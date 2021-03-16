Призовой фонд в самой популярной игре жанра MOBA составляет 600 000 тенге. Команда победитель получит 350 000, за второе место дадут 160 000 тенге и за третье место – 90 000 тенге. Участвовать могут граждане Казахстана, достигшие возраста 18 лет, а также 16-летние граждане, если предоставят разрешение от родителей в письменном виде. Уже сейчас можно зарегистрироваться на онлайн-квалификации по этой

. Первая квалификация пройдет 17-18-го марта, вторая – 27-28-го марта. Play-off 10-го апреля. Собирай команду и вперед – к званию мастера спорта по

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