Valheim: самое массовое вторжение викингов в истории человечества

2 февраля 2021 года Valheim запустили в ранний доступ, а уже 22 февраля пик одновременных игроков в Steam составил полмиллиона человек. И это только начало!

Отзывы геймеров в Steam © Steamcommunity.com

Вот что об этом написали сами разработчики на форуме Steam: “Это может стать самым быстрым, мощным и крупным вторжением викингов в истории человечества. Почему? За первую неделю раннего доступа в Steam Valheim уже превысил миллион продаж. Для сравнения, это эквивалентно 8 333 доверху набитым драккарам, направляющимся к следующему завоеванию”.

Что ж, запрыгивай в наш драккар и поплыли исследовать мир викингов в Valheim.

Поначалу тебе может показаться, что Valheim – это примитивная пиксельная игра в стиле майнкрафт про викингов. Но такое впечатление у тебя будет ровно до того момента, пока ты не попадешь в фэнтезийный скандинавский мир, в котором возможно все. Мы не преувеличиваем, ведь в Valheim ты можешь умереть не только от ударов боссов, с которыми тебе предстоит сражаться, но можешь и погибнуть от дерева.

Продуманная физика в игре – одно из его достоинств. Рубишь дерево – смотри, чтобы оно не упало на тебя. Решил установить камин дома – позаботься о дымоотводе, ведь спустя время можно по-тихому умереть, не заметив, как надышался дымом.

И говоря о здоровье, подумай о своем дневном рационе! Будешь на одних ягодах и корешках, то скорее всего не получится завалить мощных мобов (которых здесь уйма). Крепкому скандинавскому воину нужен белок, поэтому ищи оленей. Но помни – олень лягается, так что животное поначалу будет для тебя не менее опасным, чем прокаченный босс.

Поэтому, как любому уважающему себя викингу, тебе понадобится оружие. Но не торопись – для начала его нужно скрафтить. Отправляйся для этого искать древесину (только руби деревья аккуратней), руду, бронзу и прочие ингредиенты для крафта. Поначалу ты будешь мастерить самые примитивные дубинки, но чем дальше – тем интересней.

Опасайся не только деревьев и оленей © valheimgame.com

Несмотря на то, что игра вышла в раннем доступе и весит всего 1Гб, по разнообразию оружия и его крафту Valheim ничем не уступает игровым гигантам. Прокачка героя тоже не отстает, и твой викинг постоянно совершенствуется, как и его боевая система. Удар, блок, парирование – самое простое. Но чем круче будет твое оружие и прокачка, тем разнообразней будет становиться и твоя атака.

Говоря об обучении – с этим не возникнет проблем, потому что все происходит на интуитивном уровне, пока ты осваиваешь и исследуешь мир Valheim. И вот тут уж точно где не получится заскучать.

Построить свою скандинавскую виллу (и даже деревню), жарить оленину на костре, изменять ландшафт под себя, копать шахты, крафтить оружие и броню, построить драккар, подраться с троллями, совершать набеги – и это лишь малая часть того, что ты сможешь сделать во вселенной Valheim в первые часы игры.

А можешь рыбачить и любоваться рассветом, которые здесь, несмотря на несовершенную графику – прекрасны.

Медитация по-скандинавски © valheimgame.com

Игра пока вышла в ранний доступ, а значит, еще будет много раз обновляться и дополняться. Но даже уже на этом этапе Valheim покоряет своим разнообразием и простотой одновременно, а также духом скандинавской мифологии и культуры.