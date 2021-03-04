Соревнования прошли в седьмой раз и собрали более 400 атлетов. В этом году турнир расширил свой формат, чем порадовал любителей активного отдыха.

Alpine Race © Общественное объединение “Экстремальная атлетика”

– Alpine Race единственный в своем роде фестиваль в Казахстане, да и в странах СНГ он проходит только на Эльбрусе, – рассказывает один из организаторов Тимур Артюхин. – Он интересен тем, что в нем могут принимать участия дети, любители и профессионалы. Трассы безопасные и интересные. Плюс в этот раз впервые у нас был полноценный ски-альпинизм с техническими и пешими участками.

На старте идут последние приготовления. Тимур рассказывает участникам правила, уточняет детали. Атлеты уходят на трассу группами от гостиницы "Шымбулак" (2200 метром над уровнем моря). Причем они оставляют лыжи, палки, камуса (камус - материал, который наклеивается на лыжи, и благодаря этому они не скользят) в 50 метрах от стартовой арки.

Тимур Артюхин © Общественное объединение “Экстремальная атлетика”

По команде "старт" спортсмены бегут до своего снаряжения. Быстро наклеивают камуса, надевают снегоступы и отправляются на трассу. Им предстоит преодолеть дистанцию – в зависимости от категории – до пяти километров в гору.

"3…2…старт!" – раздается команда, и первая группа отправляется на встречу приключениям.

Впервые турнир прошел в 2013 году с легкой руки известного альпиниста Максута Жумаева. Именно он первым стал продвигать в массы скитур и снегоступинг.

Максут Жумаев © Общественное объединение “Экстремальная атлетика”

– В Европе этот вид отдыха очень популярен, – говорит Максут. – Они там любят внетрассовое катание. Скитуринг даже более полезен для здоровья, чем горнолыжный спорт, а снегоступинг позволяет гулять там, где сугробы и нет никаких троп. Сегодня эти виды спорта развиваются и у нас. Не так массово, как хотелось бы, но тем не менее, людям стало неинтересно просто бегать марафоны и они выбирают бег на природе.

Максут по возможности старается принимать участие в Alpine Race. Вот и в этот раз он побежал в дисциплине “ски-альпинизм”. Правда, вне зачета.

– “Физуха” уже не та, чтобы состязаться с молодыми, – смеется он. – Но я с удовольствием пробежал для себя.

Глядя на то, как участники карабкались в горы и бороздили снег, было видно, что “физухи” не хватает многим, зато упорства и целеустремленности им было не занимать.

Alpine Race © Общественное объединение “Экстремальная атлетика”

В каждой дисциплине борьба была жесткой. Непросто пришлось атлетам в ски-альпинизме. Организаторы приготовили им несколько спецучастков. На одном им нужно было снять лыжи, закрепить их на рюкзак и по глубокому снегу пройти 50 метров. Первый атлет провалился буквально по пояс и, тараня снежную преграду, продолжил путь.

– Спасибо тебе, друг! – благодарили его другие участники, потому что им уже было не так сложно идти по его следам.

Два других участка были не менее сложными. На одном нужно было отклеить камус и спуститься с горы, потом наклеить камус и подняться до финиша.

Денис Власов © Общественное объединение “Экстремальная атлетика”

Среди участников было немало ребят, которые не пропускают ни одни старты Alpine Race. Например, мастер спорта по спортивному ориентированию на лыжах, мастер спорта международного класса по спортивному ориентированию бегом, победитель Irbis Race и Tengri Ultra Trail Денис Власов, который несколько раз поднимался на первую ступень пьедестала Alpine Race. Нынешние старты не стали исключением. Денис не оставил шансов своим соперникам и финишировал первым с отличным временем.

– Впервые дисциплину ски-альпинизм я попробовал в 2013 году. Тогда у нас прошли первые соревнования по этому виду спорта. И мы с Максутом Жумаевым сделали золотой дубль, финишировав одновременно, – вспоминает Денис. – Ски-альпинизм – сочетание активной работы и лыж. Здесь нужна хорошая физическая подготовка, но самое главное желание. Помню, в 2019 году был сильный ветер, и спортсменов буквально сбивало с ног. Более того, ветер дул с крупицами снега, песка, гальки и бил по лицу. Это было испытание. Мы поднимались с закрытыми глазами, но никто не сошел с дистанции. В этот раз погода благоволила нам, но сама гонка была для меня не из легких. Сначала все было хорошо, но в какой-то момент я начал понимать, что мое дыхание сбилось, и мне тяжело идти. Я сбавил темп. И в этот момент меня обогнал один из сильных атлетов Дмитрий Адамович. В какой-то момент появились мысли сойти с дистанции, потому что гонка не шла. Но собрав волю в кулак, я решил все же продолжить борьбу. На этапе, где нужно было пристегнуться страховкой к веревке, мне удалось догнать и обогнать Дмитрия. Этот этап отличался тем, что там был рыхлый снег, и мы буквально барахтались в нем. Было сложно “тропить”. Мы потеряли силы, и, видимо, Дмитрий потерял их больше, потому что после этого спецучастка он уже не догнал меня. В итоге я пришел на финиш первым, с отрывом в пять минут от Дмитрия, который стал вторым. Состязания были интересными и дали отличный навык по развитию целеустремленности.

Вероника Набокова © Общественное объединение “Экстремальная атлетика”

Не менее захватывающая заруба была в командной эстафете. При этом участники подбадривали друг друга. Особенно порадовали названия команд. На старт вышли “Неудержимые”, “Авантюристы”, “Дети гор”, “Упругие круассаны”, “Трое из ларца” и даже “Гиппократ”.

– Мне нравится эстафета, потому что у нас не так много соревнований, в которых можно участвовать командой, – признается Вероника Набокова. – Я новичок в экстремальной атлетике. Активно начала заниматься спортом с 2016 года. Увлеклась кроссфитом, где тренер заметил, что мне хорошо дается бег, и порекомендовал участвовать в соревнованиях. “Включилась” в борьбу с 2018 года. А в 2019 уже участвовала в 25 забегах. В 2020 успела съездить в Таиланд на международные соревнования, где бежала по джунглям 34 километра и заняла первое место. Было то еще приключение. Температура воздуха достигала 36 градусов жары, на дистанции то и дело встречались поваленные деревья, так что приходилось постоянно прыгать. Это был интересный опыт.

Alpine Race © Общественное объединение “Экстремальная атлетика”

В эстафете награды распределились следующим образом: в категории “ММ” победа досталась Drem Team, среди женщин лучшей была признана команда JA, а в категории “МЖ” не было равных “Одержимым”.

В ски-альпинизме среди мужчин золото забрал Денис Власов, у женщин – Александра Колмакова.

На дистанции "Снегоступинг" победителями стали Кайрат Рамазанов, Мадина Акбаева, Андрей Синельников, Камила Хакимова, Ербол Уразалин, Марина Касаткина.

В скайраннинге призовые места поделили Даулет Рахимбаев, Вероника Набокова, Алмас Рахимбаев, Диана Валиулина, Валихан Шажиров, Катерина Шатная, Арман Абдималинов, Занфира Чернухина, Антон Туровинин, Вера Толкунова.