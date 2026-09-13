고카트 레이스에 막스의 등장이라.. 막스는 100명의 드라이버를 이길 수 있을까?

포뮬러 원(F1) 세계 챔피언 4회 우승자인 막스 베르스타펜이 오는 9월, 영국 실버스톤에서 열리는 고카트 레이스에서 100명의 드라이버를 추격하며 레이싱 팬들에게 새로운 즐거움을 선사할 예정입니다.

'막스 vs 100’ 챌린지는 세계 최대 규모의 고카트 레이스가 될 전망이며, 한국 시간 9월 17일 새벽 1시 디즈니+를 통해 전 세계에 생중계될 예정입니다.

01 '막스 vs 100'이란?

모터스포츠 팬이라면 누구나 한 번쯤은 이런 질문을 해본 적이 있을 것입니다. “만약 승산이 확실히 내 편이라면, 레이싱의 전설을 이길 수 있을까?” 바로 이것이 ‘막스 vs 100’의 핵심입니다.

Max Verstappen’s karting roots helped shape his path to F1 © Marcel van Hoorn/Red Bull Content Pool

이 컨셉은 세계 최고의 레이싱 드라이버를 매우 챌린징한 상황에 놓이게 합니다. 선두에서 소수의 경쟁자들과 맞서 싸우는 대신, 베르스타펜은 결승선까지 100명의 드라이버들이 자신을 가로막고 있는 상황을 맞이하게 됩니다.

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02 '막스 vs 100'에 참가하는 도전자들

베르스타펜에게 도전장을 내민 참가자 중에는 울트라 러너 아르다 사트치 , 농구 슈팅 전문가 크리스 “레썰 슈터” 매튜스 , 프리 스타일 산악 자전거 선수 맷 존스 등 주목할 만한 인물들이 포함되어 있습니다. 스트리머 TheGrefg , Caedrel , TheDonato도 전 세계의 콘텐츠 크리에이터, 유명 인사, 일반 팬들과 함께 운전석에 앉게 됩니다. 한국을 대표해서는 박시현 드리프트 선수가 출전할 예정입니다.

막스는 지난 10년 동안 지구상에서 가장 빠른 드라이버들과 경쟁해 오며 많은 레이스에서 승리를 거두었지만, 이런 대규모 레이서들이 등장하는 포맷은 막스에게도 차원이 다른 도전이 될 것입니다.

03 '막스 vs 100' 챌린지 트랙의 특별한 점

실버스톤은 아이코닉한 F1의 서킷이지만 이번에는 '막스 vs 100' 레이스를 위해 탈바꿈할 예정입니다. 이 서킷은 레이스 디렉터이자 프랑스 레이싱 드라이버인 데이비드 테리엔(David Terrien) — 저명한 카트 디자이너이자 청소년 카트 세계 챔피언 — 이 이번 행사를 위해 특별히 설계했습니다. 테리엔은 “101명의 드라이버가 동시에 달릴 수 있는 트랙을 만드는 것은 전례가 없었고, 본 적도 없는 일”이라며 “그래서 정말 흥미진진하다”고 전했습니다.

Two-time iRacing World Champion Sebastian Job tested the circuit out © Getty Images/Red Bull Content Pool Quotation 그에게는 정말 막중한 과제가 주어졌습니다. 세바스찬 욥 — 오라클 레드불 레이싱 소속 프로 시뮬레이션 레이서

트랙에 이렇게 많은 카트가 몰리면, 순수한 속도만으로는 승부를 가리기 어려울 수도 있습니다. 베르스타펜이 101위에서 선두권으로 치고 올라가기 위해서는 공간을 확보하고, 추월 타이밍을 파악하며, 혼잡한 트랙을 헤쳐 나가는 능력도 모두 중요해지죠.

레이스를 앞두고, 테리엔과 테스트 드라이버 세바스찬 잡이 서킷 레이아웃을 미리 점검했습니다. “100대의 차량을 추월하는 것은 굉장히 어려운 도전입니다”라고 iRacing 월드 챔피언 2회이자 오라클 레드불 레이싱 소속 프로 시뮬레이션 레이서인 잡이 말했습니다. “오늘 50대를 추월해 봤는데, 정해진 시간 내에 해내는 것조차 도전이었습니다. 막스에게는 정말 막중한 과제가 기다리고 있다고 할 수 있죠."

04 고카트 복귀를 앞둔 베르스타펜

이번 행사는 베르스타펜에게 자신의 레이싱 경력이 시작된 곳이자 뿌리인 고카트로 돌아가는 특별한 기회입니다. 그는 네 살 때 처음 고카트를 운전했고, 일곱 살부터 챔피언십 대회에 출전했습니다. 고카트는 오늘날의 그를 만든 레이싱 감각과 기술을 갈고닦은 무대라고 할 수 있겠죠.

“고카트에서는 출발과 방어, 추월 등 레이싱의 모든 기본기를 배울 수 있습니다.” 베르스타펜은 말했습니다. “오랜 시간 고카트를 타며 성장했기 때문에, 다시 카트에 오르면 언제나 기분이 좋아요."

Verstappen returned to his karting roots at Silverstone © Marcel van Hoorn/Red Bull Content Pool Quotation 고카트를 수년 동안 해왔기 때문에 자연스럽게 다시 적응할 수 있어요 Max Verstappen

베르스타펜은 오랜 경험을 통해 쌓은 감각이 금세 되살아날 것으로 기대합니다. “고카트의 그립을 이해하는 것이 핵심입니다. 오랫동안 고카트를 타왔기 때문에 자연스럽게 다시 적응할 수 있을 거예요."

카트에서 포뮬러 원 머신으로 무대를 옮긴 지 10여 년이 지난 지금, ‘막스 vs 100’은 베르스타펜을 다시 자신의 뿌리로 이끕니다. 하지만 이번 도전에서 상대해야 할 라이벌은 단 한 명이 아닙니다. 무려 100명의 경쟁자를 모두 제쳐야 합니다.

이번 행사에서 가장 기대되는 점을 묻자 베르스타펜은 간단히 답했습니다. “제 눈앞에서 펼쳐질 난장판을 지켜보는 거죠.”

05 ‘막스 vs 100’를 라이브로 즐기는 법

'막스 vs 100’은 한국 시간 기준 9월 17일 새벽 1시, 디즈니+에서 실시간으로 생중계됩니다.

Max vs 100 marked Verstappen’s return to competitive karting © Getty Images/Red Bull Content Pool

또한 막스는 레이스 도중 경쟁자들과 직접 대화를 나눌 예정입니다. 팬들은 승부의 흐름을 좌우할 수도 있는 이들의 생생한 대화를 실시간으로 들을 수 있습니다.

과연 100명의 도전자는 베르스타펜을 막아낼 수 있을까요? 아니면 네 차례 F1 월드 챔피언에 오른 베르스타펜이 모든 경쟁자를 추월할까요? 9월 17일 새벽 1시, 디즈니+ 생중계를 통해 직접 확인해 보세요!