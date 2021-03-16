Мастер спорта по DOTA или CS:GO – такое возможно?
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Да, это вполне реально — иметь спортивный разряд в любимой игре. У тебя есть шанс побороться за это
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Прими участие в турнире 1XBET QAZAQSTAN RESPUBLIKASYNYŊ KUBOGI, который организован Федерацией киберспорта Казахстана (QCF) совместно с Министерством культуры и спорта РК. Кроме солидных призовых, победители получат спортивные разряды.
Удивительно, но факт: есть геймеры, которые до сих пор не знают, что киберспорт признан официальным видом спорта в Казахстане. Это случилось еще 25-го июня 2018-го года. Еще тогда многие журналисты и геймеры задавали вопросы по поводу разрядов и степеней. Ведь во всех видах спорта они есть. Вот и ответ.
Состязания пройдут в четырех дисциплинах в онлайн-формате. А вот гранд-финал пройдет на LAN-ивенте 25-го апреля в столице. Общий призовой фонд всего турнира – 1 500 000 тенге.
Dota 2
Призовой фонд в самой популярной игре жанра MOBA составляет 600 000 тенге. Команда победитель получит 350 000, за второе место дадут 160 000 тенге и за третье место – 90 000 тенге. Участвовать могут граждане Казахстана, достигшие возраста 18 лет, а также 16-летние граждане, если предоставят разрешение от родителей в письменном виде. Уже сейчас можно зарегистрироваться на онлайн-квалификации по этой ссылке. Первая квалификация пройдет 17-18-го марта, вторая – 27-28-го марта. Play-off 10-го апреля. Собирай команду и вперед – к званию мастера спорта по DOTA!
Counter-Strike: Global Offensive
Призовой фонд в CS:GO, как и в Dota 2, – 600 000 тенге. И распределен между тройкой команд будет также. Такие же и правила участия. Стоит отметить, что в основном составе команды может быть не более двух игроков младше 18-ти лет. Сражения пройдут в формате Single Elimination 5 на 5 Bo1, полуфинал Bo3. Вторая онлайн-квалификация пройдет 20-21-го марта. Play-off 3-го апреля. Регистрация здесь.
eFootball PES 2021
От командных баталий идем к состязаниям 1 на 1. На этом турнире будут две такие дисциплины и обе – футбол. Первая eFootball PES 2021 – призовой фонд 150 000 тенге. Соревноваться участники будут на консоли Sony PlayStation 4 в формате 1х1, Single Elimination, Bo3. Участвовать могут только граждане Республики Казахстан в возрасте от 18-ти лет. Play-off – 4-го апреля. Призовые за 1-е, 2-е и 3-е место – 90 000, 40 000 и 20 000 тенге соответственно. Вторая онлайн-квалификация пройдет 20-21-го марта. Регистрация здесь.
FIFA 21
FIFA – серия футбольных симуляторов, которые являются основным конкурентом вышеупомянутого eFootball PES. В FIFA 21 такой же призовой фонд с аналогичным распределением согласно занятых мест. Вообще точно такие же правила, та же платформа. Просто это другой кибер-футбол. Play-off состоится 11-го апреля. Регистрация на вторую онлайн-квалификацию здесь.
LAN-финал по всем четырем дисциплинам пройдет 25-го апреля в городе Нур-Султан. Это будет большой ивент. Расходы на транспортировку и проживание финалистов берет на себя организатор турнира. Транспортировка только в пределах Республики Казахстан.
Кроме призовых денег, бури эмоций и нового опыта, все победители получат спортивные разряды от Министерства культуры и спорта РК. А это уже старт в настоящую киберспортивную карьеру. Действуй и, как говорится, Good luck, have fun!