스마트폰 초장기를 장식했던 그 게임들

2012년 애니팡을 필두로 다양한 'for Kakao' 게임이 출시됐습니다. 로비오 엔터테인먼트의 앵그리버드도 폭발적인 인기를 끌었습니다. 지금은 스마트폰 게임의 장르가 다양해졌지만, 과거에는 캐쥬얼 장르의 게임들이 훨씬 많았습니다. 기존 피처폰에서 볼 수 없었던 그래픽, 소셜네트워크 기능으로 많은 라이트 유저들은 스마트폰 게임에 빠져들었습니다. 2010년대 초반에 유행했던 추억의 스마트폰 게임들을 모아봤습니다.

드래곤 플라이트는 애니팡에 이어 for Kakao로 출시한 두 번째 게임입니다. 출시 당시 엄청난 인기를 끌며 구글 플레이 매출 1위를 달성했습니다. 드래곤 플라이트는 애니팡에 이어 새로운 국민 게임이 됐고, 하루 최고 매출 15억 원을 기록했습니다. 누적 다운로드 2500만 건, 최대 동시 접속 830만 명 등의 신기록을 세웠습니다. 드래곤 플라이트는 올해 서비스 9년 차를 맞이했습니다.

