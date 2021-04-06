В 2016 году скалолазание было включено в программу Олимпийских игр. А в 2019 году казахстанский скалолаз Ришат Хайбуллин получил историческую для Казахстана лицензию на участие в Олимпиаде. Представляете, стать одним из первых людей в мире, кто в твоей родной дисциплине поборется за олимпийское золото? Мы поговорили с атлетом, который сейчас живет и тренируется в чешском городе Брно, – узнали про отца-тренера, пандемию и секреты психологического восстановления.

Ришат Хайбуллин © Фото из личного архива Ришата Хайбуллина

– Ришат, расскажите о себе. Как пришли в секцию скалолазания, чем оно вас зацепило?

– Я родился в Алматы. В возрасте 6 лет меня вместе с сестрами отдали в секцию скалолазания в манеже ЦСКА. В школьные годы я пробовал несколько других видов спорта помимо скалолазания: плавание, большой теннис и боевые искусства. Но я понял, что лазать мне нравится больше всего остального. Это было у меня в крови.

Скалолазание – спорт для тех, кто готов бросить вызов самому себе. А не как принято думать, что для тех, кто не боится высоты. Хотя таких спортсменов я тоже знаю. Скалолазание научило меня самоконтролю, умению в сложных ситуациях сохранять спокойствие и самообладание. А еще бороться до конца и не сдаваться ни при каких обстоятельствах. Ну и, конечно, таким физическим навыкам, как равновесие, сила, динамика и прыжки.

В моей семье лазать по скалам умеют все. Старшая сестра бросила, когда ей было 18 лет. А младшая продолжает заниматься. Ей очень нравится.

Ришат Хайбуллин © Фото из личного архива Ришата Хайбуллина

– Были ли на вашем пути сложности? Как вы с ними справлялись?

– Мои первые соревнования закончились неудачей. Тогда я даже хотел перестать ходить в секцию. Но моя мама убедила меня, что первое поражение еще ничего не значит. И что так легко нельзя сдаваться. Для соревнований очень важно иметь хорошее психологическое состояние. Порой я замечаю много действительно сильных спортсменов. Они могли бы показывать хороший результат, но часто проигрывают. Им не хватает спокойствия, уверенности в выступлении.

Ришат Хайбуллин © Фото из личного архива Ришата Хайбуллина

– Вы часто в интервью говорите о родителях, особенно о поддержке мамы…

– Наша мама всегда нас поддерживала и подбадривала на соревнованиях. В детстве она присутствовала на каждой тренировке. И самое главное – она всегда верила в нас. И сейчас продолжает верить. За что я ей очень благодарен! Поддержка очень важна для меня. Переживать сложные моменты одному нелегко. Поэтому я разделяю их со своей семьей, также как и хорошие радостные моменты. Не только мама, но и вся семья болеет за меня и гордится мной.

Ришат и Ринат Хайбуллины © Фото из личного архива Ришата Хайбуллина

– Вас тренирует ваш отец – в прошлом известный альпинист мирового уровня Ринат Хайбуллин. Не возникает сложностей из-за этого?

– Когда я начал ходить в секцию, занимался в группе под руководством другого тренера. Став постарше, я ушел из секции и записался вместе с сестрой к тренеру на новом скалодроме. Он действительно "гонял" меня, я занимался у него долгое время. А потом настал период, когда у меня не было тренера вообще: тренировался чаще всего с другом, иногда один. И даже после переезда в Чехию, я все равно продолжал тренироваться один. В какой-то период меня по поводу моих тренировок начал консультировать мой отец, так как он хорошо знал, что это такое. Он мой личный тренер по сей день. Отец прислушивается ко мне, я – к нему. Так что проблем не возникает.

– Как вы наращивали нужные вам навыки?

– Пока я рос и одновременно тренировался, я привыкал к своему телу, прислушивался к нему. Я учился лазить, лазить по-своему, чувствовал тело и делал, что мне нравилось, и что у меня получалось. Постепенно я набирался нужных навыков. Став постарше, я учился у взрослых, смотрел разные видео и пробовал изучать новые движения, методы тренировок.

Ришат Хайбуллин © Фото из личного архива Ришата Хайбуллина

– Когда вы начинали заниматься скалолазанием, то это не было еще олимпийским видом спорта. Что тогда в вашем понимании было вершиной? Что вы почувствовали, когда его включили в программу Олимпиады?

– Скалолазание весьма молодой вид спорта. В сравнении, например, с легкой атлетикой. Когда оно еще не было частью Олимпийских игр, я мечтал о том, что когда-нибудь выиграю Чемпионат мира. Также я очень надеялся, что в ближайшее время его включат в программу Олимпиады в Токио. Когда это случилось, произошел настоящий переполох, не только в мире скалолазания, но так же и во мне самом. Я задумался над тем, как же здорово было бы участвовать в Олимпиаде. Я поставил эту цель и пришел к ней.

В то время чрезвычайно мало людей знало об этом виде спорта. Сейчас все изменилось. Скалолазанием начали заниматься не только как профессиональным видом спорта, но и как фитнесом, и как досугом. Появились сайты, где люди по всему миру могли лазить одни и тоже трассы и соперничать, кто пройдет больше сложных трасс на скалах. Люди устраивают друг с другом челленджи, чтобы сравнить свои возможности. В Японии сняли отдельный аниме-сериал на эту тему. Скалолазание становится популярнее с каждым днем.

Ришат Хайбуллин © Фото из личного архива Ришата Хайбуллина

– Сколько дисциплин в скалолазании? В каких из них вам предстоит соревноваться на Олимпиаде?

– В спортивном лазании существует три отдельных дисциплины и четвертая, как совокупность трех основных.

Первая – скорость. У двух соперников две одинаковые трассы высотой 15 метров. Трасса легкая. Спортсмены пытаются как можно быстрее долезть до финиша. Побеждает тот, кто приходит к финишу первым. Официальный мировой рекорд на такой трассе – 5,48 секунды.

Вторая – боулдеринг. Один из самых непонятных видов для публики. Существует несколько невысоких трасс, но очень тяжелых трасс, которые проходятся без страховки. Считаются попытки. На трассе существует финиш и так называемая зона, она находится в середины трассы. Побеждает тот, кто возьмет больше всего финишей и зон за наименьшее число попыток.

Третья – трудность. Одна длинная трасса, на которой спортсмена страхуют нижней страховкой. Эта трасса сложная и требует сильной выдержки, выносливости. Побеждает тот спортсмен, который залезет выше всего.

Четвертая – многоборье. Комбинация трех дисциплин, где спортсмены сначала соревнуются на скорость, далее боулдеринг и напоследок – трудность.

Обычно скалолазы разделяются на основные дисциплины. "Трудники" могут быть хорошими боулдерингистами и наоборот. Но никак не "скоростники". Я всегда был универсалом. Я с детства соревновался и тренировал все три вида, поэтому они все у меня хорошо получаются. Когда скалолазание включили в программу Олимпийских игр, я понял что это идеальный шанс для меня. Ведь там будет именно многоборье. Соревнования по этому виду весьма длительное, порядка 4 часов. Это большая нагрузка для спортсмена.

Ришат Хайбуллин © Фото из личного архива Ришата Хайбуллина

– Расскажите о ваших тренировках с Чемпионом мира Адамом Ондра. Как удалось устроить эти тренировки? Чему он вас научил?

– Я сейчас учусь в чешском городе Брно, получаю техническую специальность на факультете электроники. Здесь же и тренируюсь, у меня есть стипендия от НОК для подготовки к Олимпиаде. Здесь же живет и Адам Ондра. Переехав в город, где живет чемпион мира, я вместе с отцом встретился с ним и мы обговорили дальнейшие совместные тренировки. Для меня Адам Ондра – большая находка. Я много чему научился у него не только в сфере лазания, но и питания, а также разных способах восстановления. Так как я лучше бегаю на скорость, я поделился с ним своими знаниями. Конечно же, у нас разные программы тренировок, но иногда ми тренируемся вместе, парой соперничаем на кампусборде. Мы с ним сблизились, переживаем и радуемся друг за друга.

Ришат Хайбуллин © Фото из личного архива Ришата Хайбуллина

– Что вы почувствовали, когда перенесли Олимпиаду? Как вам удалось поддерживать форму этот год?

– После переноса Олимпиады с 2020 года на 2021 год у меня было небольшое неведение. Я бы не назвал это страхом, а скорее предвкушением на целый год тренировок. У меня появилась возможность улучшить свои способности во всех дисциплинах и сконцентрироваться на моих сильных сторонах. Я знал, что дополнительный год тренировок будет для меня огромным плюсом. Поэтому был даже доволен. Конечно же, все было не так гладко. У меня были травмы. Но это путь каждого спортсмена, который он должен преодолеть. Я понимал, что тело не выдерживает такого большого количества тренировок и что ему нужен отдых. Так что некоторое время я отдыхал, восстанавливался. Это в дальнейшем отразилось положительно. Основным моим "лечением" было положительное мышление, а также боевой настрой. Я понимал, что у меня еще есть достаточно времени для подготовки к Олимпиаде.

– О чем вы мечтаете?

– Сейчас моя мечта – Олимпиада. Я бы хотел получить медаль с этих грандиозных соревнований. Моей основной жизненной целью по-прежнему остается то, что я хочу стать лучше, как человек. В свободное время я отдыхаю, медитирую, растягиваюсь, смотрю фильмы и сериалы, гуляю. На жизнь зарабатываю спортом. После Олимпиады планирую закончить учебу в университете, а также хочу принять участие в следующей Олимпиаде в Париже.