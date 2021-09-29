Как Red Bull 400 стал одним из самых экстремальных забегов десятилетия

В 2020 году Red Bull 400 отпраздновал свой десятилетний юбилей. И самому сложному и необычному забегу планеты есть чем гордиться. За прошедшую декаду гонка на лыжных трамплинах превратилась из небольшого соревнования на выносливость в одно из самых популярных и ожидаемых спортивных событий года.

Так, в 2019-м в Red Bull 400 участвовали более 18 400 бегунов со всего мира, а локации пестрили своим разнообразием – США, Турция, Австрия, Япония, Южная Корея, Казахстан и многие другие. Но так было не всегда. Рассказываем, как все начиналось.

Начало

В 2011 году на лыжном трамплине Кульм в Австрии прошло необычное соревнование, в котором отважились участвовать 261 человек. Им предстояло пробежать дистанцию 400 метров с увеличением подъема на 140 метров и уклоном до 37 градусов. Кто быстрее всех добежит до вершины трамплина, тот и победитель.

Бегуны участвуют в первом в истории Red Bull 400 забеге в 2011 году © Mirja Geh/Red Bull Content Pool

Но, как оказалось, это стало непростой задачей и настоящим вызовом для многих бегунов. Даже самые сильные и опытные спортсмены падали на четвереньки, когда карабкались на вершину. Впоследствии сложность в прохождении забега стала визитной карточкой Red Bull 400, она-то и привлекла еще больше желающих проверить себя на стойкость.

Новые трассы

В 2012 году календарь забега вырос до двух гонок. Популярный словенский горнолыжный курорт Планица стал первым местом проведения состязания за пределами Австрии. На тех соревнованиях, 23 сентября 2012 года, турецкий спортсмен и горный бегун Ахмет Арслан победил вместе с лыжницей Терезой Штадлобер из Австрии. К слову, это была не последняя победа Ахмета в Red Bull 400.

Ахмет Арслан – бесспорный король Red Bull 400 с 17 победами © Flo Hagena/Red Bull Content Pool

Первая тысяча бегунов

Информация о Red Bull 400 стала быстро распространяться по всей Европе. Благодаря этому на гонку на трамплин Кульм 26 мая 2014 года на старт вышли уже более 1000 бегунов. С этого момента начинается история глобального Red Bull 400.

Red Bull 400 – мировой забег

В сезоне 2015 года забег на лыжных трамплинах впервые вышел за пределы Европы, и в результате этого количество турниров увеличилось до семи. Остановка 19 июля 2015 года на знаменитом курорте Уистлер в Канаде дала старт соревнованиям в Северной Америке, а Парк-Сити в Юте принимал гостей в сентябре того же года.

На олимпийском трамплине Уистлера прошла первая гонка за пределами Европы © Brian Caissie/Red Bull Content Pool

Казахстан – первая локация в Азии

Позже Red Bull 400 пришел проверить на выносливость спортсменов и в Азии. Так, 1 мая 2016 года в Алматы, в Казахстане, стартовал сезон из восьми остановок, который стал первым Red Bull 400 на азиатской земле. Желающих забежать на вершину оказалось так много, что забег среди мужчин пришлось проводить два раза – для них провели четыре отборочных забега и один финальный.

Победительницей первого казахстанского забега стала Жанна Мамажанова – профессиональная бегунья и будущая участница Олимпийских игр – 2020 в Токио. Жанна победила на Red Bull 400 в Алматы с результатом 5 минут 21 секунда. На пьедестал почета также поднялись Мерджен Ишангулыева и Наталья Нещерет.

Среди мужчин первое место занял турецкий бегун и атлет Ахмет Арслан. Второе и третье места завоевали Алмас Рахимбаев и Алексей Гусаров.

В эстафете первой оказалась команда BodrTeamKZ из Алматы, вторыми стали "Тан-Нуры", а третьими – "Вафля".

После успешного старта Казахстан войдет в постоянный календарь Red Bull 400 и станет одной из традиционных остановок забега в сезоне.

Призерки первого Red Bull 400 в Алматы в 2016 году © Victor Magdeyev / Red Bull Content Pool Участник Red Bull 400 в Алматы в 2017 году © Victor Magdeyev / Red Bull Content Pool В казахстанском забеге Red Bull 400 участвуют бегуны всех возрастов © Victor Magdeyev / Red Bull Content Pool Участницы стартуют на Red Bull 400 в 2018 году в Алматы © Victor Magdeyev / Red Bull Content Pool Red Bull 400–это не только испытание на стойкость, но и проверка силы духа © Victor Magdeyev / Red Bull Content Pool Но не забываем о веселье и хорошем настроении! © Almaz Toleke / Red Bull Content Pool Алмас Рахимбаев – победитель Red Bull 400 – 2018 в Алматы © Almaz Toleke / Red Bull Content Pool

Чемпионат мира

Но на этом шествие самого сложного забега на планете не остановилось. И в 2017 году немецкий курорт Титизее-Нойштадт уже принимал у себя первый чемпионат мира Red Bull 400. Победителями соревнования стали японка Юкари Танака и уже известный по прошлым гонкам Ахмет Арслан из Турции.

Самый молодой победитель

17-летний Эрик Реселл – самый молодой победитель гонки © Ole Martin Wold/Red Bull Content Pool

За прошедшие годы в забеге принимали участие люди самых разных возрастов: от 14 до 93 лет. Но норвежский конькобежец Эрик Реселл вошел в историю в 2018 году, когда стал самым молодым победителем Red Bull 400.Тогдашний 17-летний бегун финишировал первым на родной земле на курорте Тронхейм.

Рекордные забеги

15 сентября 2018 года Лука Ковачич из Словении стал первым человеком, который добрался до финиша менее чем за пять минут в Словении. Он вскарабкался на сложнейший 225-метровый трамплин Ski Flying Hill в Планице за 4 минуты 59 секунд. Рекорд Луки остается до сих пор непобитым на словенском трамплине.

Только Лука Ковачич смог покорить сложную Планицу менее чем за 5 минут © Samo Vidic/Red Bull Content Pool

В том же году спортсмены установили новые мировые рекорды по времени забега. Среди мужчин рекордсменом стал Якоб Майер из Австрии, который покорил трамплин Андреас Кюттель-Шанс в Швейцарии за 2 минуты 48 секунд. Среди женщин также был установлен рекорд в Айнзидельне: Джудит Уайдер из Швейцарии закончила гонку за 3 минуты 39 секунд.

Кроме этого, в 2018 году был побит рекорд по количеству участников. В Бишофсхофене, в Австрии, одновременно бежали 1807 человек!

Другие рекордсмены Red Bull 400 – Ахмет Арслан и Андреа Майр. Турецкий бегун одержал всего 17 побед среди мужчин за всю историю забега. Андреа из Австрии держит первенство среди женщин – на ее счету 6 побед. А вот Руди Райтбергер из Австрии – абсолютная чемпионка по количеству участий в забеге. Руди покоряла трамплины в Red Bull 400 30 раз!

Олимпийская родословная

400 метров страданий олимпийского уровня ожидали бегунов в Пхенчхане © Daebong Kim/Red Bull Content Pool

Red Bull 400 проходил в самых разных локациях, и олимпийские трамплины не стали исключением. Так, южнокорейский курорт Пхенчхан стал шестым олимпийским местом проведения Red Bull 400 в 2019 году. В забеге победили местные бегуны Чангсоп Ли и Хенджи Кан.

Юбилейный забег

Несмотря на пандемию и ограничения, празднование 10-й годовщины Red Bull 400 прошло 3 октября 2020 года. Более 800 участников отметили десятилетний юбилей праздничным забегом на трамплине Пауль-Ауссерляйтнер-Шанце в австрийском городе Бишофсхофен. За первенство в юбилейном забеге соревновались участники из 18 стран. Однако первым пересек финишную черту словацкий дуэт – Якуб Сафранек и Кристина Нек Лапинова.

Прошло 10 лет,но Red Bull 400 так и остается одним из самых сложных забегов © Philipp Riedl/Red Bull Content Pool

Red Bull 400 – 2021

В 2021 году Red Bull 400 снова набирает обороты и пройдет по всему миру: от США до Японии. Но необязательно ехать так далеко, чтобы испытать свои силы и возможности в одном из самых сложных забегов планеты.

Red Bull 400 пройдет 17 октября 2021 года на Международном комплексе лыжных трамплинов “Сункар” в Алматы. Регистрируйся на забег и пройди испытание самыми сложными 400 метрами в своей жизни!

Более подробно о Red Bull 400 в Казахстане и правилах участия можно узнать здесь .