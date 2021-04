다시가 춤으로 표현하는 물, 불, 공기, 그리고 흙!

Part of this story

는 자신의 길을 스스로 개척한 한국의 댄서입니다! 아홉 살 때부터 춤을 추기 시작한 그는 중학교 시절 스트릿 댄스 스타일을 익혔고, 고등학교를 졸업한 뒤 신에서 경력을 쌓기 위해 뉴욕으로 발걸음을 옮기게 됩니다. 그리고 2017년 LA로 이주한 그는 어릴 때 보던 TV 쇼 <So You Think You Can Dance?>에 지원해 방송 무대에 선 최초의 한국 댄서가 되었습니다. 당시 그는 수많은 참가자와 경쟁해 여덟 명의 최종 진출자에 드는 성과를 거두기도 했죠.