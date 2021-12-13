Макс Ферстаппен завоевал титул чемпиона F1–2021

Чемпион мира F1 . В прошедшее воскресенье, 12 декабря , в Абу-Даби Макс Ферстаппен вписал свое имя в историю и завоевал главный титул королевских гонок. 24-летний нидерландский пилот Red Bull Racing Honda впервые в своей карьере стал чемпионом F1, обогнав на последнем круге трассы Яс Марина семикратного чемпиона Льюиса Хэмилтона.

Такой напряженной борьбы за первенство не было уже несколько лет подряд, что делает сезон 2021 года поистине уникальным. Кроме того, голландец становится вторым чемпионом мира Red Bull после того, как Себастьян Феттель удерживал титул в течение четырех лет подряд – с 2010 по 2013 год.

Благодаря победе Ферстаппена завершается семилетний пробег Mercedes, который совпадает с введением в 2014 году эры 1,6-литрового турбогибрида V6. Помимо этого, Ферстаппен становится первым победителем из Голландии и 34-м чемпионом мира с начала истории F1 в 1950 году. Это также первый титул для Honda с тех пор, как Айртон Сенна победил с японским двигателем в финальной гонке 1991 года.

Ферстаппен ликует вместе с командой после финиша © Abu Dhabi Grand Prix 2021

Многие пророчили победу пилоту Mercedes Льюису Хэмилтону после серии удачных выступлений в Джидде , Дохе и Сан-Паулу . Но интрига стала накаляться после того, как Макс завоевал поул-позицию на субботней квалификации в Абу-Даби. Несмотря на это, голландец не смог удержать лидерство на старте в воскресенье и уступил Хэмилтону, который обогнал его на первом круге. С этого момента стратегия команды Red Bull поменялась с “не дать обогнать” на “догнать во что бы то ни стало”.

В ход шли любые методы – и серия нескольких пит-стопов в начале, середине и на последних кругах гонки, и агрессивные атаки, и обгоны, которые были явно не по нраву Mercedes с их жалобой об “опасной езде Red Bull”.

Так, одной из захватывающих сцен Гран-при Абу-Даби стала битва между напарником Макса Серхио Пересом и Льюисом Хэмилтоном за первое место. Пока британец “переобувался” на пит-стопе, Чеко удалось проскочить и вырваться вперед. Позже главный соперник Red Bull нагнал мексиканца, но Перес и команда не собирались просто так уступать первое место Mercedes. Тем более нужно было выиграть время, чтобы Макс позади успел нагнать пилотов после своего пит-стопа.

Перес сыграл свою роль в победе Ферстаппена © Getty Images/Red Bull Content Pool

Серхио Перес профессионально сдерживал семикратного чемпиона F1, не давая тому обойти себя на поворотах и проведя серию контратак. Позже Хэмилтону все равно удастся прорваться вперед, но позади уже нагонял Макс, что было на руку Red Bull. Можно сказать, что Чеко внес свой вклад в чемпионство нидерландца и заслужил звание легенды в этот памятный для команды день.

Однако казалось, что даже всех этих усилий окажется недостаточно на финальных кругах. Британский пилот Mercedes продолжал уверенно лидировать, и гонка уже приближалась к своему концу. Но неожиданно для всех болид Николаса Латифи из Williams врезается в стену примерно за пять кругов до финала. На трассу выехала машина безопасности и дала Ферстаппену шанс атаковать Хэмилтона на свежих шинах на последнем оставшемся круге.

Не упустив такой удачи, голландец выжал из своего болида все, что было можно, и даже сверх того. Хэмилтон, конечно, не собирался просто так уступать главный титул сезона, тем более на последнем круге гонки. Чуть не врезаясь друг в друга, идя колесо к колесу, Ферстаппену все-таки удалось совершить невозможное. На последнем круге пилот Red Bull вырывается вперед и стремительно пролетает вперед, финишируя под рев “оранжевой армии” на трибунах Абу-Даби.

Ферстаппен стал первым голландцем, выигравшим титул F1 © Getty Images/Red Bull Content Pool

"Всю гонку я продолжал бороться, и, конечно, эта возможность на последнем круге… Это невероятно. Это безумие. Эти ребята здесь, моя команда, Honda… Они этого заслуживают. Я так сильно их люблю. Этот год был невероятным!”

“Что касается моей команды, я надеюсь, что мы сможем делать это вместе в течение следующих 10-15 лет. Я хочу остаться с ними до конца своей жизни”, – сказал Ферстаппен после гонки.

Директор команды Кристиан Хорнер рад победе не меньше Макса © Getty Images/Red Bull Content Pool

Вторым под клетчатым флагом пришел Льюис Хэмилтон. Третье место на Гран-при Абу-Даби завоевал Карлос Сайнс из Ferrari. Серхио Перес, по решению инженера команды, ушел в боксы и закончил гонку на последнем месте. Тем не менее Чеко занял четвертую позицию в общем зачете пилотов, уступив третье место Валлтери Боттасу из Mercedes.

Что касается команд, то Red Bull заняла второе место в Кубке Конструкторов после Mercedes, которые удерживают этот титул уже восьмой год подряд.

Хэмилтон поздравляет Ферстаппена с победой © Getty Images/Red Bull Content Pool

Пилоты Scuderia AlphaTauri также провели блестящую гонку на Гран-при Абу-Даби, показав самые высокие результаты в этом сезоне. Юки Цунода пришел четвертым, следом за ним финишировал Пьер Гасли .

Следующая остановка: 2022 год

Подошел к концу один из самых длинных и захватывающих сезонов за всю историю F1. Для некоторых финал сезона в Абу-Даби стал прощанием с их текущими командами, для других – это последние гонки в карьере.

Так, в следующем сезоне 2022 года Валттери Боттас перейдет из лагеря Mercedes в Alfa Romeo, а Джордж Рассел – из Williams в Mercedes. А вот ветеран F1, чемпион мира 2007 года, Кими Райкконен и вовсе завершил 20-летнюю карьеру, проведя свою последнюю гонку в команде Alfa Romeo и заслужив от фанатов звание “Пилот дня”. Напарник Райкконена по команде Антонио Джовинацци провел свою 62-ю гонку в F1 перед тем, как отправиться в Формулу E в 2022 году.

Что дальше? На этой неделе 14-15 декабря состоится послесезонный тест в Абу-Даби перед заслуженным перерывом. Затем следует предсезонное тестирование 2022 года в Барселоне, прежде чем моторы окончательно заглушат в этом сезоне. Наша следующая остановка: Бахрейн, 20 марта. Увидимся в новом сезоне F1 в 2022 году!

F1: результаты личного зачета:

Макс Ферстаппен (Red Bull) – 395,5 очка. Льюис Хэмилтон (Mercedes) – 387,5. Валттери Боттас (Mercedes) – 230. Серхио Перес (Red Bull) – 190. Карлос Сайнс (Ferrari ) – 164,5. Ландо Норрис (McLaren) – 160. Шарль Леклер (Ferrari ) – 160. Даниэль Риккардо (McLaren) – 115. Пьер Гасли (Scuderia AlphaTauri ) – 108. Фернандо Алонсо (Alpine) – 81. Эстебан Окон (Alpine) – 72. Себастьян Феттель (Aston Martin) – 44. Лэнс Стролл (Aston Martin) – 34. Юки Цунода (Scuderia AlphaTauri ) – 30. Джордж Расселл (Williams) – 16. Кими Райкконен (Alfa Romeo) – 10. Николас Латифи (Williams) – 7. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) – 3.