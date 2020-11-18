Итак, мы на борту космического корабля. На звездолете с нами летят еще несколько членов экипажа. Но среди нас есть предатель (impostor). И этот нехороший impostor будет устраивать саботаж: выключать освещение, запирать комнаты и совершать разные пакости. А еще будет незаметно убивать членов экипажа и лгать, что он не при чем. Наша с тобой задача – восстановить корабль и вычислить предателя. Устроим голосование вместе с другими космонавтами и выдворим предателя за пределы корабля – в открытый космос. Но точно ли он был предателем? А может impostor – это ты?

Among Us © avatars.mds.yandex.net

Among Us - это игра о командной работе и предательстве. В одном раунде может быть от 4 до 10 участников. Перед началом игры рандомно выбирается предатель – от 1 до 3 человек (зависит от количества участников в игре). Предателем может быть кто угодно из игроков.

До старта ты также можешь выбрать карту, где будет проходить игровой раунд:

1. Космический корабль (The Skeld)

Космический корабль © screenshot from Among Us (mobile version)

2. Штаб-квартира (Mira HQ)

Штаб-квартира © screenshot from Among Us (mobile version)

3. Исследовательская база (Polus)

База © screenshot from Among Us (mobile version)

Совет: если ты еще не играл в Among Us, то потренируйся пару минут соло в свободном забеге по разным картам. Так ты быстрее изучишь местность и тебе будет легче ориентироваться на местности. Ведь пока ты будешь отвлекаться на карту, тебя могут убить. А если ты играешь за предателя, то, зная карту, у тебя уже будет стратегия, где устроить диверсию, или в каком темном углу по-тихому убить члена экипажа.

Как видишь, у всех в игре будут свои задачи. Члены экипажа должны выполнять очень простые задания (например, соединить между собой 2 красных провода), устранять саботажи и, в случае подозрений или обнаружения трупа, сообщать об этом команде.

The Crew © screenshot from Among Us (mobile version)

Совет. Вот несколько рекомендаций, как лучше играть за члена экипажа:

Не стой на месте и сразу беги выполнять задания. Когда все задания выполнены, считай, команда уже выиграла.

Старайся не оставаться с кем-то из игроков наедине в комнате. Ведь он может быть предателем. Передвигаться лучше командой из 3х человек - кто-то точно будет свидетелем.

Если же ты обнаружил где-то труп или сам стал свидетелем убийства, сразу же жми Report и сообщи об этом другим игрокам. Impostor, конечно, будет оправдываться и валить все на тебя, поэтому приготовь алиби и аргументацию покрепче.

Если же все-таки тебя убили и ты стал призраком (да-да, и такое тут есть), продолжай выполнять задания. Тем более, теперь ты можешь перемещаться сквозь стены и не нужно бегать по коридорам. Так что, продолжай помогать своей команде. Помни: выполненные задания = победа.

Поэтому, смотри по сторонам: пока ты чинишь реактор, сзади тебе могут воткнуть нож в спину.

Among Us © screenshot from Among Us (mobile version)

Предатели же, наоборот, должны устраивать диверсии и стараться побыстрее убить всех членов экипажа. Но сделать это нужно аккуратно, незаметно и методично.

Among Us © screenshot from Among Us (mobile version)

Совет. Вот несколько рекомендаций, как лучше играть за предателя:

Не беги в те комнаты, в которых нет заданий. Лучше создавай имитацию бурной деятельности. Беги со всеми туда, где нужно выполнить какое-то задание. Там ты не вызовешь подозрений.

Помни, что есть некоторые задания с анимацией. Например, сканирование в медпункте (карта The Skeld). Процесс сканирования видишь не только ты, но и другие игроки. Поэтому, если ты там будешь просто стоять, то тебя заподозрят.

Устраивай саботажи, но делай это хитро. К примеру, убей члена экипажа в одной части карты, а утечку кислорода устрой в другой. Все побегут устранять неполадку, и, следовательно, труп обнаружат позже. А у тебя добавится время прикончить кого-нибудь еще.

Убивай членов экипажа в отсеках, а не в коридорах. В отсек еще нужно зайти, а по коридорам и так все постоянно бегают. Поэтому, труп в отсеке найдут позже.

Или запри пару игроков в комнате - пускай друг друга подозревают! Ух, какие же мы злодеи!

Если же тебя все-таки заподозрили, не оправдывайся. Вали все на оппонента! Можно предварительно заготовить пару фраз в стиле “Я видел, как желтый вылез из вентиляции” или “Красный бегал вокруг реактора”. Главное, не промахнись, называя желтого предаталем, когда он уже мертв.

А чтобы не быть просто "желтым” или “красным” (цвет выбирается перед игрой), у тебя есть возможность завести домашних питомцев, менять костюмы и покупать самые разные шапки (хоть цветочный горшок).

Among Us © screenshot from Among Us (mobile version)

Поиграй за обычного члена экипажа, но обязательно попробуй себя в роли предателя. По нашему мнению, impostor увлекательней в плане прохождения игры. Ведь здесь нужно анализировать, хитрить, продумывать диверсии, не вызывая подозрений. И, конечно, интересный момент в игре – голосование за предателя, где нужно, как говорится, врать и не краснеть.

Кто предатель? © screenshot from Among Us (mobile version)

Правда, в игре с незнакомцами есть свои минусы: либо доводы слабые на голосовании по выбору предателя, либо все начинают не аргументировано валить одного игрока. С друзьями все же будет поинтересней играть (как в "Мафию").

Among Us © screenshot from Among Us (mobile version)

Главное не ошибиться © screenshot from Among Us (mobile version)

Поэтому каждый раунд в Among Us – это мини-триллер с непредсказуемым финалом. Возможно, именно это и привлекло стримеров со всего мира. Ведь игра вышла еще в 2018 году, но стала популярной только сейчас. Поначалу Among Us заметили стримеры из Бразилии и Египта . Но постепенно игра дошла и до стримеров с миллионной аудиторией из Америки, таких как Disguised Toast и xQc . Благодаря такому вниманию Among us стала самой скачиваемой мобильной игрой в сентябре 2020 года. Тогда же Youtube сообщили , что видеоролики про Among Us набрали в первый месяц осени 4 млрд. просмотров. Игра стала бешено популярной, – в Америке ее начали стримить на Twitch даже политики .

Стримеры продолжают подогревать интерес к Among us, выпуская совместные стримы. Например, Valkyrae, CouRage, Nadeshot, Pokimane и другие устроили совместную игру в реальной жизни – оделись в космические костюмы, собрались в одном зале, играли на компьютерах, но обсуждали все вживую, горячо спорили и следили за поведением других игроков. Российские стримеры тоже не отстают от своих коллег “по цеху”, как, например, Мэддисон . А сколько появилось мемов по Among Us, – тут уж даже тот, кто в танке, задастся вопросом: что это за человечки в цветных скафандрах и почему они заполонили собой интернет?

Among Us © avatars.mds.yandex.net

Еще одно преимущество Among Us, кроме простых правил – это короткие раунды, что делает игру отличным таймкиллером. И, конечно, главный бонус, – цена. Играть в Among US можно на мобильном телефоне бесплатно. Также игра доступна и на ПК ( платно ). Поэтому, если ты еще до сих пор не запрыгнул на этот космический корабль, то быстрей надевай свой цветной скафандр и вперед – спасать команду или, наоборот, саботировать оппонентов. Главное, помни – все лгут.