'겜플릭스' 구독해야 할 게임 구독 서비스

험블번들은 ‘험블 초이스’라는 구독 서비스를 하고 있습니다. 험블 초이스 프리미엄에서 유저는 월 19.99달러에 12개의 게임 가운데 원하는 게임 9개를 고를 수 있습니다. 험블초이스에는 인디 게임만이 아니라, ‘컨트롤’, ‘섀도 오브 더 툼레이더’ 등 AAA 게임이 다소 포함되어 있습니다. ‘Getting Over It with Bennett Foddy’(일명 항아리 게임)도 원래 험블 초이스에 포함된 오리지널 게임이었습니다.