Недавно алматинке Анастасии Савченко исполнился 31 год. В соцсетях ей многие не верят: мол, по виду – лет 20. А она вспоминает: "В 20 лет я выглядела на 40". За последние 3 года девушка снизила вес почти на 30 килограммов и сменила деятельность – из маркетолога и СММ-щика переквалифицировалась в тренера. Какие открытия она сделала для себя на этом пути, что ее пугало и кто поддерживал, – читай в нашем материале.

"До" © Фото из личного архива Анастасии Савченко

"Ты пробовала все, кроме этого"

"Когда мне было 24 года, я обратилась к доктору с жалобами на боли. Врач сказала, что это радикулит, и он из-за лишнего веса. Тогда я поняла, что надо срочно что-то делать, начала сидеть на диетах. Однако они не помогали: результат был либо нулевой, либо откат с плюсом", – вспоминает Анастасия Савченко.

Помощь пришла со стороны: супруг девушки заказал ей на месяц доставку здорового питания, объяснив: "Ты пробовала все, кроме этого". Результат впечатлил: минус 6 килограммов, а также кардинальные изменения во внутреннем состоянии – появилась легкость и вера, что все получится.

На доставке Анастасия прожила год. Поначалу ей казалось, что 100 тысяч тенге в месяц – это дорого. Однако позже она суммировала расходы на питание дома, обеды в кафе, на посиделках с друзьями – плюс-минус столько и выходило. Разница в том, что здесь отдаешь сразу, а там – частями. Всего за это время они снизила вес на 25 килограммов – с 78 до 53, потом ушли еще 2. Анастасия понимала, что доставка – не панацея, она не сможет питаться так всю жизнь. Девушку пугало то, что для нее за пределами готового питания не существовало выбора, она боялась отката.

После доставки Анастасия вновь села на жесткую диету – но удовольствия от такой жизни не было. Сейчас она уже научилась готовить любимые блюда по канонам «правильного питания». Анастасия утверждает на собственном опыте: проблемы с лишним весом на 90 процентов – от неправильного рациона, неумения готовить и непонимания своей нормы. Снижать вес она рекомендует с наведения порядка в питании.

"После" © Фото из личного архива Анастасии Савченко

"У нее была настолько потрясающая фигура…"

Анастасия никогда и не думала, что станет тренером – в ее жизни не было спорта. Она была очень болезненным ребенком, со второго класса – освобождение от физры. В зал она тоже не планировала идти: думала, что спортзал равно похудение, а если уже похудела, то зачем?

"Я по работе познакомилась с девушкой, которой на тот момент было 48 лет. У нее была настолько потрясающая фигура, очень красивые линии всех частей тела. Я таких людей в обычной офисной жизни не встречала. Я всегда думала, что при похудении автоматически вырисовывается классная фигура со всеми нужными впуклостями и выпуклостями. Но нет. Поэтому я пошла тренироваться к ней", – делится Анастасия.

Это было в июне 2018 года. Тогда же Анастасия в Instagram нашла информацию про спортсменок категории фитнес-бикини. И влюбилась в них: ей захотелось попробовать прийти к соревновательной форме. Итоги первого месяца тренировок потрясли: в фигуре начали происходить изменения – не просто худенькая, а стали четко оформляться заветные линии. Кроме того, на силовых тренировках ей очень хорошо удавалось выплеснуть свои мысли и тревоги. За следующие 1,5 года Анастасия изучила много информации по спорту, правильному питанию и женскому бодибилдингу. И в ноябре 2019 года она вышла на соревновательную сцену.

Соревнования проводила федерация бодибилдинга NABBA, Анастасия выступала в категории фитнес-бикини. На вопрос "Дорого ли это?" девушка отвечает: "Все можно сделать дорого, все можно сделать бюджетно. Также как и с питанием" И начинает считать: взнос – 10000 тенге, купальник – от 25000 тенге и до бесконечности (бывают купальники за 2 миллиона тенге), специальные туфли – 25000-50000 тенге, профессиональный грим – 45000 тенге…

"Мне было страшно выйти сцену в очень маленьком бикини. Я понимала, что судьи – не случайные люди, которые пришли поглазеть, а будут оценивать мою форму, мои мышцы. Но все равно волновалась. А когда в два слоя нанесли бронзовый грим – от шеи до пальцев ног, то он оказался очень плотным, как облегающий комбинезон. Обнаженной я себя не чувствовала, дискомфорта не было", – улыбается Анастасия.

Так, как на сцене, каждый день девушка не выглядит: соревновательная и ежедневная форма – это две разные вещи. Перед соревнованиями она сушилась – придерживалась определенного типа питания, чтобы вытянуть из организма излишки воды, который вместе с подкожно-жировой клетчаткой закрывает мышечный рельеф. Питаться дольше периода выступления гречкой, огурцами и сухой куриной грудкой – опасно для здоровья и жизни. Длительное ограничение в питании может спровоцировать расстройства пищевого поведения и депрессию. Особенно это важно для женщин, у которых все завязано на гормонах.

Сейчас девушка весит 55 килограммов. Она довольна, но говорит, что "нет предела совершенству". Анастасия продолжает заниматься в зале – улучшает качество тела. Также она работает как тренер. Тренерская работа ей нравится ответной искрой в глазах и результатами подопечных. Однако, по ее словам, многие люди не готовы работать над собой. Они ожидают, что присутствие тренера автоматически сделает их стройными и подтянутыми.

Результат упорных тренировок © Фото из личного архива Анастасии Савченко

"Сейчас я принимаю себя и "до", и "после"

Анастасия отмечает, что в ее жизнь вместе со стройностью и красивой фигурой пришли и другие вещи, возможно, даже более важные:

"Спорт – это в первую очередь дисциплина, то, что кует твой характер. Спорт дал мне понять: сделав один шаг, я могу сделать второй, а потом еще один... Спорт помог мне избавиться от многих симптомов, которые мучили меня. Он научил меня не сдаваться, когда речь идет о здоровье.

Второй важный момент – когда я снизила вес, то мое ощущение сексуальности перестало зависеть от определенной одежды или обуви. Я – невысокого роста, и раньше я не могла позволить себе носить кроссовки. Я носила каблуки, чтобы казаться выше и скрыть свой вес. Для меня это было что-то вроде самообороны. Кайф от того, какая я есть в любом виде – это одно из самых классных ощущений, которое я обрела. У других оно может быть не связано со снижением веса".