴리 브릿지 같은 게임도 플레이했었습니다.