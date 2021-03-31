Александр Титаренко на Red Bull Art of Motion © Mauro Puccini/Red Bull Content Pool

Каждый день победитель Red Bull Art of Motion Александр Титаренко бросает вызов гравитации, превращая трюки в фантастическое искусство. Недавно трейсер побывал в Алматы для участия в съемках экшн-видео к Наурызу и в интервью рассказал, почему все называют его blueshorts, о трюке который может попасть в Kнигу peкopдoв Гиннeca, и еще о том, насколько тяжело постоянно поднимать планку все выше и выше.

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Александр с детства любил прыгать и кувыркаться, лазить по деревьям и гаражам. Он занимался футболом, тренеры даже пророчили ему футбольную карьеру. Но он выбрал паркур. Правда, название дисциплины запомнил не сразу.

Александр на съемках проекта близ Алматы © Victor Magdeyev / Red Bull Content Pool

– К нам во двор пришел пацан, сделал трюк и говорит: "Можешь так?". Я, конечно, не смог, но загорелся и предложил пойти попрыгать на гаражах, - вспоминает Александр. - У нас там была бетонная площадка невысокая, мы накидали сена, и я буквально сразу научился делать сальто вперед. При этом поначалу никак не мог запомнить слово паркур (смеется).

На следующий день мы шли с другом, и я ему сказал: "Смотри, что я умею!", и сделал сальто. Он, конечно, был в шоке. Потом мы вместе стали заниматься паркуром. Первые три года мы с друзьями оттачивали трюки в детских садах. Там железные конструкции подходящие и мы с них прыгали. Я родом из Мариуполя, а там ландшафта особого для трюков нет, поэтому летом прыгали на пляже, осенью - на горе листьев, а зимой - в снежных сугробах.

Александр Титаренко © Mykyta Zavilinskyi / Red Bull Content Pool

– Вас не гоняли сторожи, полицейские?

– Гоняли, но догнать не могли (смеется). Некоторые сторожи в детских садах пускали нас сами, потому что видели, что мы делом занимаемся. Мы в ответ следили за порядком, - чтобы туда чужаки не заходили.

– Как родители отнеслись к твоему увлечению?

– Я им особенно не показывал, чем занимаюсь. Только когда выиграл Red Bull Art of Motion, позвонил брату и сказал, чтобы он сообщил родителям, что я чемпион мира. После этой победы стал высылать родным видео своих трюков. Они гордятся мной. Нас четыре брата в семье. Я самый старший. Средний брат, ему 8 лет, проявляет интерес к паркуру.

Титаренко в Египте © Kariem Saleh / Red Bull Content Pool 01 / 04

Александр считает себя счастливчиком, потому что все его мечты сбываются. Он атлет Red Bull, занимается любимым делом, путешествует по миру и участвует в соревнованиях. Планирует выступить на Олимпийских играх, когда паркур войдет в программу.

Атлет во время съемок близ Алматы © Victor Magdeyev / Red Bull Content Pool

– Я люблю состязаться, при этом не боюсь проиграть. Боюсь не попробовать, – продолжает атлет. – В 2017 году, когда я поехал на Red Bull Art of Motion в Грецию не думал, что выиграю этот турнир. На этот чемпионат можно было попасть, отправив видео своих трюков и получить приглашение по результатам онлайн-отбора, либо уже на месте показать все, что ты можешь. Я дважды отсылал видео, но не проходил отбор. В 2017 году у меня в Турции был проект, я заработал денег и решил поехать в Грецию, чтобы рискнуть попасть на состязания на месте. Я решил, если не пройду отбор, то хотя бы увижу идеальное место для паркура – остров Санторини, познакомлюсь с лучшими атлетами мира, пофотаюсь с ними.

– В итоге все фотографировались с тобой?

– Да, – улыбается Александр. – Это были мои первые международные соревнования. Я летел из Турции и попросил своего шефа, чтобы он мне купил билет до Афин, откуда я планировал на пароме добраться до острова Санторини, где проходил чемпионат. Но что-то пошло не так и я прилетел в Афины вечером. Паром уже ушел, поэтому пришлось покупать билет на самолет. Английский у меня был никакой в то время. Мне повезло, я познакомился парнем, который говорил на русском языке. Он мне очень помог. В общем, добрался до острова и сразу на отборочный тур, а там 110 участников и все хотят победить.

Титаренко на Red Bull Art Of Motion в Санторини © Samo Vidic/Red Bull Content Pool

На первом этапе на небольшую площадку запускали по десять человек на 10 минут и все одновременно начинали прыгать. Но только 20 атлетов проходили дальше. К счастью, я попал в эту двадцатку. На следующий день борьба была еще жарче, потому что из 20 только 5 трейcеров получали билет в финал. И снова я попал в число счастливчиков.

В финале каждому атлету давалось полторы минуты, за которые нужно было пройти трассу красиво, эффектно и чисто. Судьи оценивали сложность, чистоту исполнения, плавность и креативность. Я постарался максимально сделать трюки сложными и в итоге набрал 418 баллов. Кроме того, получил приз в номинации "За лучший трюк" прыгнув с большой высоты на точность. Такого никто не делал.

– Откуда появился никнейм blueshorts?

– Когда участвовал в первом отборе, то увидел, что десять человек одновременно прыгают и судьи не всех видят. Многие кричат и поднимают руку, чтобы на них обратили внимание. Но в это время кто-то начинает двигаться, и судья, естественно, смотрит на него.

Я стал без остановки показывать все, что я умею. Я был в синих шортах и парень, который комментировал, все время говорил трейсер blueshorts. Так для всех я стал парнем в синих шортах.

– Синие шорты теперь твой талисман?

– Это часть моего имени. Я не верю в талисманы и суеверия. Мой девиз: "Верь в себя и свои силы".

Александр всегда знал, что паркур будет делом его жизни. И шел к своей цели. Правда, для спокойствия родителей окончил техникум по специальности "автослесарь-механик". Успел поработать в цирковой труппе с номером "Акробатический баскетбол". Но всегда занимался паркуром.

Александр Титаренко © Victor Magdeyev / Red Bull Content Pool

– Когда я вижу интересную локацию, то сразу представляю какие трюки здесь можно сделать, – признается он. – В детстве я как многие мальчишки мечтал быть супергероем. Отчасти моя мечта осуществилась.

– В обычной жизни паркур применяешь?

– Стараюсь не распылять свои умения. Хотя один случай был. Как-то папа пришел домой и рассказал, что какой-то плохой человек закинул щенка на электрощиток на уровне второго этажа. Отец собрался взять лестницу и снять пса. Я попросил его подождать дома. Сам залез на щиток и спас щенка. К сожалению, домой его взять нельзя было, но он еще долго ходил за мной. Потом мы его пристроили в хорошие руки.

Рекорд Титаренко © Vadym Herasymenko / Wheel Bree / Red Bull Content Pool

– В 2020 году ты попал в Книгу рекордов Украины. Есть цель попасть в Книгу рекордов Гиннeca?

– Хочу подать заявку на мой прыжок tunnel flip на расстояние более пяти метров между двумя двигающимися автовозами. Такого еще никто не делал.

– Кстати, этот трюк получился у тебя не с первой попытки. Второй раз не страшно было прыгать?

– Страшно, потому что я уже знал, что меня ждет. Но я не привык отступать. В первый раз были неточные замеры. В итоге я ударился коленом и долго восстанавливался. Во второй раз мы все просчитали и сальто получилось идеально. Я всегда говорю, что если ты не видишь трюк в своей голове, то лучше не делать его.

Тот самый рекородный прыжок © Vadym Herasymenko / Wheel Bree / Red Bull Content Pool

– Тебе ближе паркур или фриран?

– Обе дисциплины мне нравятся. В паркуре, атлет перемещается из точки А в точку Б с помощью прыжков, кувырков, лазания. Во фриране можно смешивать акробатику, трюки из брейкинга.

Еще есть трикинг. Когда на плоскости человек вертится, как юла, и делает как можно больше трюков за секунду.

Александр Титаренко © Victor Magdeyev / Red Bull Content Pool

– Ты, наверное, частый гость травматологии?

– За 15 лет, что занимаюсь, было всего несколько серьезных травм. У атлетов часто страдают связки, суставы. Отрабатывать сложный трюк приходится долго, монотонно повторяя его раз за разом, пока частота удачных попыток не достигнет максимального уровня. Конечно, идет износ организма, но это как в любом спорте.

– Как долго планируешь заниматься паркуром?

– Пока я горю тем, что делаю. Как только придет осознание, что пора остановиться, я сделаю это.

– Чем планируешь заняться?