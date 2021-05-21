MotoGP: Джек Миллер выигрывает вторую гонку подряд

Джек Миллер, гонщик Ducati Lenovo Team, стал победителем этапа MotoGP в Ле-Мане и вывел свою команду на первое место командного зачета чемпионата мира. Австралиец опередил французского мотогонщика Жоана Зарко из Pramac Racing.

В тройку лучших вошел также стартовавший с поула Фабио Куартараро из Yamaha. Шестикратный чемпион мира в премьер-классе Марк Маркес выбыл из борьбы на 19-м круге, после непродолжительного лидерства в гонке.

Триумф Джека Миллера © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Джек Миллер вышел в лидеры сразу после старта, но окончательно решить судьбу гонки в свою пользу смог, как только над треком начался проливной дождь. Это случилось всего спустя несколько кругов после начала заезда.

На старте гонки борьбу за лидерство с Миллером вели пилоты Yamaha -- Фабио Куартараро и Маверик Виньялес. В момент начала дождя француз провел яркий обгон, обойдя напарника. Куартараро стартовал с поула, но не смог конкурировать с прорывом Миллера и Виньялеса, резко откатившись на третье место. Затем французу все же удалось опередить и Миллера, и своего партнера по команде Виньялеса.

Но с мокрой трассой удалось справиться далеко не всем. Вскоре, не сумев противостоять дождю, сбавил скорость и откатился назад Виньялес, который в итоге финишировал лишь десятым.

После неудачи в квалификации, со старта стремительно прорываться наверх пытались оба гонщика Team Suzuki Ecstar -- Жоан Мир и Алекс Ринс. Однако, скользкая трасса в Ле-Мане оказались им не по зубам. Оба гонщика упали, причем действующий чемпион MotoGP Мир сразу же выбыл из борьбы, а Ринс пытался реабилитироваться, но вылетел с трассы во второй раз и уже не смог вернуться.

Лидерство в гонке удерживал Фабио Куартараро, но проблемы настигли и его. Во время смены мотоцикла на пит-лейне француз остановился перед гаражом своего напарника. В итоге Фабио пришлось пробежать несколько лишних метров, потеряв важные минуты. Еще за такое нарушение процедуры пит-стопа пилот получил проезд по штрафной петле на трассе.

Марк Маркес вышел в лидеры, но затем упал © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

После того как все пересели на запасные мотоциклы, лидером заезда стал Марк Маркес. Казалось, шестикратный чемпион мира наконец завоюет первую победу в этом сезоне, но вскоре и он оказался на асфальте. Лидер Repsol Honda Team смог вернуться в борьбу, но повторно упал за 10 кругов до финиша.

На пути к победе Джеку Миллеру также не удалось избежать ошибок на промокшем асфальте и в какой-то момент он тоже оказался на асфальте. Однако отрыв лидирующей группы от других пилотов был настолько велик, что австралиец потерял не так уж много позиций. А хороший темп его мотоцикла Ducati на дождевых шинах позволил Миллеру быстро догнать и обогнать Куартараро, который возглавил группу лидеров после первого падения Маркеса.

Жоанн Зарко поднялся на подиум Гран-при Франции 2021 © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Джеку не помешало даже наказание, полученное за превышение скорости на пит-лейне. Причем оба пилота Ducati -- Франческо Баньяя и Миллер, вскоре после замены мотоциклов были вынуждены проехать по штрафной петле по два раза. Во второй половине гонки асфальт на трассе уже просох, но это мало на что повлияло. Куартараро пропустил вперед еще и пилота Pramac Racing, не сумев организовать сопротивление атакам со стороны Жоана Зарко. Впрочем, по итогам гонки, пилот Yamaha все же вышел в лидеры чемпионата, на одно очко опередив ранее Франческо Баньяю.

Результаты Гран-при Франции MotoGP 2021:

Джек Миллер (Ducati Lenovo Team) -- 47:25.473 Жоан Зарко (Pramac Racingi) +3.970 Фабио Куартараро (Monster Energy Yamaha MotoGP) +14.468 Франческо Баньяя (Ducati Lenovo Team) Tech3 KTM Factory Racing Алекс Маркес (LCR Honda Castrol) Такааки Накагами (LCR Honda Idemitsu) Поль Эспаргаро (Repsol Honda Team) Икер Лекуона (Tech3 KTM Factory Racing) Маверик Виньялес (Monster Energy Yamaha MotoGP)

Общий зачет чемпионата мира MotoGP 2021:

Фабио Куартараро (Monster Energy Yamaha MotoGP) -- 80 очков; Франческо Баньяя (Ducati Lenovo Team) -- 79; Жоан Зарко (Pramac Racing) -- 68; Джек Миллер (Ducati Lenovo Team) -- 64; Маверик Виньялес (Monster Energy Yamaha MotoGP) -- 56; Жоан Мир (Team Suzuki Ecstar) -- 49; Алекс Эспаргаро (Aprilia Racing Team Gresini) -- 35; Франко Морбиделли (Petronas Yamaha SRT) -- 33; Такааки Накагами (LCR Honda Idemitsu) -- 28; Поль Эспаргаро (Repsol Honda Team) -- 25.