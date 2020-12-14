История побед и поражений триатлета Алмаса Рахимбаева.

Имя триалета Алмаса Рахимбаева широко известно в среде казахстанских спортсменов. Он выступает как на любительских, так и на профессиональных соревнованиях. В 2017-2019 годах Алмас стал чемпионом Race Nation Nomad, Red Bull 400 и Medeo Race. Мы расспросили спортсмена, который нас мотивирует, с чего он начал свой путь в мир спорта, как в этом участвовали брат и отец, а также почему он считает неудачи едва ли не важнее своих побед.

Алмас на Nomade Race © Из личного архива Алмаса Рахимбаева

"Шла кровь из носа"

31-летний Алмас Рахимбаев живет, по его словам, в самом прекрасном городе Казахстана – Алматы, сюда он переехал три года назад. Он работает фитнес-тренером и тренером по беговой подготовке любителей. А в свободное от работы время сам активно занимается спортом и выступает как на любительских, так и на профессиональных соревнованиях. Алмас отмечает, что он пока еще не женат, но активно работает над этим. Даже говорит, что это является его первостепенной задачей.

Алмас Рахимбаев © Из личного архива Алмаса Рахимбаева

"Когда я был маленьким, то отец – кандидат в мастера спорта по боксу, постоянно устраивал между нами с братишкой, Даулетом Рахимбаевым (сейчас – мастер спорта международного класса по лыжным гонкам – прим. авт.), мини-соревнования. Например, кто больше отожмется или присядет, или пробежит… Соревновательный дух был постоянным и не давал расслабиться. В семье я был самым старшим ребенком, поэтому основная часть внимания доставалась мне. Папа сам занимался бегом, я часто тренировался вместе с ним. Моя задача была не отстать и терпеть до самого финиша, до дома. Доходило даже до того, что шла кровь из носа. Но это, наоборот, только придавало сил. Мы верили, что "У терминаторов не идет кровь", – вспоминает Алмас свое детство в курортном городе Щучинск.

В жизни мальчиков кроме бега еще были бокс, карате, таеквондо, легкая атлетика. Однако, отмечает наш герой, все они не давали ему нужной удовлетворенности. Поэтому он выбрал лыжные гонки. Алмас просит не путать их с горными лыжами: лыжные гонки – это "лошадиный" вид спорта на выносливость, а горные лыжи – это спуск с горы с выполнением разных технических элементов.

Алмас Рахимбаев © Из личного архива Алмаса Рахимбаева

Лыжным гонкам он посвятил 11 лет своей жизни – с 16 до 27 лет и дорос в этом виде спорта до звания мастера спорта РК. И именно профессиональную подготовку в них он считает залогом нынешних побед в любительских соревнованиях. Алмас сетует, что в этом году в Алматы практически нет снега и тренироваться на лыжах трудно. Поэтому ему приходится очень много бегать, почти каждый день – по 2 часа 5 раз в неделю. Тяжеловато, но он отмечает, что в период, когда почти нет соревнований, это позволяет сохранять форму, "быть в обойме".

"Я участвую во всех соревнованиях"

"Мои виды спорта сегодня: асфальтный бег, бег по пересеченной местности, скайраннинг, трэйлраннинг, гонки с препятствиями, лыжные гонки. Все эти навыки я получил в лыжных гонках, настолько они универсальны, в подготовку входили все перечисленные дисциплины. Благодаря им я могу выступать и бороться со всеми чемпионами перечисленных дисциплин. Разве это не круто? Думаю, это очень даже круто!", – продолжает спортсмен.

Если начать перечислять все соревнования, в которых участвовал Алмас, выйдет увесистый том. Поэтому, когда мы заговорили о его победах, он выделил конкретный год – 2019. В 2020 году количество стартов уменьшилось. Алмасу в большинстве из них участвовать было неинтересно – потому что они проходили в онлайн-формате, что лишало привычного ощущения соревнований. И, кроме того, мешала сломанная ключица.

Алмас Рахимбаев © Из личного архива Алмаса Рахимбаева

В 2019 году наш герой пробежал 25 любительских стартов, они все были разными, один из них – Чемпионат Европы по гонкам с препятствиями в Польше. Алмас не бравирует количеством соревнований, а хочет своим примером показать, что ничего невозможного нет, – главное идти к своим целям и не отступать.

Из 25 соревнований ему удалось выиграть в 11, занять второе и третье места – по три раза. 8 соревнований не увенчались призовыми местами, потому что "выступать всегда на очень высоком уровне – трудно". Причины были разные, одна из них – усталость. Однако Алмас верит в себя и свои силы, и в 2021году намерен улучшить свои результаты.

"Не хочу выделять какую-то определенную победу, потому что они все важны для меня и к каждой из них готовился, тратил время, деньги, пот и слезы. Но поворотными соревнованиями в своей жизни я считаю Чемпионат мира по забегам с препятствиями в Лондоне в 2018 году. Этот старт дал мне понять, что уровень спорта в Казахстане очень низкий. Иностранные спортсмены тренируются основательнее.

Алмас на Red Bull 400 © Из личного архива Алмаса Рахимбаева

Сейчас я выступаю во всех соревнованиях, где можно показать отличный результат и заработать хорошие призы. Призы, кстати, играют очень важную роль. Однако некоторые организаторы ими пренебрегают: они берут большой стартовый взнос, а в призах – медаль и грамота, в лучшем случае – сертификат в дорогой магазин, где для покупки нужной тебе вещи нужно будет еще прилично доплатить. Самый большой приз в своей жизни я получил на соревнованиях Red Bull 400 и на Medeo Race", – отмечает Алмас.

Про неудачи

"Я бы хотел рассказать немного о неудачах. За 11 лет профессиональной карьеры в лыжных гонках мне все время чуть-чуть не хватало до прорыва на Чемпионат мира или в сборную страны. Все время что-то да мешало. Например, банальный грипп. Но другие люди им не болеют пять раз за зиму. Значит, дело не в болезни, а в спортсмене и его действиях. Или же аллергии.

Я не занимаюсь лыжными гонками уже 3 года. За это время я наконец-то понял, что же делал не так, и как можно было все исправить. Думаю, причина была в халатном отношении к себе, разгильдяйстве. Когда ты молод, ты не замечаешь кучи ошибок, особенно в период восстановления. Нагрузиться любой человек может, а восстановиться – не каждый. Сейчас применяю это в своей подготовке. Сегодня учусь думать про завтра", – вспоминает Алмас.

Однажды Алмас упал с велосипеда и сломал ключицу. Через неделю должна была начаться подготовка к Medeo Race, а он – в гипсе… Рука оставалась замурованной больше двух недель: за это время ему пришлось научиться делать большинство повседневных задач левой рукой. Врачи сначала хотели сделать операцию, вставить пластину, но он отказался – решил восстановиться сам.

Алмас Рахимбаев © Из личного архива Алмаса Рахимбаева

Через 40 дней после перелома Алмас вышел на старт, пробежал, но его ждал провал. Дело в том, что за неделю до этого умер очень близкий ему человек. Спортсмен побежал в память об усопшем, но результата не показал из-за психоэмоционального потрясения.