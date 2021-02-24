Марйам Сатай: "Тренер называл меня слабым звеном"

Ей пророчили карьеру актрисы, но она решила пойти в… каскадеры. За год Марйам Сатай сумела добиться того, что ее приняли в Международную группу каскадеров Nomad Stunts – одну из сильнейших каскадерских команд мира.

С детства Марйам была погружена в мир кино и театра. Бабушка с дедушкой – народные артисты Казахстана, папа Акан Сатаев – известный режиссер. Она снялась в нескольких картинах, но неожиданно решила стать каскадером.

Марйам Сатай © Из личного архива героини

Не могу на себя смотреть на экране

– Я росла в актерской семье и, естественно, мечтала быть актрисой. Потом снялась в фильме "Районы", увидела себя со стороны и поняла, что я себе на экране не нравлюсь, – неожиданно призналась Марйам. – Была мысль стать режиссером или оператором. Но папа отговорил меня от операторской работы, а мечта стать режиссером осталась, но я к этому еще не готова. Все думала, какое место занять во всей киношной кухне, пока не познакомилась с каскадерами. Я попала на проект "Томирис". Работала ассистентом по кастингу, но из-за учебы (Марйам окончила колледж при Казахской Национальной академии искусств имени Т. Жургенова по специальности "Графический дизайн") пришлось уволиться с фильма. Но спустя несколько месяцев меня пригласили на пробы – на роль амазонки. Когда я работала в кастинге, на эту роль искали крупных, спортивных девушек, поэтому приглашение меня удивило. Сначала подумала, что это мой папа посодействовал. Но потом поняла, что отец ни при чем. Через несколько дней мне позвонили и сказали, чтобы я собирала вещи и на месяц выезжала на каскадерскую базу Nomad Stunts. После нескольких дней тренировок я поняла: лошади, трюки – это мое.

Тренер называл меня слабым звеном

Хрупкой девочке, которая никогда спортом не занималась, было непросто наращивать "физику". Марйам не могла даже удержать свой вес на турнике, да и в седле не сидела.

– Девочек, которые решили попробовать себя в роли амазонок, собрали на базе Nomad Stunts недалеко от Алматы. Все были хрупкие, слабые и физически неподготовленные. Но никто нам поблажек не делал, – продолжает она. – Каждое утро в шесть утра пробежка несколько километров, потом нас делили на две группы: одни шли заниматься с лошадьми на леваду, другие – в тренажерный зал. Нагрузки были колоссальные. На третий день никто из нас не мог встать с кровати, но нам сказали: "Кому не нравится, такси вызываем и до свидания. Найдем других амазонок."

Я была самая маленькая по росту и самая слабая. Сначала не могла даже добежать до конца трассы. Не могла на руках выполнять упражнение "тележка" – это когда одна девушка становится на руки, другая держит ее за ноги и так они идут по залу. Еще у нас было упражнение "кругосветка". Мы бегали на время небольшие эстафеты, и каждая девушка выполняла определенное упражнение, а потом все менялись по часовой стрелке. Было очень сложно, дыхания не хватало, руки, ноги болели. Падать и останавливаться было нельзя. Если кто-то не справлялся, то время тренер добавлял всем.

Еще нас учили азам фехтования. И хотя мечи были не такие тяжелые, как настоящие, мы все равно не могли удержать их в руке больше минуты. В общем, все девушки были слабые, а я больше всех. Тренер называл меня слабым звеном. Но я не обижалась, а, наоборот, занималась до седьмого пота. В общем, через месяц из 19 девушек-амазонок остались девять тех, кто выжил (смеется). И я была среди них. Это была моя маленькая победа.

Упорства Марйам не занимать. Сейчас у нее отличная растяжка, она уверенно держится в седле и занимается джиу-джитсу.

Марйам Сатай © Из личного архива героини

Зовите меня Мэри

– После фильма "Томирис" я окончательно поняла, что лошади – это мое. Пришла в цирк и стала заниматься джигитовкой. Сначала все трюки, которые делали каскадеры, были для меня чем-то непостижимым. Но я упертая и тоже хотела научиться так делать. Первое, с чем я столкнулось, что у меня недостаточно растянуты мышцы. Буквально за неделю девочки по команде посадили меня на шпагат. Было больно, но это помогло мне. Потом я постоянно тянулась дома, подтягивалась на турнике, качала пресс. Я много и упорно тренировалась, научилась быть терпеливее и стала выносливее. Но самое главное – поверила в себя. В марте 2019 года меня официально приняли в Nomad Stunts.

– У вас необычное имя, Марйам. Кто вас назвал и что оно значит?

– Так меня назвала мама. Это арабское имя. Единственное женское имя, которое упомянуто в Коране. Оно пишется именно через Й. В школе мне было сложно, потому что все неправильно его писали и произносили. Меня редко называют полным именем. Но если называют Марйам, то значит, хотят поговорить о чем-то важном.

– Как вас зовут родители, друзья?

– Дома называют Макуся. В школе одноклассники звали Марио. Мне больше нравится, когда называют Мэри.

– Часто сталкиваетесь с тем, что вас в первую очередь воспринимают как дочь Акана Сатаева?

– Постоянно. В колледже на меня приходили посмотреть или просили сфотографироваться, а потом писали в социальных сетях, что сделали фото с дочкой Сатаева. Это было неприятно. Раньше обижалась, пыталась доказать, что я сама по себе что-то значу. Сейчас проще отношусь к этому. Просто поняла, что всегда буду дочерью Акана Сатаева. Сейчас я делом доказываю, что Марйам тоже кое-что умеет.

– Вы снялись у отца в нескольких проектах. Как вам с ним работалось?

– На площадке он – режиссер, а я – актриса. В картине "Дорога к матери" я была "хлопушкой", в "Районах" играла главную роль, а в "Бизнесменах" работала в кастинг-департаменте, на "Томирис" снялась в батальной сцене. Родители всегда поддерживают меня во всем. С папой часто обсуждаю свои творческие планы, и он всегда дает важные для меня советы. В каскадерстве, кстати, меня больше поддерживает мама.

Страх – нормальное чувство самосохранения

За самыми зрелищными эпизодами фильма стоит кропотливая работа, а иногда здоровье и даже жизнь незаменимых и незаметных на съемочной площадке людей – каскадеров.

– Работа каскадера – это всегда риск, поэтому все трюки отрабатываются до автоматизма. Как-то я упала с лошади во время репетиции, нога застряла в стремени, а это очень опасно. Хотя нас первым делом учат, как правильно ставить ногу в стремя. И вот я упала с коня, и он меня потащил. Хорошо, что это было на базе, где у нас песок и безопасно, а если бы случилось в степи, то последствия могли бы быть ужасными. После этого я всегда ставлю ноги правильно.

Марйам Сатай © Из личного архива героини

На съемках "Томирис" я серьезно упала. На финальной битве амазонки должны были скакать вниз с холма и стрелять из лука. А мой конь Грон, когда чувствует, что его не контролирует наездник, начинает сам контролировать ситуацию. В первом дубле он почувствовал, что я отпустила повод, и попытался меня скинуть. Я не придала этому значения и, вместо того, что немного поругать его, сосредоточилась на другом. И на втором дубле он меня скинул, и я воткнулась головой в землю. За мной скакали еще несколько рядов всадников, все они шли на меня. От боли я не могла даже кричать. Я закрыла глаза и была уверена, что меня просто затопчут. В последний момент хорс-мастер Nomad Stunts Даурен Жунусов увел всех от меня. Я лежала и не могла пошевелиться, ноги отнялись, а в левый бок мне воткнулась ручка меча, который находился на поясе костюма. Это место до сих пор побаливает. Меня на "скорой" увезли в больницу. Мне повезло, что серьезных травм не было, но по телу были многочисленные ушибы и гематомы, а все лицо осталось в царапинах. Я расстроилась, потому что так готовилась к этой батальной сцене. После обследования я вернулась на съемочную площадку. К сожалению, мне не разрешили снова скакать, но зато я примерила образ пешего воина. Мне понравилась эта роль.

– Не страшно после всего этого выполнять трюки?

– Страх – нормальное чувство самосохранения. Думаю, его испытывает каждый каскадер, но особенность нашей работы в том, что нужно уметь брать свои эмоции под контроль. Должен быть холодный расчет и способность принимать молниеносные решения.

– Вы выступаете с одной лошадью или несколькими?

– Мы работаем на разных лошадях. Но у меня есть любимчик – тот самый Грон. Мы познакомились во время подготовки к съемкам фильма "Томирис". Это была любовь с первого взгляда. У него непростой характер. В первую встречу он меня укусил, но мы с ним нашли общий язык. Грон узнает мой голос, всегда ластится ко мне. Многие говорят, что мы похожи характерами. Я всегда с ним разговариваю, делюсь своими новостями и переживаниями.

– У вас есть любимый трюк? И какой хотели бы научиться делать?

– Любимого трюка нет пока. Хочу научиться делать акробатические трюки и сложные падения. Сейчас я делаю хорошо конную акробатику. Кажется, что выполнять тот или иной элемент на лошади просто, но это обманчиво. Помню первое выступление в цирке. У меня был такой мандраж, что я даже не помнила, что я делала и как. Постепенно к этому привыкаешь, появляются спокойствие и продуманность в движениях. Раньше, когда ребята говорили, что во время трюка время замедляется, я не могла понять: как это? Все же происходит быстро, в движении. Когда я стала делать трюки, то сама почувствовала, что время действительно замедляется, и чувствуешь, как правильно ногу поднять, куда руки деть, как улыбаться.

– Что самое приятное в работе каскадера?

– Когда трюк получается. Испытываешь подъем, и это мотивирует делать новые трюки. Когда мы были в карантине, то такая ломка была. Не хватало адреналина.

Марйам Сатай © Из личного архива героини

Люблю ходить в горы

В прошлом году Марйам сменила статус невесты на статус жены. Ее избранником стал каскадер группы Nomad Stunts Есболат Абдиберик.

– Как вам семейная жизнь?

– Совмещать семейную жизнь и творчество непросто, но мне нравится мой статус жены. У меня замечательный муж, который помогает мне и может запросто встать к плите, приготовить что-то. Я люблю готовить, особенно печь. Правда, сейчас супруг держит диету, и я стараюсь его не соблазнять выпечкой.

– Как вы проводите досуг?

– Люблю ходить в горы, читать книги. Муж на новый год подарил электронную книгу, и я накачала туда много интересного. Теперь читаю при любой возможности. Сейчас увлеклась психологической литературой. Мне нравится этот жанр.

– Какие фильмы смотрите?

– Любые, главное, чтобы сюжет зацепил.

– У вас есть творческая мечта?