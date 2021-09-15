Выбыть из гонки, но укрепить лидерство – это Ферстаппен на Гран-при Италии

Сезонная битва Макса Ферстаппена с Льюисом Хэмилтоном за титул чемпиона мира, пожалуй, стала одной из самых обсуждаемых тем в 2021 году в мире F1. Но на Гран-при Италии эта битва приняла новый драматический поворот, который закончился для обоих пилотов выбытием из гонки в Монце.

Пилоты Red Bull Racing Honda и Mercedes столкнулись друг с другом на первом повороте на 26-м круге. При этом борьба между гонщиками оказалась настолько напряженной, что при столкновении машина Ферстаппена оказалась поверх машины Хэмилтона. В результате этой аварии оба пилота сошли с дистанции и тем самым завершили Гран-при Италии. Позже за этот инцидент Ферстаппен был оштрафован на три позиции на стартовой решетке на предстоящей гонке в России.

Но несмотря на то, что Ферстаппен не финишировал, голландец фактически увеличил свое чемпионское преимущество над Хэмилтоном. Благодаря завоеванному второму месту в субботней спринтерской квалификации Макс увеличил счет до 226,5 очков и опережает гонщика Mercedes на 5 очков.

Другим значимым событием для команды Red Bull стала гонка Серхио Переса , который мог подняться на подиум в Монце. Но в итоге из-за полученного пятисекундного штрафа Чеко занял пятую позицию на Гран-при Италии, что также стало значительным событием как для самого гонщика, так и для команды. Благодаря этому Red Bull Racing Honda обновила свои позиции в Кубке Конструкторов на дополнительные 10 очков и укрепила свое второе место.

Если говорить об итальянском подиуме, то после выбытия главных фаворитов гонки первенство захватил McLaren. Первое место завоевал Даниэль Риккардо, следом за ним расположился его напарник Ландо Норрис. В результате этого двойной подиум в Монце 12 сентября стал знаменательным для McLaren – это первая двойная победа команды с 2010 года и вторая в Монце. Третье место на подиуме занял Валттери Боттас из Mercedes, выигравший спринтерскую квалификацию в субботу.

Ферстаппен занял второе место в субботнем квалификационном спринте © Getty Images/Red Bull Content Pool

Рассказываем подробнее, как прошел драматический для многих гонщиков Гран-при Италии – 2021.

Напряженная борьба Макса на поворотах в Монце

Победа на легендарной трассе в Монце, также именуемой La Pista Magica , во многом была и остается одной из самых желанных среди этапов королевских гонок для Red Bull Racing.

Команда не побеждала в Монце с 2013 года и в общем выигрывала Гран-при Италии всего лишь дважды. Дочерняя компания Red Bull, Scuderia AlphaTauri , побеждала здесь также всего два раза: вместе с Себастьяном Феттелем в 2008 году, когда она была известна как Toro Rosso, и Пьером Гасли в прошлом году.

Ферстаппен только один раз финишировал в первой пятерке в Монце в 2018-м, поэтому победа на этом итальянском этапе стала для голландца поистине желанным трофеем. Для победы гонщика Red Bull все складывалось как нельзя лучше: второе место на спринтерской квалификации и впоследствии поул, полученный после штрафа Валттери Боттаса. И хотя Макс уступил первенство Риккардо после старта в воскресенье, он не давал расслабиться бывшему напарнику, отставая от гонщика McLaren не более чем на секунду.

Но то, что выглядело беспроигрышным воскресным трамплином к подиуму, начало распадаться на 23-м круге с медленного пит-стопа. Собственная медленная остановка Хэмилтона тремя кругами позже также привела к тому, что два титульных соперника столкнулись друг с другом, когда Mercedes вернулся на трассу. Печальные последствия этого столкновения привели к выходу из гонки как нидерландского гонщика Red Bull, так и пилота Mercedes.

Пит-стоп Ферстаппена оказался ключевым моментом в гонке © Getty Images/Red Bull Content Pool

По окончании гонки Ферстаппен поделился своими мыслями по поводу произошедшего инцидента: “Конечно, мы понимали, что будет очень узко на первом повороте. Когда Льюис уже пересек белую линию, мне пришлось ехать по зеленой полосе, чтобы не касаться его. Поэтому я решил объехать его. Льюис понял это, но продолжал зажимать меня. А я ведь хотел сотрудничать с ним, хотел просто продолжить эту гонку…”

“Я не ожидал, что он продолжит зажимать меня – ему даже не нужно было этого делать. Даже если бы он оставил мне пространство в ширину машины, мы бы все равно вышли из второго поворота, и, вероятно, Льюис все еще был бы впереди. Но он продолжал выталкивать меня все больше, что в какой-то момент мне просто некуда было ехать. Он вытолкал меня на продолговатый бордюр, и в итоге мы столкнулись”, – заявил Ферстаппен после гонки.

Напряженная борьба между главными фаворитами гонки привела к аварии © Getty Images / Red Bull Content Pool

Драматические фотографии двух поврежденных болидов – один поверх другого – шокировали как болельщиков F1, так и руководителей команд. Но директор Red Bull Racing Honda Кристиан Хорнер прежде всего рад и благодарен за то, что гонщики не пострадали.

“Распределить вину между той или иной стороной в этом инциденте очень трудно, – говорит Хорнер. – Машина сегодня была в отличном состоянии, и мы чувствовали, что должны были хотя бы бросить вызов Даниэлю или подняться на подиум. Поэтому очень неприятно выбывать из этой гонки”.

Штраф и потерянный подиум Переса

Гран-при Италии завершился не менее драматично и для другого пилота Red Bull Racing Honda. Серхио Перес завоевал третье место на подиуме, но лишился его после того, как получил пятисекундный штраф. В результате этого Чеко опустился на пятое место в итоговой классификации.

Начав с девятой позиции на стартовой решетке, Перес занял уже четвертое место после того, как гонка возобновилась на 31-м круге после инцидента с Ферстаппеном и Хэмилтоном. Вскоре мексиканский пилот обогнал Чарльза Леклера из Ferrari на второй шикане. Тем не менее стюарды гонки посчитали, что Перес покинул трассу для обгона Леклера и получил преимущество. В итоге выписали ему пятисекундный штраф.

Впоследствии этот штраф стал для Чеко трагически решающим. Финишировав третьим, стюарды добавили к результату пять секунд штрафа, в результате чего мексиканец опустился на пятую позицию по финальным итогам гонки.

Серхио Перес провел напряженную гонку, сражаясь с Ferrari и Mercedes © Getty Images/Red Bull Content Pool

Тем не менее Перес заработал значимые 10 очков, что укрепило его позиции в турнирной таблице пилотов и улучшило позиции Red Bull Racing Honda в Кубке Конструкторов.

Штрафное время и потерянные пять очков чемпионата мира также прокомментировал Кристиан Хорнер: “Сегодня был еще один тяжелый момент для нас, потому что Серхио провел отличную гонку. Он обогнал Карлоса [Сайнса] и добрался до Чарльза [Леклера] – это был смелый ход. Он получил преимущество, но все обернулось, к сожалению, против него”.

AlphaTauri завершает итальянскую гонку без финиша

Домашняя трасса не принесла ни трофеев, ни даже очков и Scuderia AlphaTauri. Итальянская команда приехала в Монцу как единственная команда, которая набирала очки в каждой гонке в этом сезоне, но в итоге к четвертому кругу обе машины вышли из игры.

Юки Цунода даже не стартовал после того, как команда заметила механическую проблему на круге выезда из боксов. Механики пытались починить машину, но им так и не удалось найти решение к началу гонки. В итоге болид Цуноды остался в боксах.

Другой пилот Scuderia AlphaTauri и прошлогодний победитель в Монце, Пьер Гасли, не смог повторить свой триумф в текущем сезоне. У французского гонщика начались проблемы еще на квалификационном спринте в субботу, где он повредил машину при столкновении с Риккардо. Позже из-за незапланированного ремонта Гасли стартовал с пит-лейна по правилам F1. Но уже на четвертом круге Пьер сошел с дистанции с поврежденной передней подвеской и больше не вернулся на трассу.

Машину Гасли загоняют обратно в боксы – гонка завершилась без финиша © Getty Images / Red Bull Content Pool

Следующая остановка: Россия

Последние три недели получились насыщенными и напряженными даже по меркам F1: сразу три гонки подряд после летнего перерыва, а также вторая за сезон спринтерская квалификация в Монце. Теперь команды смогут немного выдохнуть перед следующим этапом – Гран-при России , который состоится 26 сентября .

Пока что Red Bull Racing Honda еще не побеждала на автодроме в Сочи. В семи прошедших гонках здесь лидировал Mercedes, но в 2020 году Макс Ферстаппен заставил потесниться немецкую команду на подиуме. Голландец занял впервые второе место на 5,8-километровой трассе в Сочи.

Перес также завоевывал российский подиум. Он занял третье место для своей тогдашней команды Force India во время второго визита F1 на трассу в 2015 году. Теперь Чеко планирует завоевать российский трофей уже для Red Bull Racing Honda.